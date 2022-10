Khi The Rock phản anh hùng

TPO - Bom tấn "Black Adam" có kịch bản đơn giản và quen thuộc. Tuy nhiên, phim vẫn hấp dẫn nhờ phần hành động dồn dập và hình ảnh, kỹ xảo đẹp mắt.

Tác phẩm là ngoại truyện của Shazam! (2019), kể về nhân vật phản anh hùng nổi tiếng của DC Comics. Chuyện phim bắt đầu khi Teth Adam (The Rock) được Hội đồng Pháp sư ban cho sức mạnh vô biên để giải cứu thành phố cổ Kahndaq khỏi chế độ nô lệ. Song, anh không kiểm soát được siêu năng lực nên bị trừng phạt, chịu sự giam cầm suốt hàng thế kỷ.

Bom tấn 200 triệu USD của The Rock

Đến 5.000 năm sau, một phụ nữ vô tình giải thoát Adam, đưa anh trở lại thế giới Kahndaq hiện đại. Điều này khiến Amanda Waller - chỉ huy của Task Force X – phải lập nhóm siêu anh hùng gồm bốn thành viên mang tên Hiệp hội Công lý, lên đường tìm bắt Adam để đảm bảo an toàn cho nhân loại.

Khác các phim siêu anh hùng khác từ nhà DC, Black Adam được xây dựng theo hướng nửa chính nửa tà. Nhân vật có xuất thân là người tốt nhưng trải qua nhiều biến cố, chứng kiến nhiều mất mát nên dần thay đổi và biến chất. Trở lại sau hàng thế kỷ, Adam vẫn giết người không gớm tay, sẵn sàng sát hại bất cứ ai cản đường mà không hề khoan nhượng. Nhưng dưới con mắt của dân Kahndaq, anh luôn là vị cứu tinh được ca tụng suốt bao năm qua. Thông qua nhân vật chính, các nhà làm phim lột tả hành trình đấu tranh giữa bản chất thiện – ác bên trong mỗi con người. Ngoài ra, kịch bản cũng cài cắm thông điệp về tình cảm gia đình, mâu thuẫn giai cấp hay tình đồng đội.

Bên cạnh Black Adam, sự góp mặt của Hiệp hội Công lý (Justice Society) là điểm nhấn giúp phim thu hút. Giữ vị trí dẫn đầu, Doctor Fate (Pierce Brosnan) có khả năng thấy trước tương lai, thi triển nhiều phép thuật như phân thân, dịch chuyển tức thời, tạo lá chắn bảo vệ… Phi công kiêm chiến binh Hawkman (Aldis Hodge) sở hữu đôi cánh và áo giáp sắt, vừa bay lượn như chim lại vừa nhanh nhẹn, dũng cảm. Chàng trai trẻ Atom Smasher (Noah Centineo) dễ dàng hóa thành người khổng lồ trong chốc lát. Cuối cùng, cô nàng Cyclone (Quintessa Swindell) điều khiển được gió, biến không khí thành công cụ chống lại kẻ địch.

Là dự án thứ 11 trong Vũ trụ DC mở rộng, phim có sự kết nối với nhiều tác phẩm tiền nhiệm. Chẳng hạn, khán giả cần phải theo dõi Shazam! để hiểu rõ hơn về nguồn gốc Hội đồng Pháp sư. Hay nữ chỉ huy Amanda Waller (Viola Davis) vốn là nhân vật từng xuất hiện trong Suicide Squad (2016) và The Suicide Squad (2021). Tuy nhiên khán giả vẫn có thể hiểu được câu chuyện với tư cách tác phẩm độc lập.

Ngồi ghế đạo diễn là Jaume Collet-Serra – nhà làm phim gốc Tây Ban Nha nổi danh tại Hollywood. Anh từng chinh phục nhiều thể loại từ kinh dị với Orphan (2009), hành động với Non-Stop (2014), sinh tồn với The Shallows (2016)… và gần nhất vừa hợp tác The Rock trong bom tấn Jungle Cruise (2021). Lối kể chuyện của Collet-Serra vẫn mang màu sắc u tối đậm chất DC. Nhưng nhà làm phim khéo léo cài cắm lời thoại, tình huống hài hước xuyên suốt để không khí phim vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.

Kinh phí xấp xỉ 200 triệu USD được đổ dồn cho phần hành động. Các cảnh cháy nổ, đánh đấm diễn ra liên tục giúp phim duy trì độ hấp dẫn nhất định. Đạo diễn thường xuyên thay đổi góc máy, kết hợp kỹ thuật slow motion (chuyển động chậm) để tạo ra những thước phim đẹp, gợi nhớ phong cách của Zack Snyder – từng làm Man of Steel (2013), Justice League (2017). Điển hình là phân đoạn Black Adam hay Doctor Fate đối đầu kẻ địch được dàn dựng công phu, tạo nhiều hiệu ứng lạ mắt giúp trận chiến thêm phần cuốn hút. Song, nhiều cảnh quay còn mang màu sắc sắc bạo lực, rùng rợn nên phim dán nhãn PG-13 (không dành cho người dưới 13 tuổi).

Tại sao phim bị xếp loại 'thối' trên Rotten Tomatoes?

Diễn xuất cũng là yếu tố được đánh giá cao. Hóa thân Black Adam, The Rock có nhiều nỗ lực khi lần đầu đóng chính trong phim siêu anh hùng. Tài tử không còn giữ nét diễn hài thường thấy mà thiên về tâm lý, từ đó lột tả bi kịch và nội tâm nhân vật. Với kinh nghiệm lâu năm, anh không gặp khó khăn trong các cảnh hành động. Thân hình cường tráng và cơ bắp vạm vỡ của The Rock càng giúp Black Adam hiện lên sống động, đáng nhớ. Bên cạnh đó, tài tử Pierce Brosnan cũng chứng tỏ bản lĩnh khi đóng vai Dr. Fate. Dù là nhân vật phụ với đất diễn ít ỏi, anh vẫn để lại nhiều cảm xúc khi tái hiện hình ảnh siêu anh hùng can trường, hết mình vì lẽ phải.

Khi ra mắt, tác phẩm nhận ý kiến trái ngược từ giới phê bình và khán giả. Phim được xếp loại “thối” trên Rotten Tomatoes với 44% bình chọn. Trong khi đó, điểm số trên IMDb ở mức khá với 7.3/10 điểm. Phần lớn ý kiến đánh giá phim có nhiều thay đổi, sáng tạo so với các tác phẩm trước từ nhà DC. Tuy nhiên, điểm trừ là kịch bản còn đơn giản, đi theo lối mòn quen thuộc, cú twist ở cuối dễ đoán nên chưa tạo được bất ngờ. Nhịp phim dồn dập với nhiều cảnh hành động diễn ra liên tiếp, ít có nhiều khoảnh khắc sâu lắng. Thời lượng dài, lên đến 124 phút dễ khiến người xem cảm thấy mệt mỏi.