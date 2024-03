Khách sạn Sheraton Hà Nội kỷ niệm 20 năm dịch vụ tận tâm và uy tín

Khách sạn Sheraton Hà Nội tự hào kỷ niệm 20 năm thành lập, đánh dấu hai thập kỷ cung cấp dịch vụ đẳng cấp quốc tế, cam kết không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.

Bà Tiffany Hwang, Giám đốc Khách sạn Sheraton bày tỏ, “Từ những ngày đầu xây dựng đến những giai đoạn kinh doanh đầy thách thức, Sheraton Hà Nội đã luôn kiên cường đứng vững trong hai thập kỷ qua. Điều này thể hiện sức mạnh làm nên tên tuổi của chúng tôi."

Mặc dù được xây dựng từ năm 1993 đến năm 1997, Khách sạn Sheraton Hà Nội chỉ chính thức mở cửa đón khách vào ngày 5 tháng 3 năm 2004 do bị trì hoãn bởi ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 và dịch SARS năm 2002. Năm 2016, sự kiện tập đoàn Marriott International mua lại thương hiệu Sheraton đã đánh dấu sự chuyển mình đáng kể của khách sạn. Sheraton Hà Nội đã nhanh chóng thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới, và tiếp tục hoạt động theo định vị thương hiệu Sheraton vốn có trước đây, trở thành “Nơi hội tụ của thế giới” (Where the World Gathers.)

Nhiều năm qua, Khách sạn Sheraton Hà Nội đã đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia và tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, trở thành địa chỉ tin cậy của các đại sứ quán và cơ quan chính phủ Việt Nam. Từ Mỹ đến Trung Quốc, Nga đến Nhật Bản và hơn thế nữa, khách sạn đã vinh dự được phục vụ các nhà lãnh đạo từ nhiều quốc gia khác nhau trong các quốc yến và các sự kiện quốc gia. Người dân thủ đô coi Khách sạn Sheraton Hà Nội là một trong những địa điểm tổ chức tiệc cưới và thưởng thức ẩm thực hàng đầu tại Hà Nội.

Khách sạn Sheraton Hà Nội đã liên tục bảo trì và làm mới cơ sở vật chất, như sơn lại tòa nhà vào năm 2012 và 2022, tân trang lại nội thất vào năm 2018, đưa vào sử dụng sảnh thương gia mới Sheraton Club vào năm 2023 và chuyển đổi bar Deja Vu thành phòng tiệc/hội nghị mới, đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện ngày một tăng của thành phố. Vào giữa năm 2024, phòng khách tiệc Sông Hồng, phòng họp Sông Đà Complete và nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill cũng sẽ được cải tạo, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những không gian thân thiện hơn và trải nghiệm sự kiện, tiệc cưới và ẩm thực đáng nhớ hơn.

Trong suốt 20 năm qua, Khách sạn Sheraton Hà Nội cũng đã góp phần cống hiến cho cộng đồng, tổ chức hàng trăm chuyến đi từ thiện như xây thư viện cho trẻ em vùng cao, tặng quà cho trại dưỡng lão, trại trẻ mồ côi và trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc màu da cam hay các sự kiện gây quỹ cho tổ chức Operation Smile.

Để thay đổi tích cực hơn theo xu hướng du lịch có trách nhiệm - xanh - bền vững, Sheraton Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau bao gồm sử dụng chai dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm lớn trong phòng tắm thay cho các lọ nhỏ truyền thống; phục vụ nước chứa trong chai hoặc bình thủy tinh trong phòng nghỉ và tại phòng họp. Ngoài ra, các nhà hàng của khách sạn cũng đổi sang sử dụng trứng gà nuôi thả và kết hợp nhiều món nền thực vật (30%) vào thực đơn đơn nhà hàng. Hướng tới năm 2024, với cam kết phát triển bền vững, Sheraton Hà Nội sẽ lắp đặt trạm sạc cho xe điện trong bãi đỗ xe và tiết kiệm tối đa năng lượng trong vận hành khách sạn.

Trong năm 2024, Khách sạn Sheraton Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo chất lượng dịch vụ tuyệt hảo, kiến tạo không gian thân thiện để cộng đồng kết nối và trao đổi kinh nghiệm, cam kết phát triển bền vững và vận hành có trách nhiệm với xã hội, cũng như chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng công nghệ cho phép khách lưu trú nhận phòng và mở khoá phòng bằng ứng dụng Marriott Bonvoy trên điện thoại di động.

Để kỷ niệm 20 năm thành lập, Sheraton Hà Nội sẽ tổ chức một loạt sự kiện “Gathering by Sheraton” nhằm biến không gian chung của khách sạn thành nơi cộng đồng có thể tới giao lưu và kết nối, và gửi đến khách hàng nhiều ưu đãi phòng, tiệc, và đặc biệt là ưu đãi dịch vụ ẩm thực trong suốt cả năm.

Cách trung tâm thành phố chỉ 10 phút lái xe, Khách sạn Sheraton Hà Nội được bao quanh bởi vẻ đẹp thanh bình của Hồ Tây, bởi khu vườn, những lùm cây và thảm cỏxanh mát. Cảnh quan hài hòa tạo nên bầu không khí yên bình cho du khách. Với 299 phòng nghỉ, mỗi phòng đều có tầm nhìn bao quát ra Hồ Tây và sông Hồng, Sheraton Hà Nội mang đến góc nhìn độc đáo về hồ tự nhiên lớn nhất thành phố. Thưởng thức các món ăn ngon của địa phương hoặc khám phá những xu hướng mới nhất trong ẩm thực đương đại tại một trong ba nhà hàng của chúng tôi. Hãy khám phá những con phố nhộn nhịp hoặc Khu Phố Cổ Hà Nội, hoặc tìm sự thư thái trong spa, phòng tập gym hoặc bể bơi ngoài trời của chúng tôi để có khoảng thời gian nghỉ dưỡng chất lượng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.vn.sheratonhanoi.com hoặc theo dõi Facebook và Instagram của Khách sạn Sheraton Hà Nội để cập nhật thông tin.

Nằm đối diện sảnh khách sạn, Hemispheres Steak and Seafood Grill là nhà hàng được bình chọn bởi Michelin năm 2023 và lọt vào “Top những nhà hàng cao cấp tốt nhất trên thế giới theo bình chọn của du khách năm 2023”. Hãy cùng chúng tôi khám phá hành trình ẩm thực trải dài từ Bắc đến Nam bán cầu, với hàng loạt món ăn tinh tế. Đắm mình trong bầu không khí yên tĩnh, không gian thoáng đãng của nhà hàng với kiến trúc phương Đông độc đáo. Tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh Hồ Tây và khu vườn xanh mát quyến rũ, tạo nên khung cảnh mê hoặc cho trải nghiệm ẩm thực của bạn tại Hemispheres Steak & Seafood Grill. Để cập nhật khuyến mãi, vui lòng truy cập: www.facebook.com/hemispheres.seafood.steak.grill

Khám phá tinh tuý ẩm thực quốc tế tại Oven D'or, nhà hàng buffet phục vụ đa dạng lựa chọn món ăn và đồ uống chất lượng cho bữa sáng, bữa trưavà bữa tối cho khách lưu trú tại Khách sạn Sheraton Hà Nội. Là nơi hoàn hảo cho thực khách địa phương tổ chức các buổi họp mặt và lễ kỷ niệm cùng những người thân yêu, và thưởng thức hải sản cao cấp, thịt nướng, sushi tươi, sashimi, cùng với tuyển chọn các loại bánh ngọt và bánh mỳ,các món tráng miệng thú vị được làm mới mỗi ngày. Để cập nhật các chương trình khuyến mãi, vui lòng truy cập: www.facebook.com/ovendor