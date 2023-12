JAC tăng trưởng bất chấp những dự báo về thị trường ô tô 2023

Quý cuối năm 2023, nhiều doanh nghiệp và các hãng xe ô tô nói chung, ô tô tải nói riêng đều đang hết sức cẩn trọng để ứng biến với những khó khăn của thị trường và chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch 2024.

Theo thống kê từ trang kinh tế và đô thị điện tử thuộc UBND TP Hà Nội, thị trường ô tô nói chung trong nửa đầu năm 2023 có tín hiệu sụt giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên giảm 8%, sự sụt giảm này cũng được ghi nhận ở doanh số trên các dòng xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng.

Sự ảm đạm của thị trường xe trong nước còn thể hiện qua mức chi ngoại tệ để nhập khẩu xe nguyên chiếc cũng sụt giảm. Theo số liệu ghi nhận trong tháng 8/2023, chỉ có khoảng 8.500 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước, trị giá khoảng 194 triệu USD. Ước tính lũy kế tám tháng đầu năm 2023, tổng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 88,300 xe, giảm 8,4% về giá trị và giảm 0,1% về số lượng so với số liệu cùng kỳ năm ngoái.

Điều này cho thấy thị trường ô tô Việt Nam nói chung và thị trường ô tô tải nói riêng đang gặp nhiều khó khăn. Do đó, ở thời điểm những tháng cuối cùng của năm 2023, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô đều đang thận trọng trong từng bước đi để duy trì và ứng phó trước những biến động phức tạp của thị trường.

Nhận định về những nguyên nhân gây ra sự sụt giảm doanh số bán của các dòng xe nói chung, nhiều chuyên gia nhận định đó là tác động chung do sự biến động của tình hình kinh tế. Riêng đối với thị trường các dòng xe thương mại, xe tải sự sụt giảm này cũng chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, các doanh nghiệp giảm đầu tư vào các phương tiện vận chuyển mới, bao gồm ô tô tải. Ngoài ra các hoạt động logistics và vận chuyển không đạt được doanh thu như kỳ vọng cũng phần nào ảnh hưởng tới sức mua xe tải.

Việc tiêu thụ sản phẩm ô tô sụt giảm dẫn đến các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng khó, lãi suất tăng cao, tỷ giá và lạm phát khiến cho sự cạnh tranh để giành thị phần của các doanh nghiệp càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Tại một số địa phương, sự sụt giảm của thị trường ô tô cũng là tín hiệu đáng lo ngại gây ra sự hụt thu ngân sách và khiến nhiều lao động mất việc làm.

Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, nhiều hãng xe đã tung ra các chương trình giảm giá, ưu đãi lớn cho nhiều dòng sản phẩm. Thế nhưng đã gần hết Quý IV, con số tăng trưởng và lượng tiêu thụ xe ô tô vẫn không đạt được như kỳ vọng.

Xét về nguồn gốc xe, lượng tiêu thụ xe lắp ráp giảm 3% so với tháng trước đó, đối với các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc tổng lượng tiêu thụ là 9,422 xe giảm 15%, xe du lịch giảm 34%, xe thương mại giảm 13% và các dòng xe chuyên dụng giảm 61%. Dù chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đã được áp dụng để nhằm kích cầu tiêu dùng nhưng đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước vẫn không giúp những con số này trở nên khả quan hơn.

Trước những kỳ vọng về sự khởi sắc của thị trường ô tô trong năm 2024, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu lên kế hoạch, chuẩn bị mọi nguồn lực để đón nhận những thay đổi của thị trường và bước vào giai đoạn kinh doanh sắp tới. Theo báo cáo từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nền kinh tế toàn cầu trong năm 2024 sẽ chậm lại so với năm 2023. Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 sẽ ở mức 2,7% và có xu hướng tăng lên 3% vào năm 2025. Do đó, thị trường ô tô nói riêng cũng sẽ có sự biến động trong năm tới. Tuy nhiên, nhiều dự báo cho biết thị trường ô tô có khả năng hồi phục nhẹ, do sức mua và nhu cầu tiêu dùng sẽ được cải thiện trong năm tới. Dẫu vậy, doanh nghiệp vẫn cần phải thận trọng bởi sự cạnh tranh trong năm tới sẽ ngày càng khốc liệt.

Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, thương hiệu ô tô JAC vẫn giữ vững phong độ và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm tới. JAC luôn đặt phương châm "lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ làm gốc, lấy khách hàng làm trung tâm", chính vì thế, sau nhiều năm chinh phục thị trường, JAC đã gặt hái thành quả với hơn 25,000 khách hàng tin tưởng lựa chọn sản phẩm JAC là người bạn đồng hành trên khắp các chặng đường từ Nam ra Bắc. JAC ngày càng khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường, theo dự đoán của các chuyên gia ngành ô tô JAC vẫn còn tiềm năng bứt phá mạnh mẽ vượt trội trong tương lai.

