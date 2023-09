Khám phá không gian trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật độc lạ chỉ có tại LOTTE MALL West Lake Hanoi

Không chỉ là trung tâm thương mại đẳng cấp hàng đầu, LOTTE MALL West Lake Hanoi còn tạo sự khác biệt với không gian trải nghiệm văn hóa và sáng tạo nghệ thuật độc đáo.

Từ khi đi vào hoạt động, tổ hợp mua sắm - giải trí LOTTE MALL West Lake Hanoi đã chào đón số lượng “khủng” khách tới tham quan, mua sắm mỗi ngày. Với quy mô rộng lớn, không gian hiện đại, mới lạ và dịch vụ hàng đầu, công trình mới nhất của tập đoàn LOTTE Hàn Quốc tại Việt Nam đang dần chứng minh khả năng mang tới những trải nghiệm tuyệt vời, trọn vẹn nhất cho mọi đối tượng khách hàng khi tới đây. Sau dịp khai trương chính thức diễn ra vào 22/9/2023 vừa qua, sức hút của tổ hợp đến từ xứ kim chi càng nhân lên gấp bội.

Được biết đến là địa điểm mua sắm, giải trí cao cấp mới nhất tại Hà Nội, LOTTE MALL West Lake Hanoi thu hút cư dân thủ đô và du khách với hơn 200 thương hiệu nổi tiếng, trong đó có nhiều tên tuổi lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, cùng với những trải nghiệm hấp dẫn như thủy cung trong nhà lớn nhất Hà Nội và hệ thống rạp chiếu phim cao cấp nhất trên toàn quốc. Ngoài ra, tổ hợp này còn thiên đường dành cho các gia đình với khu ẩm thực phong phú và không gian vui chơi đặc sắc cho trẻ nhỏ.

Không dừng lại ở đó, LOTTE MALL West Lake Hanoi còn đặc biệt thu hút giới trẻ với tổ hợp văn hóa Culture Avenue - tổ hợp giải trí sáng tạo không giới hạn đầu tiên xuất hiện trong một trung tâm thương mại tại Việt Nam. Nằm tại tầng 4 của trung tâm thương mại, khu vực này có diện tích rộng lớn và không gian tươi sáng, hội tụ nhiều thương hiệu thủ công nghệ thuật được lòng giới trẻ kết hợp phòng tranh, studio nghệ thuật và đặc biệt hơn cả là nhà sách Nhã Nam lớn nhất toàn quốc.

Mang phong cách tươi sáng chuẩn Hàn Quốc, điểm nhấn thiết kế của Culture Avenue chính là khu vực cầu thang ánh sáng xoắn ốc được bố trí nhiều chỗ ngồi để nghỉ chân, thư giãn ngay kế bên nhà sách Nhã Nam với không gian mở rộng rãi, thoáng đãng.

Khi đến với Culture Avenue, bạn sẽ có cơ hội được đắm mình trong một thế giới nghệ thuật hiện đại, phong phú nhưng cũng vô cùng gần gũi. Bạn có thể tham gia các buổi triển lãm, trưng bày tác phẩm của các họa sĩ Việt tại Nguyen Art Gallery - phòng tranh nằm trong top 10 phòng tranh tại Việt Nam, thưởng thức một cuốn sách tại khu vực cầu thang hay nhâm nhi một ly cà phê của The Coffee Man by ACID8 nằm ngay tại trung tâm của tổ hợp giải trí sáng tạo riêng biệt này.

Ngoài ra, các buổi workshop DIY được thường xuyên tổ chức ngay trong không gian của Culture Avenue không chỉ thỏa mãn nhu cầu sáng tạo nghệ thuật mà còn mang lại cho bạn những trải nghiệm mới lạ khi đến với LOTTE MALL West Lake Hanoi. Từ workshop làm nước hoa và nến thơm của NOTE - The Scent Lab, workshop làm gốm tại Gốm Chi - thương hiệu có lịch sử hơn 50 năm sáng tạo và phát triển trong lòng Hà Nội, hay workshop thêu thùa may vá tại Cheapie Art, Tiệm Tạp Hóa Nhà May và M.A.Y Art & Craft Vietnam, tất cả đều hứa hẹn sẽ mang tới cho khách hàng những khoảng thời gian và trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Những khách hàng nhỏ tuổi cũng sẽ có khoảng không gian riêng để khám phá tại Culture Avenue như Funtopia - tổ hợp vui chơi giải trí dành cho trẻ em và thanh thiếu niên theo tiêu chuẩn và phong cách Singapore với các hoạt động sáng tạo lý thú.

Một không gian nghệ thuật “bí mật” nữa tại LOTTE MALL West Lake Hanoi mà chưa nhiều người biết nằm tại sảnh tòa nhà văn phòng. Đây là khu vực triển lãm nghệ thuật dành riêng cho việc trưng bày tác phẩm đương đại của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Các tác phẩm trưng bày tại đây đều có giá trị lớn, được chọn lọc kỹ lưỡng và đổi mới liên tục theo concept nhất định tại mỗi thời điểm. Với mong muốn gắn kết cộng đồng yêu mỹ thuật, góp phần giới thiệu và thúc đẩy sự phát triển của nền mỹ thuật trong nước, LOTTE MALL West Lake Hanoi mang đến đa thể loại tác phẩm, từ tranh sơn dầu, tranh giấy, tranh lụa cho đến các tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật trên nhiều chất liệu khác nhau như đồng, gốm, sứ...

Với sự đầu tư chỉn chu cho không gian văn hóa, LOTTE MALL West Lake Hanoi xứng đáng trở thành nơi chốn dừng chân yêu thích của các tín đồ nghệ thuật.