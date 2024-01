Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái

TPO - Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với ông Ngô Quốc Trưởng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.