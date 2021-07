Khen thưởng hai thanh niên dũng cảm cứu người

TPO - Tối 13/7, cơn mưa to kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch rất vất vả, tuy nhiên họ vẫn không ngại dầm mưa làm nhiệm vụ để bảo vệ an toàn cho người dân.

TPO - Chiều 12/7, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức lễ đón 2 học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt huy chương tại cuộc thi Olympic Tin học châu Á và quốc tế.

TPO - Hình ảnh các bạn áo xanh tình nguyện ở An Giang ra đồng cắt rau tặng người nghèo trong mùa dịch để lại ấn tượng đẹp.

TP - “Tuyến đường camera an ninh” do tuổi trẻ Bình Thuận triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 đã và đang trở thành “khắc tinh” của tội phạm, bạo lực học đường tại các điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.