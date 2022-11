Hope Symphony 2022: Bản giao hưởng thắp sáng niềm tin

Sau thành công của Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin tổ chức 4 năm trước đó (2013, 2014, 2017, 2019), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) – thành viên đồng sáng lập, điều hành Quỹ, cũng là đơn vị tổ chức chương trình năm nay mong muốn “Hope Symphony 2022” sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc về lòng nhân ái, về sức mạnh của niềm tin và của ấm áp tình người.

Chương trình hòa nhạc “Hope Symphony 2022” diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 21/11 tới đây sẽ có sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng (Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam) cùng các ca sĩ nổi tiếng như: Vũ Cát Tường, Trần Thu Hà, Dương Hoàng Yến, Phạm Thu Hà, Hà Lê, Hồ Trung Dũng, Phúc Tiệp, nhóm Oplus.

Dưới sự chỉ huy của “cây đũa tài hoa” - Nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng, chủ đề “Hope Symphony 2022” sẽ được thể hiện qua những giai điệu âm nhạc đầy cảm xúc. Nếu Pop Việt Nam là sự hòa điệu của các ca khúc Việt nổi tiếng và quen thuộc với khán giả như: Để gió cuốn đi; Có phải em mùa thu Hà Nội; Ngàn ước mơ Việt Nam; Sống như những đóa hoa… thì Greatest Pop Hits là sự tái hiện những bản nhạc quốc tế lừng danh một thời như The Final Countdown; All by Myself; Yesterday; And I Love Her; Let It Be; I Dreamed a Dream; We Are the Champions… Không những thế, chương trình còn là nơi gặp gỡ, kết nối những tấm lòng hảo tâm để cùng chung tay chắp cánh cho ước mơ, khát vọng vươn lên trên hành trình chinh phục giấc mơ tri thức của sinh viên nghèo hiếu học khắp cả nước.

Ra đời từ năm 2007, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm tin là tâm huyết của PVcomBank cùng các nhà đồng sáng lập, là điểm sáng trong hành trình thực hiện sứ mệnh “Chung tay đóng góp cho sự phát triển cộng đồng” của Ngân hàng. Trải qua 15 năm hoạt động, với sự ủng hộ, chung sức của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Quỹ học bổng đã và đang ngày càng phát triển, trở thành “ngôi nhà chung” thắp sáng niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ tương lai. Trung bình mỗi năm, Quỹ trao tặng 300 - 400 suất học bổng, giúp nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ được đến trường. Đến nay, Quỹ đã hỗ trợ cho hơn 1.200 sinh viên, trong đó, hơn 900 em đã ra trường và bước đầu thành công trên con đường sự nghiệp. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, Quỹ còn luôn đồng hành cùng các em trong cuộc sống, giúp các em hoàn thiện bản thân, trang bị kiến thức, kỹ năng mềm qua các chương trình đào tạo, tọa đàm, đồng thời tạo điều kiện để các em có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp…

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tiền thân là Quỹ học bổng “PVFC Thắp Sáng Niềm Tin” được thành lập năm 2007 bởi Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (nay là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam). Quỹ có tôn chỉ hoạt động là khuyến học khuyến tài, trong đó tập trung vào hoạt động trao học bổng toàn phần trong suốt quá trình học tập cho sinh viên học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quỹ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và phi lợi nhuận với sự chung tay của tập thể CBNV ngành dầu khí cùng nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.