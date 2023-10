Kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

TPO - Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 – 15 năm tù.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án khai thác quặng apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội danh: Rửa tiền; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số các bị can, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo đó, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm tại Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố số 34 ngày 13/7/2023, mô tả hành vi phạm tội đối với các bị can Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định và Ngô Đức Hoàng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

Về nội dung bản kết luận điều tra bổ sung nêu về hậu quả, vai trò, và tình tiết tăng hoặc giảm nhẹ của các bị can được mô tả như sau:

Đối với bị can Nguyễn Văn Vịnh, với cương vị là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao làm trái công vụ, đã ký các văn bản, tài liệu có nội dung không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật về công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản liên quan diện tích 3,77ha, dự án khách sạn nhà hàng của Công ty TNHH XDTM Li La Ma (Công ty Li La Ma) tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.

Việc làm này mục đích để Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit Việt Nam) và Công ty Li La Ma lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit có trị giá hơn 610 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Apatit Việt Nam đã thu lợi bất chính số tiền 184,5 tỷ đồng, Công ty LiLaMa thu lợi bất chính số tiền 171 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Văn Vịnh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ; làm thất thoát nguồn tài nguyên dự trữ khoáng sản quặng apatit của Quốc gia, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.

Căn cứ kết quả giám định trữ lượng quặng apatit trong diện tích 3,77ha thuộc Khai trường 18 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai của Bộ TN&MT; Căn cứ các văn bản, tài liệu do bị can Nguyễn Văn Vịnh ký có nội dung trái quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra xác định hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Văn Vịnh gây ra, từ năm 2012 đến năm 2015, Công ty Li La Ma và Công ty Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép 974 nghìn tấn quặng apatit các loại có trị giá 312, 6 tỷ đồng.

Hành vi của bị can Nguyễn Văn Vịnh đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bản thân bị can đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lào Cai, đã được tặng Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huân chương độc lập…Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng nhiều Bằng khen, Chiến sỹ thi đua…Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đề nghị xem xét áp dụng khi quyết định hình phạt.