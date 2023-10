Khang Điền khai trương căn hộ mẫu The Privia

Ngày mai, 28.10.2023, chủ đầu tư Khang Điền sẽ khai trương căn hộ mẫu thuộc dự án The Privia. Sự kiện được tổ chức tại VP bán hàng Sales Gallery Khang Điền số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM

The Privia có diện tích 1,8ha, gồm 3 tháp, 1.043 căn, đa dạng loại hình căn hộ: căn 1 phòng ngủ +1 diện tích từ 50-54m2, căn 2 phòng +1 diện tích từ 63-69m2 và 3 phòng ngủ diện tích 81- 83m2, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài ra, khu vực "+1" sẽ được linh hoạt biến hóa công năng, phù hợp với nhu cầu và cá tính riêng của từng gia chủ.

Nội thất bên trong căn hộ đến từ các thương hiệu cao cấp như: Bộ khóa điện tử, thiết bị vệ sinh thương hiệu HAFELE, Cửa gỗ chống cháy MDF, cửa gỗ chống cháy hoàn thiện Laminate thương hiệu AN CƯỜNG , sàn gạch Porcelain, chậu rửa + vòi thương hiệu Malloca hoặc tương đương…

Dự án thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích sử dụng, giàu tính duy mỹ, thống nhất từ nội thất đến cảnh quan. Những họa tiết (Pattern) cách điệu lấy ý tưởng từ hình ảnh dòng chảy được ứng dụng vào hình khối và bề mặt kiến trúc, vừa tạo sự mềm mại, vừa là điểm nhấn đặc trưng của công trình, trong tổng thể hài hòa, nhất quán, đã mang đến cho The Privia 2 giải thưởng: Best Mid End Condo Development HCMC (Dự án căn hộ Mid End tốt nhất tại TPHCM) và Best Condo Interior Design (Dự án căn hộ có thiết kế nội thất tốt nhất) tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022.

Nhân dịp khai trương căn hộ mẫu Khang Điền tung ra chính sách siêu đột phá: chỉ cần vốn ban đầu từ 20%, tương đương khoảng 600 triệu đồng (căn 1 phòng ngủ) khách hàng trở thành chủ nhân của The Privia nhận nhà vào quý 4.2024, phần còn lại ngân hàng cho vay đến 75% giá trị căn hộ và hỗ trợ không trả lãi, không trả gốc trong 2 năm, ân hạn nợ gốc & ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng, thời gian cho vay lên đến 35 năm.

Với chính sách này thì việc sở hữu căn hộ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Những khách hàng mong muốn thanh toán với lộ trình nhanh chóng hơn, để thụ hưởng ưu đãi đặc biệt thì không thể bỏ lỡ phương thức này. Đặc quyền nhận ngay quà tặng tiền mặt lên đến 10% tổng giá trị căn hộ đã gồm VAT khi thanh toán 70% giá trị căn hộ.

The Privia sở hữu hệ tiện ích nội khu hiện đại, được bố trí tại tầng 4, kết nối liên hoàn giữa 3 tòa tháp: hồ bơi vô cực dài 50m, kết hợp với phòng gym, yoga, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi, hồ bơi trẻ em, phòng đọc sách, các cung đường dạo bộ, BBQ sân vườn… đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, giải trí, tái tạo năng lượng.

Mỗi sáng thức dậy giữa không gian rộng mở, ngập tràn không khí mát lành đến từ khu công viên xanh, tận hưởng nguồn năng lượng dồi dào, khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi. Chiều về, thảnh thơi dạo bộ, trải nghiệm mua sắm tại dãy thương mại dịch vụ (shophouse) ngay dưới tòa nhà, ghé qua trung tâm mua sắm Aeon Mall hay các chợ truyền thống lâu đời cách đó chỉ vài bước chân… Đặc biệt, với hệ thống trường học các cấp gần kề, bạn yên tâm về môi trường giáo dục và bồi dưỡng thể chất toàn diện cho con trẻ.

Tại công trình The Privia, hiện tháp A đã xây đến tầng 13; tháp B tầng 15; tháp C tầng 19. Ngoài ra, tuyến đường N1 rộng 16m, kết nối trực tiếp vào đường An Dương Vương và Nguyễn Hới đã hoàn thiện khang trang, tạo cảm giác tươi mới, dễ chịu.

Không gian sống ấn tượng, hệ tiện ích đa năng, một biểu tượng sống mới, đầy sinh khí của khu vực, với mức giá chỉ từ 48 triệu/m2 (chưa gồm VAT), được xem là "hiếm hoi" so với mặt bằng giá chung hiện nay, The Privia hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người mua ở thực.

Đối với nhiều người, một căn hộ không chỉ là "nhà" mà còn là chốn đi về vừa riêng tư, an toàn, vừa đảm bảo nhịp sống tiện nghi, năng động. Tham quan căn hộ mẫu để có những trải nghiệm chân thực về không gian sống và thiết kế thông minh. Bàn giao thiết bị nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới chỉ có ở The Privia!

Ngoài ra, dự án The Privia có pháp lý hoàn chỉnh, đã có đủ văn bản huy động vốn theo quy định pháp luật (Văn bản số 16746/SXD-PTN&TTBĐS ngày 26 tháng 10 năm 2023). Chính thức nhận đặt chỗ 50.000.000 triệu/sản phẩm (có hoàn lại). Để nhận thông tin về dự án, tham quan căn hộ mẫu vui lòng liên hệ đại lý phân phối chính thức của chủ đầu tư Khang Điền: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAPLELAND - Hotline: 0909 102 262.

Thông tin chi tiết về dự án, đăng ký xem nhà mẫu và tham quan dự án vui lòng liên hệ đoen vị phân phối chính thức dự án The Privia: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAPLELAND

Hotline: 0909 102 262

Website: www.khangdienprivia.com Fanpage dự án: https://www.facebook.com/thepriviacanhocaocap Fanpage dự án: https://www.facebook.com/thepriviacanhocaocap