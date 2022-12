Keppel Land đồng hành cùng Sinh viên Việt Nam với chương trình học bổng Nâng Bước Thủ Khoa

Ngày 1 tháng 12 năm 2022, tại lễ trao học bổng Nâng Bước Thủ Khoa, Ông Joseph Low, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam đã trao học bổng cho 15 em sinh viên và thủ khoa năm 2022 có hoàn cảnh khó khăn đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Trong ba năm vừa qua, Keppel Land, với sứ mệnh đồng hành cùng nền giáo dục đất nước, đã tài trợ chương trình học bổng Nâng Bước Thủ Khoa. Đây là chương trình thường niên thuộc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam do báo Tiền Phong, trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tôn vinh và hỗ trợ các em tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với kết quả thi đầu vào các trường đại học, học viện xuất sắc.

Keppel Land tin rằng một nền giáo dục toàn diện chính là chìa khóa mở ra một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ, từ đó đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Chính vì vậy, Keppel Land đã hợp tác với các đối tác để mang đến các chương trình khuyến học và hỗ trợ giáo dục cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Ông Joseph Low, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam chia sẻ “Chúng tôi tin rằng giáo dục là chìa khoá để trang bị những kỹ năng thiết yếu để tạo sinh kế bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống. Keppel Land vinh dự khi là nhà tài trợ cho chương trình học bổng ý nghĩa này nhằm góp phần tiếp thêm động lực để các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững bước trên con đường học tập của mình.”

Em Nguyễn Thị Thủy Hoa, chuyên ngành Kiến Trúc, trường Đại học Kiến Trúc Tp. HCM, một trong những sinh viên được trao học bổng, chia sẻ, “Khi nhận được tin đậu đại học, em vừa mừng, cũng vừa lo lắng không thể chi trả chi phí học tập. Nhờ có chương trình Nâng Bước Thủ Khoa và học bổng do Keppel Land tài trợ mà em có thể theo đuổi ước mơ học đại học của mình. Em vô cùng biết ơn.”

Cam kết đóng góp cho giáo dục

Trong nhiều năm qua, Keppel Land đã đồng hành cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam thông qua việc tổ chức và tài trợ cho các chương trình khuyến học ý nghĩa.

Tháng 11 năm 2022, Keppel Land đã trao tặng 4 thư viện di động cho các em học sinh đến từ trường Tiểu học – Trung học cơ sở Gành Dầu, Phú Quốc. 4 thư viện này bao gồm hơn 1.000 đầu sách khoa học, sách tham khảo, sách truyện… được các nhân viên Keppel Land và các khách thuê tại Saigon Centre, cao ốc văn phòng thuộc Keppel Land quyên góp. Nhân dịp này, Keppel Land cũng dành tặng nhiều phần quà khuyến học để động viên các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Cũng trong dịp này, Keppel Land đã giới thiệu ‘R.I.S.E to the Challenge’, chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về tình trạng mực nước biển dâng cao và hậu quả của biến đổi khí hậu đến với các em học sinh Phú Quốc. 100 quyển sách ‘R.I.S.E to the Challenge’ đã được dịch sang tiếng Việt và biên soạn phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu cũng như nêu lên các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và được trao cho các em học sinh. Chống biến đổi khí hậu và hành động vì môi trường cũng là một trong những lĩnh vực chính mà các hoạt động CSR của Keppel Land hướng đến trong hành trình bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội. Đây cũng là cách doanh nghiệp triển khai các chương trình vì môi trường, giáo dục và cộng đồng trong hành trình 30 năm của Keppel Land tại Việt Nam.

Keppel Land cũng là nhà tài trợ cho chương trình thư viện di động Bánh Xe Tri Thức do Quỹ Quốc tế Singapore (Singapore International Foundation) tổ chức. Chương trình đem lại các tài liệu giáo dục bổ ích như sách, internet, các công cụ đa phương tiện thông qua một thư viện di động có thể di chuyển và ghé thăm các trường học theo lịch trình. Ngoài ra, các tình nguyện viên Keppel Land cũng tham gia xây dựng các bài học tiếng Anh về các chủ đề như sống xanh và kiến thức tài chính trong chương trình.

Keppel Land đang chào đón cột mốc 30 năm phát triển tại Việt Nam. Doanh nghiệp cam kết thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững thông qua các chương trình và hoạt động của công ty trong 30 năm tới, và hơn thế nữa.