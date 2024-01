Inter thắng nhọc trong trận cầu siêu kịch tính vì VAR

TPO - VAR là nhân vật chính trong trận Inter gặp Verona vừa kết thúc. Công nghệ này đã tham gia vào 4/5 tình huống bước ngoặt của cuộc chơi.

Tuần trước, Inter hòa Genoa khiến họ bị Juventus đe dọa ngôi đầu. Trở về sân nhà ở trận đấu vòng 19 Serie A, CLB này hạ quyết tâm rất cao hòng vùi dập Verona, đội bóng đang chới với trong nhóm rớt hạng. Và quyết tâm của Inter được cụ thể hóa ngay phút thứ 13. Lautaro Martinez nhận đường chuyền sắc như dao cạo của đồng đội Mkhitaryan. Anh băng xuống, sút chìm vào chính giữa khung thành, không cho thủ môn cơ hội nào.

Inter dẫn 1-0 nhưng họ không thể dồn ép đối thủ quyết liệt sau bàn thắng. Verona phòng ngự từ xa rất tốt, hạn chế tối đa những pha đưa bóng vào sâu vòng cấm từ đối thủ.

Hàng công Inter bắt đầu tỏ ra nhạt nhòa, nhường sân khấu cho... VAR. Liên tiếp những tình huống nhờ VAR can thiệp xuất hiện. Phút 23, bóng dường như đã chạm tay cầu thủ Verona trong vòng cấm. Trọng tài Michael Fabbri phải tham khảo VAR khá lâu mới đưa ra quyết định cuối cùng là không có penalty cho Inter.

Đầu hiệp 2, VAR lại trở thành nhân vật chính. Phút 49, Lautaro Martinez dễ dàng đệm bóng vào lưới trống từ một cự ly gần. Đội chủ nhà ăn mừng song công nghệ lại tác động và phán quyết cuối cùng là từ chối bàn thắng vì một cầu thủ Inter khi tham gia tình huống đã rơi vào thế việt vị.

Hiệp 2 chứng kiến thế trận áp đảo hơn từ phía Inter. Nhưng liên tiếp những cú đá của họ không thành công. Trong khi ở tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất, Verona đã ghi bàn. Phút 74, Thomas Henry tung cú đá hiểm, đánh bại thủ môn Inter làm tung lưới.

Tỷ số là 1-1, Inter đứng trước nguy cơ mất điểm trận thứ 2 liên tiếp. Rất may cho họ là phút bù giờ thứ 2, Frattesi đã tỏa sáng. Anh đón bóng bật ra từ cú đá của đồng đội và dễ dàng đưa bóng vào lưới từ cự ly chỉ 3 mét. Frattesi ăn mừng bàn thắng điên cuồng bằng cách leo lên lan can khán đài sân Giuseppe Meazza.

Nhưng VAR lại xuất hiện. Rất may là sau khi tham khảo, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Inter.

Kịch tính cuộc chơi chưa dừng lại ở đó. Khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, trọng tài lại thổi penalty. Lần này, thông qua VAR, ông quyết định Darmian đã phạm lỗi với Magnani trong vòng cấm. Penalty cho Genoa.

Rất may là lần này, VAR không lấy đi chiến thắng của Inter khi cú đá của Thomas Henry đưa bóng đập cột dọc, ném đi cơ hội gỡ hòa của các vị khách. Inter thắng nhọc trong trận đấu VAR can thiệp vào 4/5 tình huống quan trọng trên sân. Nhờ đó, họ duy trì khoảng cách 5 điểm so với nhóm bám đuổi dù các đối thủ chưa ra sân.