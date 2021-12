Kẻ trêu ghẹo, tát thủng màng nhĩ cô gái đã bị mời lên trụ sở công an

TPO - Cô gái cho biết, người hành hung mình đã tới cơ quan công an và xin lỗi với lý do say xỉn nên không kiểm soát được bản thân.

Liên quan đến vụ việc cô gái bị nhóm thanh niên hành hung dẫn đến thủng màng nhĩ tại khu đô thị ở Nam Từ Liêm (Hà Nội), nạn nhân là chị L.T.K.D (SN 1998, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) cho biết, đã gửi đơn và làm việc với Công an quận Nam Từ Liêm. Đồng thời được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tích. Ngày 2/12, chị D. đã gặp nam thanh niên tên T. - người hành hung mình tại trụ sở công an. “Anh ta nhận lỗi, xin lỗi tôi và trình bày lúc đó vì say nên mất kiểm soát. Tôi không chấp nhận lý do đó vì anh ta đánh tôi đến 2 ngày sau mới xin lỗi"- chị D. cho biết. Trước đó, đêm 30/11, chị D. cùng một cô gái ra điểm dừng xe buýt để lấy chiếc tai nghe để quên. Tại đây, chị D. bất ngờ gặp nhóm thanh niên gồm 5 người, trong đó có 3 thanh niên đi xe máy buông lời cợt nhả, trêu ghẹo. Đỉnh điểm, một nam thanh niên còn tiến đến áp sát, buông lời thô tục. Sau đó, chị D. và bạn bị nam thanh niên này hành hung, tát vào mặt, đồng thời bị một thanh niên khác ngăn không cho gọi điện cho người thân. Sau khi đi khám, chị D. được kết luận thủng màng nhĩ trái. Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, chị D. không trình báo cơ quan công an ngay. Khi nhận được thông tin trên mạng xã hội, cơ quan công an đã mời chị D. đến cung cấp thông tin. Thanh Hà Xôn xao viên uống mới cho quý ông suy giảm sinh lý. Khác biệt với Cá Ngựa + các Thảo Dược Tin tài trợ