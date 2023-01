HyunA khoe lưng trần đầy hình xăm

TPO - HyunA lần đầu xuất hiện trước truyền thông sau khi chia tay Dawn. Nữ ca sĩ hút ống kính báo chí với hình ảnh gợi cảm quen thuộc, cô không ngại khoe lưng trần cùng hình xăm mới.

Ngày 10/1, Sohu đăng tải hình ảnh HyunA lần đầu lộ diện sau khi chia tay bạn trai. “Nữ hoàng gợi cảm” Kpop đổi tóc vàng, xỏ khuyên môi và mặc váy đen bó sát khoe lưng trần đầy hình xăm.

Sau khi dứt tình với Dawn sau 6 năm hẹn hò, HyunA hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Trước đó, cô từng gây chú ý khi đăng hình bán nude lên trang cá nhân khoe hình xăm mới. Nhiều người cho rằng ca sĩ đang đi quá giới hạn, khoe thân quá đà. Bên cạnh đó, không ít ý kiến bênh vực nữ thần tượng có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, đây cũng là hình tượng cô theo đuổi suốt thời gian dài.

HyunA có nhiều hình xăm ấn tượng trên cơ thể. Đây là điểm nhấn tăng nét gợi cảm cho sao nữ. Nổi loạn dưới ánh đèn sân khấu là vậy, HyunA được biết đến là người chu đáo với gia đình. Trên lưng cô xăm dòng chữ "My mother is the heart that keeps me alive" (Tạm dịch: Mẹ là trái tim giữ cho tôi sự sống). Đại diện công ty cũ của nữ ca sĩ cho biết cô xăm hình do luôn nghĩ về gia đình và phải sống xa mẹ.

Nữ ca sĩ sinh năm 1992 nổi tiếng với sự quyến rũ trên sân khấu, cô được mệnh danh "nữ hoàng quyến rũ" của ngành giải trí Hàn Quốc, kế thừa đàn chị Lee Hyori. HyunA có sự nghiệp ổn định với nhiều bản hit nổi tiếng như Bubble Pop, Ice Cream… song cô bị chê nhàm chán vì hình ảnh lặp lại, không có sự đột phá.

Hình ảnh gợi cảm đem lại cho HyunA sự nổi tiếng và không ít tai tiếng. Cô từng bị tờ Straits Times nhận định thích ăn mặc thiếu vải, làm trò để tạo sự chú ý. Trước những lời chỉ trích vì trang phục gợi cảm, cựu thành viên nhóm 4Minute phản hồi:

“Với tư cách ca sĩ, người ta nên thay đổi nhiều loại trang phục khác nhau trên sân khấu. Những điều này chỉ là một phần của màn trình diễn. Thật đáng buồn khi ở ở Hàn Quốc, nơi có nền văn hóa bảo thủ hơn, trang phục của tôi lại gây tranh cãi. Bản thân tôi muốn rút ngắn các nguyên tắc trên sân khấu và hy vọng mọi người không nghĩ sâu xa, quan tâm âm nhạc thay vì quần áo”.