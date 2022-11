Khám phá Garmin Golf - trợ thủ công nghệ đắc lực cho trọng tài tại những giải đấu VGA tour

Diễn ra trong tháng 09 và tháng 10/2022, giải DNSE Vietnam Open 2022 và Nam A Bank Vietnam Masters 2022 là những giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống giải golf chuyên nghiệp của VGA Tour với sự tham gia của những golfer chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Để có sự chuẩn bị tốt nhất và đảm bảo tính công bằng, các trọng tài Golf thuộc những giải đấu của VGA Tour đều được trang bị loạt thiết bị công nghệ hỗ trợ đắc lực đến từ Garmin Golf.

DNSE Vietnam Open 2022 và Nam A Bank Vietnam Masters 2022 - những giải đấu golf chuyên nghiệp với sự chuẩn bị chính xác từng chi tiết

DNSE Vietnam Open 2022 và Nam A Bank Vietnam Masters 2022 là những giải đấu đánh dấu sự đồng hành dài hạn của thương hiệu công nghệ Garmin cùng VGA Tour cũng như bộ môn golf tại Việt Nam với vai trò Đối tác công nghệ và GPS chính thức của mùa giải. Là sân chơi hàng đầu của những golfers chuyên nghiệp, VGA Tour đã và đang có nhiều nỗ lực để định hình tương lai phát triển bền vững của bộ môn golf tại Việt Nam.

Chia sẻ về công việc set up sân (công tác chuẩn bị, thiết kế sân thi đấu) trước khi giải DNSE Vietnam Open 2022 cũng như Nam A Bank Vietnam Masters 2022 bắt đầu, trọng tài Khoa Trần - người sở hữu chứng chỉ luật golf Level 3 (bậc cao nhất) do tổ chức R&A cấp, thường xuyên giữ những chức vụ Trưởng Ban Trọng Tài hoặc Trọng tài Cấp cao ở nhiều giải golf chuyên nghiệp cho biết: trước đó từ 2-3 ngày, đội ngũ trọng tài golf đã sớm có mặt để khảo sát điều kiện sân, đo đạc, set up sân từ tee thi đấu cho tới các khu vực bẫy một cách cẩn thận, đảm bảo đúng kỹ thuật nhất có thể nhằm đáp ứng trình độ thi đấu của cộng đồng golfers chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Tối ưu hóa công tác chuẩn bị với công nghệ và GPS từ hệ sinh thái Garmin Golf

Trước đây để đo đạc khoảng cách tee, tìm vị trí bẫy, xác định vị trí cờ, các trọng tài sử dụng những dụng cụ thủ công hoặc dựa theo yard book của sân. Nhưng hiện nay những công việc này trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh như máy đo khoảng cách Garmin Approach Z82 hay đồng hồ thông minh golf Garmin Approach S62.

Với công nghệ GPS tiên tiến cùng bản đồ và dữ liệu tích hợp, những thiết bị thuộc hệ sinh thái Garmin Golf như máy đo khoảng cách Garmin Approach Z82 và đồng hồ Garmin Approach S62 đã hỗ trợ cho công tác xác định khoảng cách trên sân của đội ngũ trọng tài tại giải đấu trở nên chính xác hơn.

Cụ thể, Ông Khoa Trần tỏ ra ấn tượng với tia laser có thể đo khoảng cách lên đến 411 mét, cùng khả năng nhìn xa với độ phóng đại gấp 6 lần của Garmin Approach Z82 và đưa ra đánh giá : “Nếu như trước đây phải mất rất nhiều thời gian để xác định được vị trí tee và vị trí cắm cờ hoặc vị trí bẫy, giờ đây với Garmin Approach Z82, các thông số sẽ hiện ngay trên màn hình, từ đó tính toán cho ra kết quả, vị trí chính xác nhất”. Ngoài ra, trọng tài cũng lưu ý các tuyển thủ khi thi đấu ở giải chuyên nghiệp phải cẩn trọng trong việc sử dụng tính năng của máy bắn để đảm bảo tính công bằng của giải đấu. "Khi các vận động viên sử dụng máy bắn khoảng cách Garmin Approach Z82, họ chỉ cần bật chế độ Tournament Mode lên để máy chỉ thể hiện độ đo khoảng cách, và tắt các tính năng khác”.

Garmin Golf - “Quân sư đắc lực cho các golfers” nhờ công nghệ hiện đại và tối ưu về dữ liệu

Được tích hợp hơn 42,000 bản đồ toàn cầu và 95 bản đồ sân golf tại Việt Nam, đồng hồ Garmin Approach S62 giúp golfers dễ dàng hoạch định chiến lược đánh, hiển thị tốc độ và hướng gió, đo khoảng cách đánh bóng với tính năng Autoshot và đặc biệt tính năng Caddie ảo, đề xuất gậy đánh phù hợp với từng hố dựa trên dữ liệu quá khứ của người sử dụng. Máy đo khoảng cách Garmin Approach Z82 cũng chứa sẵn 42,000 bản đồ Golf và trang bị màn hình điện tử với GPS tích hợp, bản đồ 2D màu sắc trực quan. Một số trợ thủ đáng chú ý nữa có thể kể đến cảm biến đánh golf cầm tay Garmin Approach G80 dùng được ở sân golf lẫn sân tập, hay cảm biến đầu gậy Garmin Approach CT10 tự động thu thập nhiều dữ liệu hơn trong từng cú đánh của mỗi gậy golf, kể cả gậy putt.

Với đà phát triển của bộ môn golf tại Việt Nam, các golfers ngày càng cần đến những công nghệ tân tiến để tối ưu hóa quá trình tập luyện, thi đấu và tiệm cận trình độ chuyên nghiệp cũng như quốc tế. Hệ sinh thái Garmin Golf không chỉ nâng tầm trải nghiệm của golfers mà còn là thiết bị đầu tư không thể thiếu giúp golfers nhanh chóng cải thiện điểm handicap, tiến gần hơn với những cú đánh mạnh mẽ và chính xác tuyệt đối.