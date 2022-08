Khi Saigon One Tower “tỉnh giấc” sau 10 năm ngủ quên

Saigon One Tower nay là IFC One Saigon đã “tỉnh giấc” với diện mạo hoàn toàn khác biệt sau cả thập kỷ “ngủ quên”. Chỉ 5 tháng sau, toà cao ốc đã “tỉnh dậy” với diện mạo mới, mang lại sức sống tràn đầy khác biệt hẳn so với thời điểm trước.

10 năm đóng băng vì thiếu vốn, nợ xấu Dự án được khởi công năm 2007 do CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư với tên ban đầu là Saigon M&C Tower và được đổi tên thành Saigon One Tower năm 2009. Dự án gây sốt với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng ở thời điểm đó và được kỳ vọng về một công trình cao cấp bậc nhất Tp.HCM. Đến năm 2011, khi đã xây dựng được 80%, dự án phải dừng thi công do chủ đầu tư không đáp ứng đủ năng lực tài chính. Thời điểm đó công ty vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước để chuyển đổi mục đích sử dụng từ thuê đất sang giao đất đối với phần diện tích xây dựng khối căn hộ. Vì vậy, dự án này chưa được phép chuyển đổi công năng, các căn hộ chưa được phép bán. Thậm chí, dự án được thế chấp cho các khoản vay hơn 7.000 tỷ đồng và trở thành khoản nợ xấu thuộc một vụ án hình sự. Dự án bị VAMC thu giữ vào năm 2017 và từng thông báo sẽ bán đấu giá để xử lý khoản nợ xấu, tuy nhiên việc đấu giá bị lùi lại và sau đó không công bố thêm thông tin. Khi dự án bị đình trệ do chủ đầu tư thiếu vốn, chắc không ai sẽ ngờ được rằng, thời gian "đắp chiếu" của dự án án ngữ đất vàng đắt đỏ bậc nhất chốn Sài thành lại kéo dài lên đến tận 10 năm. Kỳ vọng về một công trình bất động sản cao cấp, biểu tượng của thành phố cũng theo đó phai mờ dần. Tỉnh giấc với diện mạo mới Sau cả thập kỷ nắng mưa, cuối năm 2021, dự án được tái đầu tư, đổi tên thành IFC One Saigon và tiếp tục triển khai xây dựng bởi CTCP Quản lý và Phát triển Viva Land. Những thông tin hồi sinh dự án thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường bởi để vực dậy được dự án này không chỉ cần tiềm lực tài chính lớn mà hơn cả là kinh nghiệm phát triển, quản lý dự án. Đơn vị quản lý phát triển dự án cũng tiết lộ, tiếp nhận dự án IFC One Saigon, thách thức lớn nhất của Viva Land vừa là tiến độ vừa là kỹ thuật. Chỉ 5 tháng sau, toà cao ốc đã “tỉnh dậy” với diện mạo mới, mang lại sức sống tràn đầy khác biệt hẳn so với thời điểm trước. Với tư duy thiết kế vượt ra khỏi các chuẩn mực thông thường, bản phối cảnh mới của dự án được trình làng cho thấy thiết kế đã được thay đổi. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá chép hoá rồng – biểu tượng của sự phồn vinh, thịnh vượng, các mặt kính được phủ bởi các hình tam giác khổ lớn xếp lớp, màu sắc pha trộn tạo hiệu ứng "vẩy rồng". Hiện tại các lớp kính “vảy rồng” được cách điệu hóa trên mặt đứng tạo hiệu ứng pha lê lấp lánh trên đường chân trời. Bên cạnh đó, màu sắc sử dụng cho mặt đứng của tòa nhà còn thể hiện hiệu ứng hình ảnh rồng đang vươn lên. Với việc phối màu chuyển tông đậm nhạt cho lớp kính “vảy rồng” cùng với hiệu ứng ánh sáng linh hoạt vào ban đêm giúp tạo hiệu ứng thị giác hấp dẫn cho một biểu tượng đầy sức sống. Với tay nghề kỹ thuật cao cùng tiến độ thi công “thần tốc”, diện mạo IFC One Saigon đang dần được hoàn thiện rõ nét, lột xác nhanh chóng từ khối bê tông tan hoang thành một tòa nhà được kỳ vọng đẹp bậc nhất. Đứng đầu đội ngũ quản lý, phát triển Viva Land là ông Chen Lian Pang, người có hơn 40 năm kinh nghiệm đầu tư & phát triển bất động sản tại Châu Á và 16 năm kinh nghiệm làm việc cho thị trường Việt Nam. Nói về tiến độ thần tốc thi công dự án, ông Chen Lian Pang chia sẻ: “Bất khả thi là nhận định hoàn toàn khó tránh khỏi đối với chúng tôi trong thời điểm ban đầu khi được giao trách nhiệm vô cùng thách thức này. Chúng tôi đã miệt mài cùng nhau thảo luận để đưa ra các giải pháp mục tiêu nhằm mang lại món quà đặc biệt dành cho người dân Tp.HCM đón mừng lễ Quốc Khánh 2/9, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch. Và giờ đây, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi mọi nỗ lực đã được thắp sáng.” "Bóng đen" án ngữ các góc hình đẹp nhất của Tp.HCM nay không còn nữa, thay vào đó là một sức sống mới, bộ mặt mới của Thành phố. Dự án cũng được kỳ vọng sớm trở thành biểu tượng mới với tốc độ xây dựng và thiết kế độc đáo hiện tại. PV