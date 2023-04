Hủy đấu giá hơn 140 triệu cổ phiếu LPB, VNPost thoái vốn bất thành

TPO - Phiên đấu giá hơn 140 triệu cổ phần LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sở hữu bị hủy do không có người đăng ký. Mức giá khởi điểm VNPost đưa ra cao hơn 1,5 lần so với thị giá của cổ phiếu LPB trên sàn.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo không tổ chức phiên đấu giá hơn 140,5 triệu cổ phần LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sở hữu. Theo kế hoạch, HNX sẽ tổ chức phiên bán đấu giá vào ngày 21/4/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 14/4/2023) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại quy chế bán đấu giá cổ phần của LienVietPostBank, phiên đấu giá cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức. Trước đó, VNPost thông báo sẽ thực hiện bán đấu giá hơn 140,5 triệu cổ phần LPB với giá khởi điểm 22.908 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, thị giá cổ phiếu LPB đang ở mức 14.400 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá khởi điểm VNPost đưa ra cao hơn 1,5 lần so với thị giá của cổ phiếu LPB trên sàn. Đây không phải lần đầu VNPost thoái vốn bất thành khỏi LienVietPostBank. Hồi đầu năm 2022, VNPost từng thực hiện bán đấu giá gần 122,2 triệu cổ phần LPB với giá khởi điểm 28.930 đồng/cổ phiếu, tương đương hơn 3.500 tỷ đồng cho toàn bộ lô cổ phần. Kết quả, chỉ có 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 800 cổ phiếu LPB với giá đấu bình quân 29.483 đồng/cổ phiếu. Cũng liên quan đến LienVietPostBank, theo tài liệu đại hội cổ đông mới công bố, Hội đồng quản trị ngân hàng sẽ có tờ trình về việc đổi tên tiếng anh thành LPBank. Từ năm 2011 đến nay, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt sử dụng tên viết tắt. Tên viết tắt tiếng Anh chính thức là "LienVietPostBank" được dùng trên tất cả các văn bản pháp lý và các kênh truyền thông. Theo Hội đồng quản trị LienVietPostBank, nhược điểm của tên gọi này là quá nhiều ký tự, khó phát âm, khó nhớ, dẫn đến khó nhận biết, hiệu ứng truyền thông không cao. Xu hướng chung của các ngân hàng hiện nay là sử dụng tên viết tắt dưới dạng rút gọn nhất có thể, dễ đọc, dễ nhớ. Do đó, Hội đồng quản trị LienVietPostBank trình đại hội xem xét, phê duyệt việc thay đổi tên viết tắt. Cụ thể, tên viết tiếng Anh của ngân hàng sẽ đổi sang "LPBank". Việc thực hiện đổi tên ngân hàng được bàn trong bối cảnh Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post) đã có kế hoạch thoái vốn khỏi LienVietPostBank.

Việt Linh