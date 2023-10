“Inside The Box" cùng chặng đường tôn vinh nét đẹp tính nữ

Tính nữ là một khái niệm không dễ định nghĩa. Mỗi người có một cách nhìn và hiểu khác nhau. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là tính nữ tồn tại bên trong mỗi người, không phân biệt giới tính. Tính nữ là sức mạnh, là niềm tự hào, là nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Hãy cùng khám phá tính nữ qua Series Video “Nét nữ như nước” của Inside The Box nhé.

1. "Nét nữ như nước" - Nơi sức mạnh tính nữ được thể hiện

“Nét nữ như nước” là Series Video được Inside The Box xây dựng với mong muốn truyền tải thông điệp về sức mạnh tính nữ. Chuỗi video là câu chuyện của các nhân vật đặc biệt chia sẻ về quan điểm của họ về tính nữ, cũng như cách khai thác sức mạnh tính nữ bên trong.

Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ thành công thường được gắn mác “mạnh mẽ”, “quyết đoán”, “lý trí”. Nhưng mọi người lại chưa nhận thức được những đặc điểm của tính nữ bên trong cũng giúp người phụ nữ sống sâu sắc, chạm tới thành công. Chiến dịch tôn vinh vẻ đẹp tính nữ bên trong mỗi người, khơi gợi, đánh thức tính nữ bên trong, từ đó biến tính nữ trở thành chìa khóa giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn.

Tính nữ được ví như nước, vì nước có thể biến hóa theo mọi hình thái và trạng thái. Nước có thể êm đềm và dịu dàng, nhưng cũng có thể mãnh liệt và dữ dội. Nước có thể lấp đầy và thích ứng với mọi không gian và hoàn cảnh. Tính nữ cũng vậy, là sự kết hợp của những mặt trái ngược nhau, nhưng lại tạo ra một sức hút khó cưỡng.

2. Khi nét đẹp tính nữ được tôn vinh, nhiều câu chuyện được sẻ chia.

"Nét nữ như nước" đã chia sẻ nhiều câu chuyện đáng chú ý để tôn vinh nét đẹp tính nữ. Một trong số đó là câu chuyện của anh Việt Anh Pí Po - Content Creator với 1,2M lượt theo dõi trên TikTok. Anh chứng kiến những định kiến liên quan đến ngành nghề - người đàn ông - tính nữ. Theo anh chia sẻ: “Thời điểm làm biên tập viên truyền hình, Việt Anh đã được chứng kiến chuyện ngược đời, đó là ngay cả đàn ông cũng bị phân biệt, kỳ thị khi đi làm. Và ngành đó chính là thầy giáo dạy mầm non. Mọi người đều có định kiến với những người đàn ông làm nghề này, nghĩ rằng đàn ông không thể dạy trẻ con múa may, hay cẩn trọng chăm sóc lũ trẻ”. Nhưng anh Việt Anh nhận thấy người đàn ông có thể làm rất tốt điều này, vì tính nữ tồn tại bên trong mỗi người. Anh cho rằng tính nữ không phải là yếu đuối, mà là sự nhạy cảm, quan tâm và yêu thương.

Một câu chuyện khác của chị Pông Chuẩn, một người làm trong ngành thời trang. Mặc dù làm trong ngành, nhưng có giai đoạn chị Pông không nhận thức được tầm quan trọng của việc tự biến mình trở nên chỉn chu, xinh đẹp. Đến một ngày khi chị make up, ăn vận xinh đẹp về nhà, em bé nhà chị đã khen mẹ rất xinh, chị mới nhận ra việc làm đẹp khiến mình hạnh phúc như vậy, sao mình không làm sớm hơn. Chị Pông cũng cho biết rằng việc làm đẹp không phải là để chiều chuộng ai, mà là để chiều chuộng bản thân. Chị cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn khi có được nét đẹp tính nữ của mình.

Qua chiến dịch “Nét nữ như nước”, Inside The Box hy vọng những người phụ nữ Việt Nam được nói lên mong muốn, khát khao và ước mơ của mình một cách trung thực và tự do. Không ngại bộc lộ phần nhạy cảm, yếu đuối của mình khi ở cạnh người đàn ông. Họ có thể được dựa dẫm, được chia sẻ, được an ủi mà không cần quá gồng gánh, tỏ ra mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Bởi đó là một phần của tính nữ, chúng ta không có gì phải xấu hổ hay tự ti về điều đó.

Hy vọng rằng chiến dịch sẽ truyền cảm hứng và khích lệ phụ nữ khám phá và trân trọng tính nữ bên trong mình bởi tính nữ không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là những phẩm chất tốt đẹp bên trong. Phụ nữ có sự nhạy cảm, nhẫn nại, tỉ mỉ, chăm sóc, yêu thương,... Những phẩm chất này giúp phụ nữ làm tốt nhiều vai trò khác nhau, từ người mẹ, người vợ, người con gái, đến người bạn, người đồng nghiệp, người lãnh đạo. Điều quan trọng là không ngừng học hỏi và rèn luyện để hoàn thiện bản thân, và tự tin thể hiện tính nữ của mình.