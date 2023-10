Khám phá xưởng may tận gốc: Giá siêu tốt, mẫu mã siêu mode

Bạn đang cần tìm một xưởng may tận gốc đáp ứng mọi mẫu mã thời trang bạn mong muốn với mức giá tốt nhất? Hãy cùng khám phá một xưởng may có tất cả các tiêu chí đó ngay bây giờ nhé!

Xưởng thời trang giá cực tốt

Có vị trí rất thuận lợi thuộc huyện Chương Mỹ - Hà Nội, xưởng may giá gốc của chị Phạm Thị Quý ở Đội 1, Thôn Lam Điền, Xã Lam Điền giúp cho các đại lý, đầu mối buôn hàng thời trang có thể dễ dàng đến tận cơ sở xem trực tiếp mà không cần phải qua khâu trung gian.

Nhờ cung cấp cho các đại lý với mức giá gốc xuất xưởng nên hàng thời trang của gia đình chị Quý luôn cạnh tranh so với các đơn vị kinh doanh khác. Chị Quý cho biết, cơ sở kinh doanh của chị có thể đảm bảo được các đơn hàng quy mô lớn. Được đầu tư hệ thống móc móc, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ nhân viên có tay nghề nên các lô hàng luôn đảm bảo năng suất, chất lượng. Giá cả các mặt hàng thuộc nhóm tốt nhất thị trường trong cùng phân khúc. Các đơn hàng nhà chị Quý luôn đảm bảo giao nhanh.

Nhờ những lợi thế này mà xưởng may tận gốc của gia đình chị Quý trở thành cơ sở kinh doanh cung cấp nguồn hàng quần áo giá sỉ phù hợp được nhiều đối tác, đại lý tin tưởng lựa chọn. Nhiều đối tác cho biết, họ hài lòng về chất lượng, dịch vụ, giá cả khi hợp tác cùng xưởng may tận gốc của gia đình chị Quý.

Cập nhật mẫu mã đa dạng - Chìa khóa thành công

Nắm bắt nhu cầu thị trường về các mẫu mã thời trang trẻ đẹp, hiện đại nên xưởng may của chị gia đình chị Quý luôn cập nhật những mẫu mã mới nhất. Xưởng may nhà chị nhận các đơn đặt hàng từ khó đến dễ; từ người lớn đến trẻ em. Chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng. Xưởng có đội ngũ thợ may có tay nghề cao nên luôn đảm bảo năng suất, chất lượng, nhờ vậy có thể giao hàng đúng hẹn cho các đối tác.

Chị Quý chia sẻ, bản thân chị cũng là người có niềm đam mê với ngành thời trang. Vì vậy, khi bắt đầu kinh doanh mặt hàng này chị luôn đặt chữ “tín” với các đối tác lên hàng đầu. Chị Quý luôn nghĩ cách để phát triển doanh thu, lợi nhuận lâu dài, ổn định cho khách hàng.

Các sản phẩm thời trang nhà chị Quý luôn đa dạng, cập nhật mẫu mã mới, hot nhất mỗi ngày, từ mẫu đồ ngủ pijama cho đến các bộ đồ thời trang dạo phố, đồ mặc nhà,... Cơ sở kinh doanh nhà chị Quý đủ điều kiện để cung cấp lượng hàng lớn cho các khách sỉ, các đại lý trên cả nước, các khách livestream facebook và tiktok,...

Các lô sản phẩm có màu sắc tươi trẻ nổi bật tôn da, chất liệu đa dạng như lụa xước ánh kim, lụa latin,... thiết kế form dáng vừa vặn nên được rất nhiều khách hàng yêu thích. Nhờ mẫu mã đa dạng nên các shop thời trang nhập sỉ hàng từ cơ sở nhà chị Quý về bán không bao giờ bị tồn hàng.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, bên cạnh các đại lý thì cơ sở kinh doanh của chị Quý còn sẵn sàng nhận sỉ số lượng từ 10 bộ trở lên và bán hàng cho khách lẻ. Khách hàng mua lẻ từ 3 bộ sẽ được free ship và phí ship toàn quốc 30k.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, vận hành xưởng may tận gốc, cơ sở của gia đình chị Quý đã trở thành điểm phân phối hàng sỉ thời trang quy mô lớn và uy tín với nhiều đối tác trên cả nước. Trong thời gian sắp tới, cơ sở của gia đình chị Quý sẽ tiếp tục xuất xưởng hàng ngàn mẫu mã, cung cấp nguồn hàng dồi dào, hệ thống vận chuyển tối ưu, đội ngũ nhân lực tay nghề cao để đáp ứng nhanh nhất những đơn hàng của các đối tác.