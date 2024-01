Indonesia thua 0-4, HLV Shin Tae-yong vẫn tự tin: 'Màn trình diễn hay nhất của chúng tôi'

TPO - HLV Shin Tae-yong tỏ ra rất hãnh diễn về những gì các cầu thủ Indonesia đã thể hiện ở trận đấu vòng 1/8 Asian Cup 2023. Ông cho rằng đây là "một trong những màn trình diễn hay nhất của tuyển Indonesia".

Dù thi đấu ấn tượng suốt 90 phút nhưng ĐT Indonesia đã phải thừa nhận sự vượt trội của Indonesia, đội bóng xếp thứ 25 thế giới qua những pha tấn công sắc nét. Australia không lên bóng nhiều, không dứt điểm nhiều nhưng vẫn ghi tới 4 bàn, gồm pha phản lưới nhà của Elkan Baggott (12'), những tình huống dứt điểm gọn gàng của Martin Boyle (45'), Craig Goodwin (89') và Harry Souttar (90+1').

Thực tế trên sân cho thấy, nhiều thời điểm Australia đã bị Indonesia lấn át với những pha bóng đầy sức sống, tấn công hiện đại, thi triển bóng mạch lạc.

Theo HLV Shin Tae-yong, chính yếu tố kinh nghiệm là khác biệt lớn nhất, khiến một Australia thi đấu ung dung song vẫn ghi tới 4 bàn còn Indonesia chiến đấu đầy nỗ lực song tất cả chỉ là con số 0.

Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong đưa ra quan điểm của mình: “Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng Australia và qua đây, chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Thành thật mà nói, nếu nghiên cứu màn thể hiện của đội, tôi có thể khẳng định trận này là một trong những màn trình diễn hay nhất của chúng tôi.

Thật không may, bàn thắng đầu tiên do hậu vệ của chúng tôi phản lưới. Nếu không để thủng lưới thiếu may mắn như vậy, có lẽ cục diện trận đấu đã thay đổi. Xét trong bối cảnh trận đấu, chúng tôi đã chơi không tệ. Đây là điều rất đáng tiếc. Mặc dù để thủng lưới 4 bàn, tôi vẫn cảm ơn các cầu thủ và tự hào về màn trình diễn của họ”.

Nhà cầm quân Hàn Quốc đã được hỏi về lối chơi tấn công của Indonesia. Ông cho rằng: “Như đã đề cập, chúng tôi thua về tỷ số nhưng có lẽ không thua về phong độ. Các cầu thủ đã làm theo hướng dẫn của tôi rất tốt. Điều đó xuất phát từ sự chuẩn bị. Chúng tôi vẫn thua. Nhưng có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại họ với sức mạnh khác".