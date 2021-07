Khánh Hoà thêm 8 ca nghi mắc COVID - 19 liên quan đến ca bệnh Phú Yên

TPO - Trưa 3/7, Bộ Y tế cho biết có 330 ca mắc mới COVID-19 với 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 329 ca ghi nhận trong nước.

TPO - Từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên đến nay, Bệnh viện Đa khoa Long An đã có 17 ca mắc COVID-19. Do đó, Sở Y tế Long An yêu cầu bệnh viện tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị trong 7 ngày tiếp theo, tính từ 21h ngày 2/7 đến 21h ngày 9/7.