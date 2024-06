Khám phá chuỗi tiện ích đặc quyền tại The Sola Park

Với đa dạng các tiện ích ngay ngưỡng cửa, The Sola Park mang đến khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc, nơi con trẻ thoải mái vui đùa mỗi ngày, nơi mỗi bước chân sẽ chạm đến những trải nghiệm tuyệt vời trong Đại đô thị phía Tây Hà Nội.

Từ cuộc sống phủ đầy tiện ích ngay thềm nhà…

Giữa đại đô thị thông minh, The Sola Park là nơi khởi đầu cho những trải nghiệm mới mẻ tràn ngập hạnh phúc. Là mỗi sáng thức giấc, cư dân nơi đây sẽ đón ngày mới với những ánh bình minh rực rỡ tràn ngập căn phòng nhờ thiết kế căn hộ thông minh và vô cùng tiện ích.

Rời khỏi căn hộ xinh xắn, hàng chục tiện ích ngay ngưỡng cửa chờ đón cư dân The Sola Park. Đối với các bạn nhỏ, khu thư viện của tòa nhà, khu vận động liên hoàn hay khu vui chơi tự do cho trẻ em là điểm đến đầy thú vị. Các công dân nhí cũng chẳng cần đi đâu xa, khi ngay trong nội khu, những “công viên vui chơi” thu nhỏ được trang bị hiện đại sẽ giúp con trẻ được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng xã hội.

Với những người trẻ, mỗi ngày trôi qua là một ngày đầy tràn đầy năng lượng và cảm xúc. Sáng sớm, bạn có thể sải bước chân chạy bộ trên con đường mướt xanh cây và rực rỡ màu hoa. Khi hoàng hôn buông xuống, phòng tập gym hiện đại trong nhà hay các sân vận động liên hoàn ngoài trời, sân chơi tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn,… sẽ là những bộ môn hữu ích giúp người trẻ cho rèn luyện sức khỏe sau ngày dài bộn bề với công việc.

Còn với những cư dân lớn tuổi thì những thảm cỏ dưỡng sinh, vườn thiền sẽ là không gian yên tĩnh, lý tưởng cho các hoạt động yoga, thiền định hoặc đơn giản là thư giãn giúp cư dân giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Tại The Sola Park, nhiều tiện ích được thiết kế hiện đại dành cho cả gia đình cùng nhau trải nghiệm. Đơn cử như khu vực tiện ích bể bơi nội khu có diện tích lên đến 1700m2 được tích hợp đa năng giữa bể bơi người lớn, trẻ em, bể sục Jacuzzi, bể bơi Aquagym. Sau phút bơi lội hay tập luyện dưới nước cùng hệ thống Aqua Gym, cư dân có thể thư giãn massage với bể sục Jacuzzi được thiết kế chẳng thua kém các resort đẳng cấp 5 sao. Còn các bạn nhỏ cũng được thỏa sức nô đùa trong khu bể bơi thiết kế riêng dành cho mình.

Đặc biệt, tại The Sola Park, cư dân sẽ có những giây phút được sống trong không gian nghệ thuật đa sắc màu của âm nhạc, ánh sáng với quảng trường lighting square rộng lớn, sân khấu shining star, vườn ánh sáng, khu artwork ánh sáng hay kidyard music dành cho trẻ em, thanh thiếu niên yêu âm nhạc.

Bên cạnh các tiện ích dành cho vui chơi, giải trí, The Sola Park cũng dành rất nhiều diện tích cho thiết kế các cảnh quan và những mảng xanh tự nhiên xen kẽ trong nội khu. Những chòi nghỉ chân, những khu vườn theo chủ đề được thiết kế đa sắc màu sẽ là nơi lý tưởng để cư dân thư giãn, đọc sách hoặc trò chuyện cùng bạn bè, người thân, tận hưởng không gian yên tĩnh và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Hay cả gia đình có thể tản bộ quanh hồ cảnh quan trong nội khu, nơi được ví như “máy điều hòa thiên nhiên”, mang đến bầu không khí trong lành, thoáng mát.

Mỗi tiện ích tại nội khu The Sola Park đều được tỉ mẩn thiết kế đáp ứng nhu cầu đa thế hệ, dù là cư dân lớn tuổi hay các bạn nhỏ. Mọi điểm chạm tại The Sola Park đều mang đến xúc cảm trọn vẹn và những trải nghiệm thú vị.

Đến chuỗi tiện ích chỉ vài phút di chuyển

Không chỉ tận hưởng cuộc sống đủ đầy với tiện ích nội khu đa dạng, cư dân The Sola Park còn bắt trọn nhịp sống sôi động của đại đô thị khi hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích ngoại khu.

Vài bước chân rời The Sola Park, cư dân đã có thể hòa mình vào sắc xanh của dãy dừa, sắc trắng của bãi cát mịn bên bờ biển nhân tạo hay thỏa sức vui đùa trong khu trượt băng rộng lớn ngay trong Công viên trung tâm. Và cũng chỉ vài phút di chuyển, cư dân The Sola Park có thể thay đổi trải nghiệm mới với không gian thơ mộng đậm chất Nhật tại khu vườn Zen Park hay hòa mình vào nhịp sôi động của dòng người mua sắm tại các chuỗi thương hiệu san sát trong Vincom Mega Mall.

Mỗi cuối tuần, nếu không có nhiều thời gian cho những chuyến đi chơi xa, cả gia đình có thể đổi gió bằng trải nghiệm thú vị trong khu cắm trại cạnh nhà hay những bữa BBQ tại khu vườn nướng trong đại đô thị.

Đặc biệt, những cư dân nhí The Sola Park có thể đi bộ tới ngôi trường mà mình yêu thích khi xung quanh là hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS Tây Mỗ ngay trong nội khu đô thị với cơ sở vật chất hiện đại hay hệ thống trường tư nổi tiếng như Vinschool, Lomonoxop, Alpha School,…

Trải nghiệm sống nơi đây càng rộng mở nhờ hệ thống xe bus điện nội khu sẽ đưa cư dân The Sola Park tới các tiện ích trong khu đô thị dễ dàng hoặc kết nối với mạng lưới giao thông toàn thủ đô thông qua hạ tầng giao thông sát đại lộ Thăng Long, đường Vành đai 3.5, đường Lê Trọng Tấn, đường 72, đường 70 kết nối ra Tố Hữu - Lê Văn Lương,.. Theo tính toán sơ bộ, cư dân The Solar Park chỉ mất 2-10 phút di chuyển tới AEON Mall Hà Đông, Đại lộ Thăng Long, Thiên đường Bảo Sơn hay trung tâm hội nghị Quốc Gia, sân vận động Mỹ Đình, bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc; Big C Thăng Long, bến xe Mỹ Đình và khoảng 40 phút đến sân bay Nội Bài.

Với hệ tiện ích đa dạng, The Sola Park sẽ là nơi giúp cuộc sống đong đầy hạnh phúc khi mỗi ngày là một hành trình khám phá những trải nghiệm mới mẻ, mang đến nhịp sống hiện đại và năng động cho mỗi cư dân.