Khi Phạm Băng Băng diện váy của NTK Việt Nam

TPO - Hiếm khi xuất hiện bên ngoài Trung Quốc kể từ khi vụ bê bối thuế có nguy cơ làm hỏng sự nghiệp, Phạm Băng Băng gần đây trở lại nổi bật tại Liên hoan phim Cannes 2023 trong tháng 5.

Ngôi sao X-Men được chụp hình tại một số sự kiện thảm đỏ và dạ tiệc diễn ra cùng với LHP Cannes kéo dài 12 ngày, kết thúc vào 27/5.

Phạm Băng Băng từ lâu đã đại diện cho các nhãn hiệu thời trang lớn của phương Tây như Louis Vuitton, nhưng lần này cô sử dụng ánh đèn sân khấu để giới thiệu những nhà thiết kế ít được biết đến hơn. Cô mặc trang phục các thương hiệu Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam…

Phạm Băng Băng đến sự kiện khai mạc (buổi ra mắt bộ phim mới của Johnny Depp Jeanne du Barry) trong trang phục do Christopher Bu sáng tạo. Chiếc váy dạ hội không tay thanh lịch được in hình hổ và rừng trúc theo phong cách gợi nhớ tranh truyền thống Trung Quốc.

Cô xuất hiện với kiểu tóc búi cao công phu giống trong một bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc.

Phạm Băng Băng giới thiệu thêm hai bộ trang phục của các thương hiệu châu Á. Tại buổi Gala Câu chuyện phụ nữ, minh tinh diện một chiếc áo hoa kiểu cách với mũ đội đầu bằng bạc và áo choàng dài bồng bềnh - tất cả đều của Miss Sohee, một nhãn hiệu thời trang cao cấp mới nổi do nhà thiết kế Hàn Quốc Sohee Park thành lập.

Thời trang Việt Nam

Sau đó, Phạm Băng Băng xuất hiện tại một sự kiện thảm đỏ khác khi mặc chiếc váy lấy cảm hứng từ bươm bướm vàng của nhà thiết kế Việt Nam Chung Thanh Phong.

Minh tinh Trung Quốc một lần nữa quay sang nhãn hiệu của Chung Thanh Phong - Rin - khi tham dự một bữa tối hạng A trong bộ trang phục vẻ điêu khắc từ bộ sưu tập mới nhất của Rin, kết hợp với túi Jimmy Choo.

Người ta cũng nhìn thấy Phạm Băng Băng vào đêm đó trong chiếc váy trắng dài chạm sàn của nhà thiết kế người Philippines Harvey Cenit.

Trang phục Cannes của Phạm Băng Băng được đón nhận nồng nhiệt trên mạng xã hội Trung Quốc. Sự xuất hiện của cô trong đêm khai mạc của LHP Cannes đã nhanh chóng trở thành xu hướng trên Weibo, nơi hashtag #FanBingbingCannes đã được xem hơn 6 triệu lần.

Những bộ trang phục của Phạm Băng Băng tại Cannes không chỉ đến từ các nhà thiết kế châu Á. Tuần trước, cô mặc một chiếc váy ôm sát của Mikael D, nhãn hiệu được thành lập bởi nhà thiết kế người Canada gốc Li-băng Mikael Derderian, và một chiếc váy quây màu đen điểm những bông hoa lớn màu vàng của thương hiệu Nga Yanina Couture.

Cô đến dự buổi ra mắt bộ phim Asteroid City (Thành phố tiểu hành tinh) của Wes Anderson trong thiết kế lông vũ của Tamara Ralph, người đồng sáng lập nhãn hiệu thời trang cao cấp Ralph & Russo.

Thăng trầm nghiệp diễn

Phạm Băng Băng đã trở thành một biểu tượng về phong cách và sắc đẹp ở Trung Quốc kể từ khi Cell Phone (Điện thoại di động) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương mà cô tham gia trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất nước này vào năm 2003. Cô tiếp tục xuất hiện trong cả tác phẩm châu Á và phương Tây, bao gồm X-Men: Days of Future Past (X-Men: Ngày cũ của tương lai) năm 2014.

Năm 2015, ở đỉnh cao quyền lực phòng vé, Phạm Băng Băng được tạp chí Mỹ Forbes vinh danh là nữ diễn viên được trả lương cao thứ tư thế giới (và là diễn viên được trả lương cao nhất Trung Quốc trong danh sách 100 Người nổi tiếng Trung Quốc của tạp chí xuất bản từ năm 2013 đến 2017).

Sáu năm trước, cô cũng có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới hàng năm của tạp chí Time.

Nhưng Phạm Băng Băng bất ngờ biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng vào tháng 6/2018 sau khi các bản sao hợp đồng phim mà cô đã ký bị rò rỉ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo báo Trung Quốc Global Times, Phạm Băng Băng có phiên bản hai hợp đồng khác nhau, một hợp đồng vì mục đích thuế nói rằng cô được trả 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu USD) và một hợp đồng riêng tư trị giá 50 triệu nhân dân tệ (7,5 triệu USD). Truyền thông nhà nước Trung Quốc sau đó đưa tin Phạm Băng Băng đã báo cáo sai số tiền cô nhận được cho một số dự án phim, và bị phạt gần 130 triệu USD vì tội trốn thuế.

Trong khi Phạm Băng Băng bị cánh săn ảnh bắt gặp vào tháng 10/2018, phải gần một năm sau cô mới xuất hiện trên một thảm đỏ khác. Một số dự án truyền hình và điện ảnh có Phạm Băng Băng dường như đã bị đình chỉ hoặc bị hoãn phát hành ở Trung Quốc, mặc dù sau đó cô tiếp tục công việc diễn xuất.

Phạm Băng Băng trở lại màn ảnh vào năm 2022 với phim The King’s Daughter (Con gái của nhà vua) và The 355 (Đặc vụ 3550 - đóng vai chính trong The 355 cùng với Jessica Chastain và Penélope Cruz).

Nhưng với việc Trung Quốc hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19, Phạm Băng Băng đã không tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trên thảm đỏ ở nước ngoài cho đến tháng 2 năm nay, khi cô tham dự LHQ quốc tế Berlin để quảng bá cho bộ phim mới nhất của cô ấy - Green Night (Lục dạ) của Hàn Quốc.

Kể từ đó, Phạm Băng Băng xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris và Lễ trao giải Oscar 2023, nơi cô thể hiện vẻ quyến rũ của Hollywood xưa trong chiếc váy Charleston của Tony Ward Couture.