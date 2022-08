Khoảnh khắc thanh niên bị bò tót húc chết trong lễ hội ở Tây Ban Nha

TPO - Một nam thanh niên đã qua đời do thương tích quá nặng sau khi bị bò tót húc trúng trong lễ hội ở Tây Ban Nha.

Sự việc xảy ra vào Chủ nhật tuần trước (21/8) tại thị trấn Vallada ở Valencia, Tây Ban Nha. Nạn nhân là Adrian Martinez Fernandez (24 tuổi). Được biết, nam thanh niên xấu số từ Almansa (tỉnh Albacete, Tây Ban Nha) đến Vallada để tham dự lễ hội truyền thống tri ân vị thánh bảo trợ của vùng đất này.

Một trong những sự kiện đặc trưng của lễ hội là “toro embolado”, tức là con bò tót với cặp sừng rực lửa. Theo đó, một con bò tót đực được lựa chọn kỹ lượng, sau đó người ta sẽ treo những quả bóng bằng vật liệu dễ cháy rồi châm lửa trước khi thả cho con vật chạy tự do trên đường phố.

Những người tham gia lễ hội sẽ đứng sau các rào chắn chứng kiến con bò tót chạy loạn. So với bình thường, con bò tót sẽ trở nên điên loạn hơn do ngọn lửa khiến nó đau đớn. Không may, Fernandez đã trở thành nạn nhân của hoạt động nguy hiểm này.

Trong đoạn video ghi lại quá trình xảy ra sự việc thương tâm, con bò tót với cặp sừng rực lửa đã húc trúng nam thanh niên khiến anh ngã gục trên đường. Xung quanh, mọi người đều khiếp sợ, hoảng loạn nhưng không thể tiếp cận để giúp đỡ Fernandez.

Nam thanh niên sau đó được xe cấp cứu vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, Fernandez bị vỡ lá lách và một số tổn thương khác trong nội tạng, không còn hy vọng cứu sống.

Sự cố đáng tiếc buộc nhà chức trách địa phương phải hủy sự kiện đấu bò vào cuối ngày hôm đó và một trận khác vào sáng 22/8.

Người dân địa phương đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm Fernandez tại quảng trường của thị trấn vào tối ngày 21/8. Đại diện thị trấn cũng gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của thanh niên 24 tuổi.

Theo Daily Mail, các hoạt động của lễ hội ở Vallada sẽ kết thúc vào ngày 28/8.

Tú Oanh