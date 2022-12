Khoe ảnh xinh rinh quà xịn từ thử thách Get Your Style - Get Your Food

Vài tuần vừa qua, cư dân mạng đã được chiêm ngưỡng một loạt những biểu cảm cực đáng yêu đến từ các fan của những món ăn Hàn Quốc trứ danh. Không dừng lại ở Việt Nam, thử thách Get your style, get your food đã vươn rộng đến tận 5 nước Đông Nam Á khác, bao gồm: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippine.

Điểm nhấn của thử thách này là người chơi ở 6 quốc gia Đông Nam Á sẽ cùng nhau thể hiện niềm đam mê đối với ẩm thực Hàn Quốc, đặc biệt là các loại trái cây nổi tiếng như dâu tây, nho shine muscat, lê,... Bằng chứng là chỉ sau một ngày ra mắt, thử thách này đã nhanh chóng tạo cơn sốt trên mạng xã hội khi thu về đến hàng triệu view và hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Không chỉ có cộng đồng mạng từ mọi lứa tuổi, thậm chí các hot TikToker đến từ 6 nước Đông Nam Á kể trên cũng rất hào hứng tham gia thử thách đặc biệt này. Chỉ cần gõ hashtag #ILikeKFood trên Tiktok hoặc Facebook bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm bức ảnh xinh xắn từ các fan hâm mộ món Hàn Quốc với đủ kiểu sáng tạo. Đến hiện nay, tổng view là khoảng 70 triệu view & dự kiến sẽ tăng tiếp do rất nhiều người yêu thích và thực hiện thử thách theo hashtag có sẵn. Tổng số lượt chơi trên Facebook đã lên đến trên 500 bài dự thi. Không chỉ có trên một nền tảng xã hội Đặc biệt thử thách được triển khai trên cả TikTok và Facebook, không giới hạn độ tuổi hay hình thức sáng tạo với điệu nhảy, nên bất kỳ ai cũng có thể thể tham gia. Bạn có thể đăng tải hoặc tự quay bằng các phần mềm khác, sau đó đăng tải lên Facebook/ Tiktok là có thể hoàn toàn tự do "đu trend" và rinh quà. Không chỉ tận dụng được những hiệu ứng "hay ho" có sẵn trên Tiktok, việc người tham gia được tự do sáng tạo hình ảnh mong muốn là một điểm cộng không hề nhỏ. Bật mí, với những bạn có tài năng chỉnh sửa video thì đây chính là cơ hội cho bạn "bung lụa" và sở hữu những video đầy màu sắc, đậm chất riêng của mình đấy! Cơn bão quà tặng cho dân mê món Hàn Khi tham gia thử thách với hashtag #ILikeKFood trên Tiktok và chia sẻ lại trên Facebook, người chơi sẽ cơ hội nhận được hàng trăm voucher mua sắm, với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần xx triệu đồng! Bất kể bạn tham gia ở quốc gia nào cũng đều nhận được quà, bất ngờ chưa? Do đó, cộng đồng bạn bè quốc tế tại 6 nước Đông Nam Á - nơi diễn ra chương trình, đã tham gia rất đông đảo trong thử thách này. Thử thách khép lại với nhiều hình ảnh đáng yêu từ cộng đồng mạng Dễ thực hiện và chất chơi, thử thách này tại 6 nước Đông Nam Á đã thu hút vô số các bài dự thi, cái kết là có không dưới một ngàn video, hình ảnh dễ thương từ các bạn có đam mê với món ăn Hàn Quốc. BTC cũng phải nể phục sự sáng tạo của mọi người trong việc biến tấu các món ăn sao cho mix & match với trang phục cùng với nét hóm hỉnh trong những bức ảnh, video tạo dáng cực kỳ xinh xắn. Cùng chờ đón xem sắp tới sẽ có thử thách gì hấp dẫn dành cho các bạn trẻ yêu thích món Hàn nữa nhé! Để lựa chọn được những sản phẩm Hàn Quốc chất lượng và nhận được nhiều khuyến mãi hấp dẫn, đừng quên nhấn nút theo dõi kênh https://www.tiktok.com/@ilikekfood trên Tiktok. Nhiều món ngon Hàn Quốc sẽ lần lượt được giới thiệu trên trang đến các bạn yêu thích món Hàn. Ngoài ra nhấn follow ngay để không bỏ lỡ cơ hội tham gia vào các thử thách thú vị và nhận quà siêu to từ ILikeKfood. P.V