Khi cả nước Mỹ cũng nói về bóng đá…

TP - Đó là cảm xúc khó tả, khi được nghe Quốc ca Việt Nam cất lên trên khán đài một kỳ World Cup. Giấc mơ góp mặt ở đấu trường thế giới của bóng đá Việt Nam đã thành sự thật.

Trương Anh Ngọc (TTXVN) có lẽ là nhà báo hiếm hoi ở Việt Nam từng tác nghiệp ở nhiều kỳ World Cup, và lần này đang có mặt tại New Zealand. Gần một năm trước, anh đang rong ruổi trên những con đường ở Qatar để đưa tin về World Cup 2022.

New Zealand là một trải nghiệm mới khi lần đầu tiên anh đưa tin về giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Đặc biệt hơn, khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có tên trong 32 đội bóng dự tranh. “Tuyệt vời”, đấy là 2 từ Trương Anh Ngọc chia sẻ với đồng nghiệp hãng thông tấn BBC (Anh) khi được hỏi sau trận ra quân của thầy trò HLV Mai Đức Chung với đội tuyển Mỹ, nhà đương kim vô địch giải đấu.

“Có sự khác biệt đáng kể giữa World Cup bóng đá nữ với các giải World Cup bóng đá nam tôi từng tác nghiệp. Ở New Zealand có ít phóng viên hơn, trung tâm báo chí vắng vẻ bởi sức hút của bóng đá nữ không thể so với bóng đá nam. Tuy nhiên với tôi và một số phóng viên Việt Nam, đây vẫn là trải nghiệm đặc biệt bởi lần đầu tiên tôi tác nghiệp ở giải đấu tầm thế giới có đội tuyển của chúng ta tham dự”, nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ.

Từng chụp hình với nhiều ngôi sao thế giới, trên trang cá nhân ngày đầu tiên ở New Zealand thấy anh chia sẻ hình ảnh chụp cùng HLV Mai Đức Chung, buổi tập của đội tuyển Việt Nam và tiền đạo Huỳnh Như. World Cup 2023 còn đem lại cảm xúc đặc biệt với Trương Anh Ngọc và những người Việt Nam đang ở New Zealand. Đó là cảm xúc tự hào, xen lẫn xúc động khi nghe tiếng Quốc ca Việt Nam cất lên trên khán đài trong trận khai mạc, và trước chính nhà đương kim vô địch.

Thế giới nói về Việt Nam

Màn hình lớn trên quảng trường Thời Đại (Times Square, New York) hôm 22/7 phát tường thuật trực tiếp từ kênh FOX 5 trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ. Bóng đá vốn không phải môn thể thao được yêu thích hàng đầu ở Mỹ. Người Mỹ gọi bóng đá là “soccer” thay vì “football”. Nhưng rồi người Mỹ đã nhắc đến bóng đá và đội tuyển nữ Việt Nam.

“Hàng triệu người Mỹ đã theo dõi, biết về bóng đá Việt Nam. Bức hình đã nói lên giá trị gia tăng của việc bóng đá nữ chúng ta tham dự World Cup, được đá với nữ Mỹ. Bóng đá là cầu nối tuyệt vời”. Đó là chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn, người từng dẫn dắt U19 Việt Nam tham dự World Cup U20 thế giới tại Hàn Quốc năm 2017.

Nếu biết rằng mỗi “shot” quảng cáo 30 giây trên màn hình Times Square có thể tốn 500.000 USD hoặc cả triệu đô thì tham dự World Cup 2023 thực sự là cột mốc có ý nghĩa lớn không chỉ về chuyên môn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Các thành phố của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng cũng phải chi hàng triệu USD chỉ để quảng bá hình ảnh du lịch trên CNN, một hãng thông tấn Mỹ.

Trương Anh Ngọc cho biết ở New Zealand trong những ngày qua, anh đã trả lời phỏng vấn của nhiều hãng thông tấn nước ngoài, ngoài BBC (Anh) còn nhiều kênh khác của Mỹ. Thực tế, New York Times, CBS Sport… và nhiều tờ báo khác đã có những bài viết về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. New York Times từng đánh giá việc góp mặt ở World Cup là bước tiến dài của bóng đá nữ Việt Nam. Huỳnh Như, Thanh Nhã…đều được điểm tên và HLV Mai Đức Chung theo xác nhận của FIFA, là HLV trưởng có tuổi lớn nhất từng tham dự một kỳ World Cup cả nam và nữ (73 tuổi).

Tất cả đều tạo nên sự lan toả, đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam và đất nước tới bạn bè quốc tế.