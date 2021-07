Khởi tố thêm 3 đối tượng vụ nâng khống thiết bị y tế tại Hà Tĩnh

TPO - Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố thêm 3 bị can, liên quan đến vụ nâng khống thiết bị y tế xảy ra tại 5 bệnh viện tuyến huyện.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, liên quan vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại các Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn và Nghi Xuân, cơ quan công an đã khởi tố thêm 3 bị can. Trong đó bắt tạm giam 2 bị can.

3 người bị khởi tố gồm: Hoàng Thị Tâm (SN 1989; trú TP Hà Nội; nguyên Thẩm định viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu); Nguyễn Văn Trung (SN 1984, TP Hà Nội; nguyên Thẩm định viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu) và Đỗ Thị Thương (SN 1989; trú tại TP Hà Nội; nguyên Thẩm định viên Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu).

Liên quan vụ án nâng khống thiết bị y tế xảy ra trong gian đoạn từ tháng 8/2018 đến cuối năm 2019 tại Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh (PC03) đã ra quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, từ tháng 8/2018 đến cuối năm 2019, Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh có trụ sở tại đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh trúng đấu thầu gói mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp cho 5 bệnh viện cấp huyện ở Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, Đức Thọ và Nghi Xuân.

Cơ quan chức năng xác định, công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã có hành vi gian lận, thông thầu trong đấu thầu khi sử dụng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý; không có báo cáo thẩm định giá kèm theo theo đúng quy định. Tổng giá trị nâng khống 5 bộ máy giặt, máy sấy bán cho các bệnh viện từ 2,5 tỷ lên khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án.