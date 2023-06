Jennie (BlackPink) nhận nhiều chỉ trích sau cảnh 18+ gây sốc

TPO - Jennie có biểu cảm và vũ đạo gây sốc khi tham gia đóng phim Hollywood “The Idol”. Những hình ảnh của nữ ca sĩ nhóm BlackPink được đem ra bàn tán, mổ xẻ, nhận nhiều chỉ trích.

Ra mắt với vai trò diễn viên, Jennie (BlackPink) có khởi đầu không mấy suôn sẻ. Thay vì vai diễn an toàn, nội dung hợp thị hiếu, Jennie chấp nhận xuất hiện với vai phụ trong bộ phim gắn mắc 18+ The idol. Cô đảm nhận vai diễn phụ, xuất hiện xuyên suốt 6 tập phim. Tuy không nhiều đất diễn, Jennie vẫn tạo tranh cãi dữ dội khi có những phân cảnh táo bạo.

Chấp nhận ra mắt trong phim gắn mác 18+

The Idol do Sam Levinson làm đạo diễn, cùng là người đứng sau thành công của phim ăn khách Euphoria. Dự án của HBO quy tụ dàn sao hot Lily-Rose Depp, The Weeknd, Troye Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott…

Vốn có chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Kpop lẫn danh tiếng khi là thành viên BlackPink, Jennie thực sự là quân cờ truyền thông hữu dụng của nhà sản xuất. Ngay từ khi phim chưa bấm máy, người hâm mộ đã dành sự quan tâm đặc biệt vì muốn biết Jennie thể hiện như thế nào với vai trò diễn viên.

Dĩ nhiên, Jennie cũng đạt được nhiều lợi ích khi trở thành ngôi sao Kpop đầu tiên đóng phim Hollywood. Cô tham dự liên hoan phim Cannes 2023 cùng đoàn phim với tư cách diễn viên và chiếm được spotlight nhờ sự nổi tiếng của mình.

Sau khi phát sóng tại Liên hoan phim, The Idol hứng chịu chỉ trích nặng nề vì nội dung hỗn loạn, nội dung khiêu dâm, không mang lại bất kỳ giá trị nghệ thuật nào. Phim đã gắn nhãn 18+ nhưng đây không thể là lý do biện minh cho nội dung dở tệ, tục tĩu mà nó muốn truyền tải, theo nhiều khán giả đánh giá.

Nhiều người hâm mộ của Jennie cho rằng ca sĩ không có quyền quyết định vai diễn và kịch bản bị đổi gần như toàn bộ nội dung khi thay biên kịch. Tuy nhiên, trả lời trên The Hollywood Reporter, nữ ca sĩ cho biết cô đã có quãng thời gian làm việc chuyên nghiệp với đạo diễn đồng thời là người đã đổi kịch bản mới cho tác phẩm - Sam Levinson.

Jennie nói cô thích thú với dự án này và đã làm việc, nói chuyện nhiều lần với đạo diễn Sam Levinson. Nữ thần tượng thừa nhận cô được là chính mình trong The Idol.

"Thực tế là bộ phim nói về ngành công nghiệp âm nhạc, điều này đã thu hút tôi. Tôi nghĩ mình có thể mang lại điều đó cho vai diễn này", Jennie tiếp tục, "Đây là cơ hội để được là chính mình và trở nên dũng cảm. Tôi không thực sự tập luyện cho vai diễn hay chuẩn bị bất kỳ điều gì. Sam Levinson chỉ muốn tôi là chính mình”.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Jennie chấp nhận để đoàn phim makerting dựa trên vai diễn, hình tượng của mình thì phải chấp nhận sự phản ứng trái chiều của công chúng. “Diễn viên hoàn toàn có quyền được rút lui khỏi dự án và ngừng quảng bá nếu như không tìm được tiếng nói chung với nhà sản xuất và đạo diễn, nhưng Jennie không hề rút lui và vẫn nhiệt tình đi quảng bá cho The Idol, nghĩa là chấp nhận để hình tượng của mình buộc chặt với đoàn phim này” – một tài khoản nhận định.

Cho đến thời điểm này, bộ phim mới của HBO nhận phản ứng tệ hại từ công chúng và giới phê bình phim. The Idol nhận “cà chua thối” từ Rotten Tomatoes bởi nội dung bị cho là tục tĩu. The Playlist coi sê-ri này là tác phẩm phù phiếm, thô thiển, lố lăng và phân biệt giới tính. Trong khi đó, Daily Telegraph không ngần ngại gọi bộ phim truyền hình mới của HBO là “nhếch nhác đi kèm với những câu thoại tệ nhất năm”.

Jennie có sai lầm khi đánh đổi hình tượng?

Vai diễn của Jennie là vũ công phụ họa có phong cách phóng khoáng, sexy làm việc trong nền công nghiệp idol. Đoạn nhảy đầy khiêu khích với dàn vũ công hoàn toàn hợp lý với không khí bộ phim.

Phân đoạn trong The Idol của Jennie được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội gây sốc bởi sự táo bạo, gợi cảm. Trong mắt một bộ phận khán giả, những cảnh phim này được cho là thô tục. Điều gây tranh cãi lớn nhất là vũ đạo và biểu cảm của nữ thần tượng trong phân cảnh nhảy cùng vũ công. Đạo diễn cũng chú ý khai thác đoạn phim này khi quay cận gương mặt và cơ thể của Jennie.

Làn sóng tranh cãi tiếp tục nổ ra, những ý kiến tranh luận nhận xét đây là bước đi sai lầm bởi cô hoạt động trong ngành công nghiệp Kpop, khác với sự phóng khoáng của thị trường Mỹ.

“Fan nói đây là sexy dance nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Bạn này xây dựng hình tượng sang chảnh, quý cô, dễ thương, một chút sexy nhưng lên phim chấp nhận việc nhảy ma sát cơ thể, biểu cảm khiêu khích, người khen, kẻ chê cũng phải chấp nhận thôi. Fan có thể biện minh phim Mỹ gắn mác 18+ là bình thường nhưng nhà phê bình đều đánh giá tệ hại”, “Sự nổi tiếng hiện tại của Jennie thừa sức đóng kịch bản tử tế, hơn thế chọn từ vai phụ đi lên, không thiếu phim nhưng không hiểu sao lại đi chọn kịch bản tệ như vậy. Kể cả cô ấy không đóng cảnh nhạy cảm nhưng việc lựa chọn bộ phim tệ như vậy cũng đã ảnh hưởng không ít rồi. Phải chăng Jennie chấp nhận diễn vì có thể ra mắt vai trò diễn viên phim Hollywood?”, “Là idol trong nhóm nhạc hàng đầu, chỉ vì mác diễn viên mà nhận phim phản cảm, biết là sở trường nhảy nhưng có thế nào dùng tên tuổi của mình nhận vai nào nhìn dễ chịu hơn được không?”… Ý kiến đánh giá về vai diễn đầu tay của nữ ca sĩ nhóm BlackPink.

Nữ thần tượng đang đối diện thách thức lớn với vai trò diễn viên. Bên cạnh những bình luận chỉ trích, không ít người nhận định cảnh vũ đạo của Jennie không có vấn đề gì to tát, hoàn toàn là cảnh sexy dance bình thường.

“Việc các bạn thấy nó tục tĩu do đầu óc các bạn tục tĩu, cơ thể của phụ nữ không bao giờ là công cụ tình dục. Bạn đâu có đánh giá vũ công nam như cách các bạn đánh giá Jennie?” - một fan lên tiếng.

Việc đa số người hâm mộ của nữ ca sĩ dễ chấp nhận và ủng hộ là điều dễ hiểu bởi lâu nay Jennie đã đi theo phong cách thời trang gợi cảm. Không khó thấy những bộ đồ ngắn, khoe đường cong táo bạo của Jennie trong các buổi hòa nhạc của BlackPink. Tuy vậy, điều khiến Jennie vướng vào rắc rối bởi nội dung được nhận định không có giá trị nghệ thuật, thô tục, khiến hình ảnh của nữ thần tượng bị ảnh hưởng trầm trọng trong mắt công chúng.