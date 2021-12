Khởi công công trình 'Trường học mơ ước' thứ 8 tại Hải Dương

Dự án Trường học mơ ước năm 2021 tại tỉnh Hải Dương được triển khai tại Trường Tiểu học Cổ Bì, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang do Tổ chức COPION và Tập đoàn LS (Hàn Quốc) tài trợ, nằm trong chương trình vận động, viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Trung tâm hợp tác hữu nghị (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương) kết nối.

Ngày 28/11, Trung tâm hợp tác hữu nghị (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương) phối hợp với UBND xã Cổ Bì (huyện Bình Giang), trường Tiểu học Cổ Bì tổ chức lễ khởi công công trình dãy lớp học 01 tầng 03 phòng cho trường Tiểu học Cổ Bì. Công trình có giá trị 1,9 tỷ đồng, dự kiến sẽ được hoàn thiện và bàn giao cho trường Tiểu học Cổ Bì vào cuối tháng 2/2022.

Lễ khởi công được tổ chức nội bộ đơn giản, đảm bảo an toàn đáp ứng đầy đủ các quy định phòng chống dịch. Đây là công trình thứ 8 tại tỉnh Hải Dương do Tổ chức COPION và Tập đoàn LS (Hàn Quốc) tài trợ, nằm trong chương trình vận động, viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Trung tâm hợp tác hữu nghị (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh) kết nối. Có thể thấy công tác vận động viện trợ phi chính phủ của Trung tâm hợp tác hữu nghị rất được chú trọng, mang lại nhiều niềm vui cả về vật chất và tinh thần cho trẻ em địa phương.

Thời gian tới, Trung tâm hợp tác hữu nghị sẽ còn tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó tiêu biểu có Tổ chức COPION và Tập đoàn LS, để phối hợp cùng triển khai đa dạng các dự án nhằm cải thiện cơ sở vật chất, môi trường học tập và nâng cao chất lượng giáo dục cho các em học sinh trên địa bàn của tỉnh; góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ đa dạng hóa các hình thức vận động viện trợ, tăng cường tiếp cận với các tổ chức, nhà tài trợ tiềm năng, hướng các nhà tài trợ vào các dự án có quy mô lớn, bền vững và dài hạn; mở rộng đối tượng kêu gọi, thu hút viện trợ từ Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế. Chủ động đề xuất với UBND tỉnh cử đoàn của Liên hiệp (phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các Sở, ban, ngành) tham gia chương trình xúc tiến kêu gọi bạn bè quốc tế có quan hệ hữu nghị với tỉnh và các tổ chức phi chính phủ quan tâm hỗ trợ công tác an sinh xã hội của tỉnh.