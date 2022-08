Khởi tố 12 đối tượng trong vụ nổ súng tại tiệc sinh nhật làm 3 người thương vong

TPO - Liên quan đến vụ nổ súng tại tiệc sinh nhật làm 1 người chết và 2 người bị thương, Công an tỉnh Long An đã bắt tạm giam và khởi tố 12 đối tượng.

Chiều 26/8, Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng liên quan vụ dùng súng bắn đạn hoa cải bắn người trong tiệc sinh nhật dẫn đến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 21h11 ngày 15/8, nhóm bạn gồm: Nguyễn Phương Duy (31 tuổi); Huỳnh Long Hội (26 tuổi); Nguyễn Minh Trường (30 tuổi); Phạm Thanh Hóa (24 tuổi cùng ngụ tỉnh Long An) và Huỳnh Công Thân (33 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) đang ngồi uống rượu tại tiệc sinh nhật cùng một nhóm bạn.

Lúc này, có hai đối tượng dùng súng (loại súng bắn đạn hoa cải), bắn 2 phát vào nhóm thanh niên trên. Hậu quả Duy, Hội và Trường bị thương được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, Duy đã tử vong sau đó.

Sau khi bắn người, các đối tượng đã nhanh chóng lên xe của đồng phạm đang chờ sẵn và tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và tập trung lực lượng để điều tra.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ và khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng (chưa cung cấp danh tính) quê ở các tỉnh Long An, Tiền Giang và Kiên Giang. Trong đó, 8 đối tượng bị khởi tố về tội “Giết người”, 3 đối tượng bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 1 đối tượng bị khởi tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nguyên nhân xảy ra vụ việc do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân xảy ra từ trước đó. Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm đối tượng đã gọi người và mang theo súng để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện nhóm thanh niên đang dự tiệc sinh nhật, ngồi uống rượu tại bàn nên hai đối tượng đã dùng súng bắn 2 phát vào bàn tiệc.

Công an đã thu giữ được 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 2 khẩu súng dạng Rulo của nhóm đối tượng trên.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.