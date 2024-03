Khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024 – Tiếp nối hành trình nuôi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam

Solve for Tomorrow 2024 chính thức quay trở lại với mục tiêu thu hút khoảng 160.000 học sinh và giáo viên đăng ký cùng hơn 2.200 bài thi tham dự được gửi từ các trường THCS và THPT trên cả nước với nhiều hoạt động đổi mới thú vị cùng tổng giải thưởng lên 8 tỷ đồng.

Ngày 27/3/2024,Cty Điện tử Samsung chính thức khởi động mùa thứ 6 cuộc thi Solve for Tomorrow, tiếp tục nối dài hành trình nuôi dưỡng đam mê và trao quyền cho giới trẻ phát huy tiềm lực công nghệ để kiến tạo tương lai bền vững. Với sự đổi mới không ngừng qua từng năm tổ chức, tại mùa thi năm nay, Samsung mong muốn đem đến cho giới trẻ nhiều cơ hội hơn để ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đồng thời nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ, khuyến khích sáng tạo giải pháp để giải quyết các vấn đề của xã hội.

Trên thế giới, Solve for Tomorrow được chính thức khởi xướng bởi Samsung kể từ năm 2010, với mục tiêu và tầm nhìn thiết thực về giáo dục STEM cho giới trẻ đam mê công nghệ. Tại Việt Nam, cuộc thi đã thu hút hơn 300.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 5.200 bài dự thi sau 5 năm tổ chức, trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên không thể thiếu cho học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông, lứa tuổi 12 đến 18. Sở hữu những kiến thức công nghệ tiên phong, Samsung luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng và phát triển sân chơi Solve for Tomorrow trở thành nơi ươm mầm những tài năng trẻ và cùng nhau chung tay mang đến một tương lai tốt đẹp hơn, hướng đến tầm nhìn trách nhiệm xã hội mà Samsung luôn theo đuổi - “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người).

Khẳng định về tầm nhìn trên hành trình nuôi dưỡng những tài năng công nghệ trẻ tại Solve for Tomorrow, ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, cho biết: “Ngay cả trong thời đại công nghệ cao, thì “tầm quan trọng của những điều căn bản” vẫn còn nguyên giá trị. Công nghệ AI cũng được bắt nguồn từ nền tảng của STEM. Tôi hy vọng rằng, các em học sinh - những người dẫn dắt tương lai vượt qua thời đại cách mạng 4.0, sẽ thành thạo với STEM hơn nữa và tập trung học tập khoa học công nghệ. Samsung sẽ cùng đồng hành với Việt Nam trong nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội liên quan tới khoa học công nghệ đa dạng như Solve for Tomorrow hay Samsung Innovation Campus”.

Solve for Tomorrow 2024 sẽ được triển khai trong vòng 7 tháng, từ ngày 27/03/2024 đến hết ngày 26/10/2024 với 3 vòng thi và được chia làm hai bảng: bảng A dành cho học sinh THCS, và bảng B dành cho học sinh THPT. Các em học sinh sẽ ứng dụng các kiến thức STEM và Tư duy thiết kế (design thinking) để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo nhằm xử lý các vấn đề xã hội hiện hữu với sự đồng hành đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia công nghệ hàng đầu tại Việt Nam và Samsung.

Tại mùa giải năm nay, bên cạnh lĩnh vực Môi trường và Sức khỏe như mọi năm, cuộc thi sẽ mở rộng đề tài để các đội thi tìm giải pháp hỗ trợ nhóm người yếu thế nhằm thúc đẩy bình đẳng hóa cơ hội được hỗ trợ cho tất cả mọi người, không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời khuyến khích các sản phẩm dự thi có đủ tính khả thi thể đáp ứng nhu cầu thực tiễn trước mắt. Ngoài ra, với mong muốn mở rộng kiến thức STEM đến giới trẻ, Samsung lần đầu triển khai hành trình “Xe buýt Solve for Tomorrow” nhằm tiếp cận trực tiếp các trường học tại ba miền, tạo cơ hội cho các em học sinh trải nghiệm công nghệ, thí nghiệm khoa học ngay tại trường.

Với nhiều đổi mới kể trên, Samsung hướng đến mục tiêu thu hút 160.000 học sinh và giáo viên đăng ký cùng hơn 2.200 bài thi tham dự được gửi từ các trường THCS và THPT trên cả nước. Cuộc thi cũng gây ấn tượng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục hấp dẫn, trong đó các trường có đội thi đạt giải Nhất sẽ được Samsung tài trợ xây dựng Không gian sáng tạo STEM trị giá gần 1,7 tỷ đồng.