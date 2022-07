Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ ‘dìm giá’ đấu giá tài sản ở Yên Bái

TPO - Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát, Chi nhánh Yên Bái, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố thêm 6 bị can.

Cụ thể, ngày 29/7, thông tin từ Công an tỉnh Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đã quyết định khởi tố 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, quy định tại Khoản 1, Điều 218, Bộ luật Hình sự.

Trong đó, có 4 bị can là nhân viên của Công ty Đấu giá hợp danh Trường Phát, gồm: Trần Thị Thanh Thúy (SN 1990); Đào Thị Linh (SN 1999); Trần Thị Thanh Huyền (SN 1998) cùng ở TP Yên Bái; Nguyễn Vũ Vương Anh (SN 1991), ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hai bị can còn lại, gồm: Nguyễn Kim Thao (SN 1992) và Trần Ngọc Toàn (SN 1997) cùng trú ở TP Yên Bái.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thông đồng dìm giá, đưa tới cuộc đấu giá không minh bạch, gây thiệt hại quyền lợi cá nhân, tài sản của Nhà nước.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát, Chi nhánh Yên Bái, thuộc TP Yên Bái.

Quá trình điều tra xác minh, trong việc tổ chức đấu giá tài sản tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Công ty Đấu giá hợp danh Trường Phát, địa chỉ TP Yên Bái là đơn vị tổ chức đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi được giao tổ chức đấu giá, Lưu Mạnh Tường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đấu giá hợp danh Trường Phát cùng một số nhân viên có dấu hiệu không minh bạch, thông đồng, móc nối, lộ lọt thông tin với một số đối tượng bên ngoài để dìm giá dẫn tới cuộc đấu giá không minh bạch, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những khách hàng khác.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/7/2022, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Mạnh Tường (SN 1977), trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội và Bùi Hữu Tú (SN 1990), trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”; đồng thời, tiến hành khám xét trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Trường Phát để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.