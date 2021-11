Khám phá và tận hưởng thế giới ưu đãi từ SeABank trên SeAOffers

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) chính thức ra mắt website ưu đãi SeAOffers https://seaoffers.seabank.com.vn/ với nhiều tính năng nổi bật giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin về sản phẩm thẻ, cập nhật nhanh nhất hàng trăm ưu đãi dành cho khách hàng từ các đối tác của SeABank và hệ sinh thái của Tập đoàn BRG mọi lúc mọi nơi.

Đây là website riêng, dễ sử dụng, khách hàng có thể tra cứu nhanh nhất các thông tin ưu đãi dành cho sản phẩm thẻ của SeABank, đồng thời tra cứu các tính năng của từng loại thẻ. Đặc biệt khách hàng có thể mở thẻ và tài khoản SeABank trực tiếp trên website và ứng dụng ngân hàng số SeAMobile. Bên cạnh đó, khách hàng còn được gợi ý các ưu đãi mới, nổi bật từ Ngân hàng, đăng ký sử dụng sản phẩm, mua sắm trả góp cũng như đăng ký điểm ưu đãi trực tuyến.

SeAOffers có giao diện thân thiện với người dùng, tùy biến giao diện phù hợp với tác cả các thiết bị như trình duyệt máy tính, trình duyệt điện thoại và ứng dụng di động. Khi khách hàng truy cập trên thiết bị nào, website sẽ hiển thị theo giao diện dành cho thiết bị đó, qua đó giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin ưu đãi theo từng lĩnh vực (ẩm thực, khách sạn, golf, mua sắm, thời trang, giáo dục làm đẹp, du lịch…), tra cứu theo từ khóa, theo khu vực, theo loại thẻ áp dụng... SeAOffers còn có tính năng chat trực tuyến để hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.

Đặc biệt, SeABank liên tục cập nhật các ưu đãi mới giúp khách hàng trải nghiệm tối đa tiện ích từ Ngân hàng đồng thời tăng thêm lợi ích được ưu đãi, giảm giá, hoàn tiền. Các ưu đãi nổi bật hiện nay gồm:

- Từ nay đến hết 31/12/2021, từ 09 giờ mỗi thứ Năm hàng tuần, 100 chủ thẻ quốc tế SeABank đầu tiên mua sắm tại Shopee và thanh toán bằng thẻ SeABank Visa/MasterCard sẽ được giảm ngay 100.000 đồng cho đơn hàng từ 600.000 đồng.

- Bên cạnh đó, từ 09 giờ sáng các ngày mua sắm đặc biệt tại Shopee vào 10/10/2021, 11/11/2021 và 12/12/2021, mỗi khách hàng khi thanh toán sẽ được giảm trực tiếp 200.000 đồng cho đơn hàng từ 1.500.000 đồng. Ưu đãi được áp dụng đối với tất cả các thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế SeABank Visa/MasterCard.

- SeABank hoàn 100% cước truyền hình FPT Play, K+, TV 360, Vieon và Zing TV 3 tháng liên tiếp khi thanh toán bằng thẻ quốc tế hay trả góp 0% mọi lúc mọi nơi với khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng SeABank.

- Không chỉ nhận ưu đãi từ SeABank, khách hàng còn được hưởng những ưu đãi riêng từ hệ sinh thái của Tập đoàn BRG rộng khắp mọi lĩnh vực như golf, ẩm thực, du lịch, siêu thị, dịch vụ…. Tiêu biểu như: Giảm 2% tổng hóa đơn mua hàng khi thanh toán tại hệ thống BRG Mart bằng thẻ quốc tế SeABank BRG Elite; nhận ngay 01 voucher/e-voucher miễn phí 01 (một) vòng chơi trọn gói ngày thường tại bất kỳ sân golf nào của BRG, 01 voucher/e-voucher miễn phí chơi golf 18 hố (bao gồm phí sân cỏ, caddie, xe chung), giảm 15% dịch vụ ăn uống tại các Kiosh, nhà hàng, quầy bar tại câu lạc bộ; đặc biệt giảm tới 50% phí tập golf công bố tại các sân tập BRG Golf Center cho chủ thẻ thẻ tín dụng cao cấp SeAGolf Platinum; giảm 15% cho chủ thẻ SeAGolf; giảm từ 5-20% trên tổng hóa đơn mua hàng trang sức tại AJC vào các ngày đặc biệt; giảm 10% khi mua hàng tại hệ thống các cửa hàng Chu Đậu trên toàn quốc; giảm 20% trên giá phòng công bố khi đặt phòng qua trang trực tuyến của Khách sạn InterContinental…

Trên nền tảng công nghệ tiên tiến, SeABank là ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử và dịch vụ thẻ, mang lại tiện ích lớn và nhiều ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán, đặc biệt trong thời đại mua sắm online trở nên chiếm ưu thế. Cùng với đó, SeABank luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi tối ưu nhất dành cho khách hàng và mong muốn đáp ứng được sự hài lòng của khách hàng.

Đặc biệt, SeABank là ngân hàng đầu tiên triển khai công nghệ bảo mật theo chuẩn EMV hiện đại trong phát hành và thanh toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard. Thẻ quốc tế Visa SeABank được tích hợp tính năng Bảo mật 3D Secure nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho các giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecommerce/ online payment) tại các website thương mại điện tử có áp dụng chương trình Verified by Visa (VbV).

Khách hàng quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn miễn phí.