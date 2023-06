Khánh Thi ôm bụng bầu 5 tháng nhảy cùng Phan Hiển

TPO - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP về mở đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông đối với loại hình xe tải, xe ben chở quá tải trọng quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông, những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an Đà Nẵng không quản nắng nóng, có mặt trên tuyến quốc lộ 14B (xã Hòa Nhơn, Hòa Vang) để kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.