Huyền My chưa muốn kết hôn ở tuổi 28

TPO - Á hậu Việt Nam 2014 khoe sắc vóc quyến rũ khi bước sang tuổi 28. Sau 8 năm giành danh hiệu á hậu, cô vẫn duy trì được nhan sắc rạng rỡ.

Sáng 10/12, Huyền My chia sẻ hình ảnh mới bước sang tuổi 28. Người đẹp khoe đường cong quyến rũ với những bộ váy dạ hội đuôi cá cầu kỳ hoặc crop-top phối cùng quần da cá tính. Trong một số bức ảnh, Huyền My diện trang phục áo tắm một mảnh màu đen.

Chia sẻ về phong cách của bộ ảnh lần này, Huyền My cho biết cô muốn thể hiện hình ảnh phụ nữ trưởng thành và mạnh mẽ. Không chỉ là sự quyến rũ, Huyền My muốn thể hiện nhiều khía cạnh khác của bản thân khi bước vào độ tuổi chín chắn, đằm thắm.

Trước đây, vào những dịp như sinh nhật, Huyền My cho biết cô tự thưởng cho mình những món quà đắt tiền, nhưng bây giờ cô cảm thấy không cần thiết và chi tiêu có kế hoạch.

“Với My bây giờ, những ngày quan trọng như sinh nhật là dịp để quây quần bên gia đình, ăn một bữa cơm ấm cúng là đủ. Những thứ quà cáp xa xỉ không còn quan trọng”, cô tâm sự.

Bước sang tuổi 28, Huyền My cho biết cô phải đối diện áp lực trước những câu hỏi khi nào lấy chồng. Cô kể năm nào cũng bị hỏi về việc bao giờ lấy chồng nhưng cô nghĩ rằng hạnh phúc trong cuộc sống không chỉ đến từ việc lấy chồng hay không mà quan trọng là mình đã sống ra sao, tận hưởng cuộc sống như thế nào.

"Dự định lớn nhất trong tuổi mới của tôi có lẽ chưa phải lập gia đình mà tập trung nhiều hơn cho công việc dẫn chương trình. Chắc chắn khi nào tôi lấy chồng, khán giả sẽ biết ngay. Tôi không giấu mọi người đâu”, cô nói.

Năm 2022, showbiz Việt chứng kiến nhiều người đẹp lên xe hoa như Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Phương Nga, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhưng Huyền My cho biết cô vẫn không cảm thấy quá sốt ruột.

"Với tôi, lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng mà việc mình lấy một người như thế nào mới là quan trọng. My là người lạc quan và luôn tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, công việc mình làm và hiện tại công việc MC đang khiến My hạnh phúc”, Huyền My chia sẻ.

Nguyễn Trần Huyền My sinh ngày 11/12/1995 tại Hà Nội. Cô giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau 8 năm gia nhập showbiz, Huyền My là một trong những người đẹp hoạt động sôi nổi và để lại nhiều ấn tượng.

Huyền My từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2017 và vào top 10. Cô cũng xuất hiện trên các sàn diễn thời trang với vai trò first face và vedette. Người đẹp còn đảm nhận vai trò giám khảo cho nhiều cuộc thi nhan sắc.

Huyền My cũng thử sức với vai trò diễn viên và đắt show event, quảng cáo. Hiện tại, cô gắn bó với công việc biên tập viên thể thao.