Kênh đào Suez được khai thông hoàn toàn

TPO - Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) hôm thứ Bảy cho biết kênh đào Suez đã được khai thông hoàn toàn, vài ngày sau khi tàu Ever Given mắc cạn được giải cứu.

Người đứng đầu SCA Osama Rabie cho biết 61 con tàu cuối cùng trong số 422 tàu thuyền phải xếp hàng dài sau sự tàu cố chở hàng khổng lồ Ever Given mắc cạn đã đi qua kênh đào Suez cả từ hai phía.

Trước đó, “siêu tàu” Ever Given dài khoảng 400 mét đã chệch hướng và mắc cạn theo đường chéo khi đang đi qua kênh đào Suez vào ngày 23/3. Con tàu khổng lồ đã nằm chặn ngang tuyến đường thủy quan trọng này gần một tuần cho tới khi được giải cứu vào ngày 29/3.

SCA hôm thứ Tư cũng đã mở một cuộc điều tra nguyên nhân khiến con tàu mắc cạn. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố sau hai ngày tới.

Kênh đào Suez là tuyến hàng hải huyết mạch quan trọng của thương mại thế giới, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa trực tiếp hơn giữa châu Âu và châu Á mà không cần đi vòng qua mũi Hảo Vọng của châu Phi, rút ngắn quãng đường lên đến 6000 km.

Thiệt hại vụ tàu chở hàng Ever Given mắc cạn khiến giao thông qua kênh tắc nghẽn trong sáu ngày có thể lên tới 1 tỷ USD. Giới chức Ai Cập có thể sẽ yêu cầu được bồi thường số tiền tổn thất phát sinh từ việc tàu Ever Given chặn ngang Kênh đào Suez cũng như chi phí giải cứu con tàu này.

Trần Thùy Dương