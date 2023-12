Jung Hae In bị tố đến hộp đêm săn gái trẻ

TPO - Từ khoá Jung Hae In là khách quen của hộp đêm nơi G-Dragon và Lee Sun Hyun từng đến chễm chệ trên hạng một hot search Weibo bảng chung tối 5/12. Phía Jung Hae In chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Từ khóa Jung Hae In là khách quen hộp đêm leo hạng một hot search Weibo bảng chung khiến nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng. Thông tin bắt nguồn từ YouTuber Garo Sero tung các bằng chứng tin nhắn cho thấy nam diễn viên nổi tiếng thường xuyên đến quán bar “săn gái trẻ”. Cơ sở giải trí này có dính líu đến bê bối ma túy của G-Dragon và Lee Sun Kyun.

YouTuber tiết lộ Jung Hae In đã tới quán vào 1h sáng 1/9. Vì có quan hệ thân thiết với quản lý hộp đêm K (Kim Nam Hee) và thường nhờ người này đặt chỗ. K chính là người tố cáo G-Dragon dùng ma túy, tống tiền Lee Sun Kyun.

Để lời tố cáo thêm phần xác thực, YouTuber tung tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện giữa Jung Hae In và quản lý quán bar K. Nội dung cuộc trò chuyện là thời gian nam diễn viên đặt phòng riêng 1-2h sáng. K trả lời sẽ đợi Jung Hae In vào và “kiếm” các cô gái cho anh lựa chọn.

Phía Jung Hae In giữ im lặng, chưa có động thái về những cáo buộc này.

Thông tin đang nhận lượt tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng sốc khi trước giờ nam diễn viên giữ hình tượng đẹp, không vướng scandal. Nhiều fan chờ đợi Jung Hae In lên tiếng và không tin cáo buộc của YouTuber.

Jung Hae In sinh năm 1988, được khán giả biết đến nhờ vai diễn khách mời trong Goblin (2016), vai phụ trong While you were sleeping (2017), Prison playbook (2017). Tên tuổi anh vụt sáng khi đóng chính trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Snowdrop.