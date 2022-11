Khẳng định “chất lượng sống” riêng biệt cùng hệ sinh thái thẻ tín dụng Sacombank

Thời đại thanh toán không tiền mặt đang dần lên ngôi, trong đó có hình thức chi tiêu trước - thanh toán sau qua thẻ tín dụng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, giờ đây mỗi chiếc thẻ không đơn thuần chỉ là một công cụ chi tiêu nữa, mà đó còn là cá tính, phong cách sống của người sở hữu.

Với hơn 20 dòng thẻ tín dụng khác nhau, hệ sinh thái thẻ tín dụng Sacombank sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu, mang những trải nghiệm đẳng cấp, khẳng định “chất sống” riêng biệt đến cho từng khách hàng. Sức hút đầu tiên của thẻ tín dụng Sacombank đến từ việc đa dạng sự lựa chọn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến giới thượng lưu. Theo đó, hạn mức tín dụng cũng rất linh hoạt, từ 10 triệu đồng cho đến không giới hạn, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Với tính năng hoàn tiền trên mọi giao dịch, lên đến 5% khi chi tiêu trực tuyến cả trong và ngoài nước, thẻ Visa Platinum Cashback đã trở thành lựa chọn số 1 của nhiều khách hàng khi mở thẻ tín dụng tại Sacombank. Chiếc thẻ có thể là “vị cứu tinh” của nhiều người bận rộn, thay vì phải đến trực tiếp cửa hàng, khách hàng có thể đặt thức ăn trên GrabFood, Gojek, Beamin hay mua sắm trên Shoppe, Lazada và chọn thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng Visa Platinum Cashback thì vừa tiết kiệm thời gian vừa được hoàn số tiền lớn, lên đến 600.000 đồng/tháng.

Ngoài ra với mua sắm, thanh toán trực tuyến thì dòng thẻ tín dụng liên kết Visa Tiki Platinum cũng là lựa chọn không kém phần hấp dẫn. Khi shopping, săn sale các thiết bị gia dụng, điện tử, quần áo, mỹ phẩm hay mua vé xem phim, vé ca nhạc trên Tiki hoặc TicketBox sẽ được hoàn tiền lên đến 15%, tỷ lệ hoàn tiền cao nhất trên thị trường thẻ tín dụng hiện nay. Khách hàng cũng không cần lo về phí ship, chính sách freeship (tối đa 50.000 đồng/đơn hàng) được áp dụng cho tất cả các đơn hàng thanh toán bằng thẻ Visa Tiki Platinum trên website và App của Tiki.

Còn nếu là một tín đồ đam mê “xê dịch”, có thể tha hồ tận hưởng các chuyến đi của mình, trải nghiệm ẩm thực, du lịch mọi nơi với các dòng thẻ tín dụng như Visa Bamboo Airways Platinum, Vietnam Airlines Visa, Visa Signature, World Mastercard,… được tích điểm thưởng hoặc cộng dặm bay khi chi tiêu bằng các dòng thẻ này và có thể quy đổi ra vé máy bay, voucher vào phòng chờ thương gia, thêm hành lý ký gửi hoặc quy đổi tiền mặt tùy theo quy định của từng dòng thẻ. Đặc biệt, các chủ thẻ còn được bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá đến 11,6 tỷ đồng.

Với những người trẻ am hiểu công nghệ, thích sự tiện lợi nhỏ gọn thì Sacombank có dòng thẻ tích hợp giữa thẻ thanh toán và thẻ tín dụng trên cùng 1 chip - Sacombank Mastercard Only One. Chỉ với một lần đăng ký, khách hàng sẽ có ngay một chiếc thẻ đa năng tích hợp cả tài khoản thanh toán có thể rút tiền mặt qua ATM, nhận lương hàng tháng, thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ,…

Đồng thời, chủ thẻ có thể sử dụng Sacombank Mastercard Only One như một chiếc thẻ tín dụng - một nguồn tài chính dự phòng hiệu quả để chi tiêu trước, trả tiền sau với thời hạn miễn lãi lên đến 55 ngày. Chủ thẻ còn được rút tiền mặt lên đến 90% hạn mức; mua sắm trả góp lãi suất 0% mọi lúc, mọi nơi cùng nhiều ưu đãi lớn từ Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard.

Còn các khách hàng cá nhân có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi tháng, thẻ tín dụng Sacombank Visa Infinite sẽ là “cánh cửa” để chủ thẻ khẳng định vị thế và mở ra thế giới của những đặc quyền thượng hạng.

Chủ thẻ Sacombank Visa Infinite sẽ được hưởng những đặc quyền về du lịch cao cấp như được đón tiếp và sử dụng dịch vụ tại 1.300 phòng chờ VIP tại các sân bay trên toàn thế giới, không quan trọng chủ thẻ sử dụng hãng hàng không nào hoặc hạng vé nào. Được an tâm tuyệt đối với gói bảo hiểm tai nạn du lịch toàn cầu có giá trị lên đến 1 triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng) cùng nhiều hỗ trợ khác về bảo hiểm như dịch vụ y tế khẩn cấp, bị mất hành lý hay trì hoãn chuyến bay,…

Bên cạnh các tiện ích đa dạng, ưu đãi sâu rộng thì yếu tố bảo mật cũng được Sacombank ưu tiên hàng đầu. Theo đó, tính năng Contactless - thanh toán không tiếp xúc hay công nghệ bảo mật đa cấp 3D-Secure phiên bản 2.0 theo tiêu chuẩn EMV được Sacombank áp dụng đồng bộ trên tất cả các dòng thẻ tín dụng. Các công nghệ này giúp tăng cường độ an toàn đối với các giao dịch thẻ trực tuyến, giảm thiểu gian lận, đẩy nhanh quá trình giao dịch, giúp khách hàng có những trải nghiệm tuyệt vời với các dịch vụ ngân hàng số hiện đại tại Sacombank.