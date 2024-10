Khám phá thiết kế căn hộ 3PN, 3PN+1 The Victoria

Thiết kế không gian rộng với nhiều công năng sử dụng cho gia đình đa thế hệ, các căn hộ 3PN, 3PN+1 thuộc phân khu The Victoria đặc biệt được yêu thích khi mang đến những giá trị lâu dài và phù hợp với nhu cầu sống của các gia đình đông thành viên.

Nếu như căn hộ 1-2 phòng ngủ thích hợp cho các đôi vợ chồng trẻ hoặc chỉ mới có 1 con thì với những gia đình đông thành viên hơn, căn hộ 3 phòng chính là không gian lý tưởng. Trên thực tế, chỉ cần nhà có từ 5 thành viên thì các căn hộ 2 phòng ngủ dần trở nên chật chội. Đối với những gia đình đa thế hệ, họ cần căn nhà dễ dàng phân chia các không gian chức năng rộng rãi hơn, chuyển đổi mục đích từng phòng lúc cần, yên tâm an cư lâu dài mà không phải đổi nhà khi có thêm thành viên.

Đó cũng chính là lý do quỹ căn hộ 3PN, 3PN+ tại phân khu The Victoria (thuộc dự án Imperia Smart City) do MIK Group phát triển được khách hàng săn đón thời gian qua. Với diện tích khoảng từ 85-88m2, tất cả căn 3PN, 3PN+ tại The Victoria đều là những căn góc, 2 mặt thoáng cộng với ưu thế vị trí đắc địa, không bị che chắn bởi các tòa nhà cao tầng xung quanh, nhờ đó mang tới tầm view “nhân đôi” so với các căn hộ khác. Cùng với đó, thiết kế căn hộ được tối ưu diện tích, các phòng được bố trí rộng rãi, dễ dàng lưu thông không khí, mang đến không gian dễ chịu thoải mái cho gia chủ.

Thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ

Với số lượng giới hạn, căn hộ 3 phòng ngủ The Victoria được lòng rất nhiều khách hàng vì sở hữu hàng loạt những lợi thế nổi bật. Không gian phòng khách, bếp và phòng ăn được thiết kế liền mạch vừa giúp nới rộng khu vực sinh hoạt chung, vừa giúp cả gia đình dễ dàng kết nối với nhau. 3 phòng ngủ được bố trí phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng thế hệ trong gia đình. Bên cạnh đó, mỗi căn hộ 3 ngủ đều được bố trí 2 nhà vệ sinh riêng biệt mang đến sự thuận tiện cho các thành viên.

Đặc biệt, khu vực ban công rộng với tầm view không giới hạn, đây sẽ là không gian yêu thích để thiết kế một khu vườn nhỏ xinh hay đặt chiếc bàn trà để các thành viên trong gia đình cùng ngắm cảnh, hóng gió. Thêm vào đó, một logia được thiết kế diện tích nhỏ hơn, gia chủ có thể dễ dàng sử dụng làm không gian để máy giặt, phơi đồ hoặc cải tạo thành không gian tùy vào sở thích của các thành viên.

Thiết kế căn hộ 3PN+

Bên cạnh thiết kế căn hộ 3PN MIK Group còn gây ấn tượng khi ra mắt quỹ căn hộ “hàng hiếm” 3PN+. Với số lượng ít ỏi chỉ 2 căn trên một tầng, diện tích khoảng 88m2, căn hộ 3PN+ sẽ mang đến không gian lý tưởng cho các đại gia đình sinh sống, đủ khu vực chung cho cả nhà quây quần kết nối, trọn vẹn góc riêng tư cho các thành viên thể hiện cá tính.