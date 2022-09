Kết quả thi đấu ngày 7/9 giải U17 Quốc gia K-Elec 2022

U17 Hà Nội và U17 PVF là hai cái tên cuối cùng góp mặt vào bán kết U17 Quốc gia - K-Elec 2022. Hoàng Anh Gia Lai, Huế ngậm ngùi rời giải đấu.

Chiều ngày 07.09, giải U17 Quốc gia - K-Elec 2022 tiếp tục diễn ra trận đấu tứ kết giữa U17 Huế - U17 Hà Nội.

Với một trận đấu mang tính chất quan trọng, quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết, hai đội trẻ nhập cuộc khá thận trọng. Thế trận thăm dò diễn ra ở những phút đầu tiên. U17 Huế triển khai những đường lên bóng sắc nét hơn nhưng chưa thể tạo được cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Quang Vinh.

U17 Hà Nội chủ động chơi phòng ngự phản công, chờ cơ hội lên bóng để tiếp cận. Không tấn công quá nhiều nhưng đội bóng Thủ đô lại tận dụng rất tốt cơ hội có được. Phút 41, từ đường chuyền bóng chính xác bên cánh trái của Đỗ Minh Quân, cầu thủ số 16 Lê Trí Phong đánh đầu ghi bàn, mở tỉ số cho U17 Hà Nội.

Bàn thắng của Trí Phong cũng là bàn thắng duy nhất khép lại hiệp 1 với lợi thế tạm thời nghiêng về đội bóng Thủ Đô.

Sang hiệp 2, U17 Huế tăng cường đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng Cố Đô liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong vòng cấm địa của U17 Hà Nội. Một ngày thi đấu vất vả của thủ môn Quang Vinh.

Các cầu thủ trẻ Thủ Đô đặt dấu chấm hết cho U17 Huế khi ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, cầu thủ Phạm Anh Tuấn ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà. Qua đó hiên ngang vào bán kết U17 Quốc gia - K-Elec 2022.

Trận tứ kết diễn ra cùng giờ trên sân vận động Thành Long là cuộc đối đầu giữa U17 PVF và U17 Hoàng Anh Gia Lai.

U17 PVF có 2 bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 đều đến từ các tình huống cố định. Trong một ngày hàng thủ đội bóng phố Núi mất tập trung, U17 PVF lại chơi đầy hưng phấn và có được nhiều cơ hội khuấy đảo khung thành của thủ môn Mạnh Hiếu.

Sau một nửa thời gian thi đấu hiệp 1 trôi qua, U17 HAGL bắt đầu tìm được sự liên lạc và thực hiện các đường chuyền phối hợp giữa các tuyến một cách sắc nét hơn. Phút 37, từ một pha lên bóng nhanh, cầu thủ số 26 Môi Sê có pha tạt bóng chéo góc khung thành U17 PVF, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho HAGL. Đây cũng là tỉ số của hiệp 1 trong cuộc đối đầu giữa U17 PVF - U17 HAGL.

Ngay đầu hiệp 2, Gia Bảo có đường chuyền chọc khe tinh tế cho Thái Bá Đạt băng lên dứt điểm. Việc còn lại của đội trưởng PVF là nâng tỉ số 3-1 cho đội nhà. Một pha phối hợp rất chuẩn xác đến từ đội bóng đến từ Hưng Yên từ sân nhà.

Những phút sau đó, hai đội tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của đối phương nhưng vẫn chưa có thêm bàn thắng trên sân Thành Long.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1. U17 HAGL chia tay giải đấu, chiếc vé vào vòng bán kết giành cho đội trẻ U17 PVF.

Như vậy, sau 4 lượt trận thi đấu vòng tứ kết giải U17 Quốc gia - K-Elec 2022 đã xác định được 4 cái tên xuất sắc vào vòng bán kết: Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn, PVF, Hà Nội. Bán kết U17 Quốc gia sẽ được diễn ra vào ngày 09.09 tới đây.

