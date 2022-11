Honas Residence tung gói hỗ trợ siêu 'hot' giải bài toán 'bão lãi suất'

Ngân hàng siết tín dụng và tăng lãi suất cho vay đang trực tiếp gây sức ép đối với thị trường BĐS và ảnh hưởng đến khách hàng có nhu cầu ở thực nhưng chưa tích lũy đủ tài chính để sở hữu ngay. Thị trường đang khan hiếm sản phẩm vừa có mức giá tốt vừa có phương thức thanh toán linh hoạt để giảm áp lực tài chính cho người mua.

“Gạn đục khơi trong” căn hộ có phương thức thanh toán phù hợp

Đây là thời điểm khó khăn đối với nhà đầu tư lướt sóng dùng đòn bẩy tài chính từ vốn vay ngân hàng nhưng nhu cầu mua nhà ở thực để an cư lạc nghiệp vẫn không thay đổi. “Cứu cánh” thiết thực nhất hiện nay chính là sản phẩm “vừa túi tiền”, hưởng nhiều hỗ trợ về mức giá và phương thức thanh toán để hạn chế tối đa khoản vay.

Đặc biệt nhất, những sản phẩm sơ cấp có phương thức thanh toán phù hợp cho gia đình trẻ - những người chưa sở hữu nguồn tài chính dồi dào nhưng có nhu cầu ở thực cao - là phân khúc được chuyên gia trong ngành đánh giá cao về tính thanh khoản giữa mùa tăng lãi suất ngân hàng và được người mua đặc biệt quan tâm.

Đơn cử như thị trường Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tiêu thụ bất động sản tại Tp.HCM và các tỉnh giáp ranh, bao gồm Bình Dương đạt xấp xỉ 64% nguồn cung mở bán (theo thống kê của DKRA Vietnam). Địa phương cũng là lựa chọn an cư lập nghiệp của nhiều gia đình trẻ, nhờ tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao nhất cả nước, trở thành điểm sáng thu hút đầu tư trong và ngoài nước… Giao thông kết nối tốt, hệ thống tiện ích phong phú và dân cư đông đúc sẽ là điểm cộng lý tưởng, đặc biệt là khu vực giáp ranh TP. Thủ Đức, TP.HCM như Dĩ An, Thuận An.

Honas Residence “bùng nổ” thị trường nhờ phương thức thanh toán vượt trội

Thấu hiểu nhu cầu “giải khó” cho thị trường, chủ đầu tư Hoàng Nam đã áp dụng linh hoạt các phương thức thanh toán, ưu đãi tối ưu cho bài toán tài chính của gia đình trẻ.

Nổi bật nhất chính là phương thức thanh toán 50% cho đến khi nhận nhà và trả chậm sau bàn giao 12 tháng. Trong khi phần lớn các dự án chỉ áp dụng bàn giao nhà khi thanh toán từ 95%, mức thanh toán chỉ 50% của Honas Residence giúp tối ưu quyền lợi cho khách hàng mua ở thực.

Thời gian trả chậm sau bàn giao 12 tháng với tiến độ thanh toán mỗi đợt chỉ từ 2 - 3% giảm áp lực lãi suất cho khách hàng chưa đủ tài chính sở hữu ngay. Thời gian trả chậm sau bàn giao giúp khách hàng sớm an cư và còn gia tăng thu nhập tích lũy theo thời gian lên đến 27 tháng. Nhờ đó, khoản vay ngân hàng đã giảm đáng kể và tiết kiệm được tài chính từ lãi suất ngân hàng.

Thay vì trì hoãn thời điểm nhận nhà cho đến khi thanh toán đủ 95% như thông thường, khách hàng Honas Residence có thể có thể khai thác tối đa công suất cho thuê căn hộ sau khi đã nhận bàn giao với mức giá thị trường cho thuê dao động từ 7 - 10 triệu đồng/tháng. Đây là thu nhập thụ động đáng kể hỗ trợ dòng tiền thanh toán những đợt sau. Trường hợp khách hàng không cho thuê mà dùng để ở, căn hộ cũng đồng thời là tài sản vừa ở vừa sinh lời nhờ mức tăng giá trị dự đoán lên đến 15 - 25% kể từ đợt thanh toán đầu tiên đến thời điểm nhận bàn giao.

Bên cạnh đó, Chủ đầu tư Hoàng Nam còn áp dụng hỗ trợ ân hạn lãi gốc 100% trước và sau khi nhận nhà. Với phương thức thanh toán này, sau khi nhận nhà khách hàng vẫn tiếp tục nhận được hỗ trợ lãi suất 100% trong suốt 6 tháng. Tổng giá trị hỗ trợ lãi suất lên đến 9,2% giá trị căn hộ, đây chính là khoản tài chính thiết thực giúp giảm áp lực cho gia đình trẻ.

Giải pháp an cư lý tưởng cho gia đình trẻ cuối năm 2022

Honas Residence nằm ngay tâm điểm kết nối TP.HCM - Bình Dương - Biên Hòa và có lợi thế 3 mặt tiền duy nhất trong khu vực trong đó đắt giá nhất là Mỹ Phước - Tân Vạn (Vành đai 3).

Dự án được ví như “cửa ngõ TP.HCM” nhờ tọa độ kết nối Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, kết nối trực tiếp quốc lộ 1K, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, Vành đai 3, giáp ranh TP.Thủ Đức, di chuyển nhanh chóng, thuận tiện vào các trung tâm kinh tế lân cận. Thông qua Mỹ Phước - Tân Vạn, cư dân di chuyển sang các khu vực của Bình Dương như TP.Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên chỉ trong vòng 15 phút, rút ngắn khoảng cách rất nhiều so với các tuyến đường nội đô.

Được phát triển theo mô hình “all in one” và hướng đến đời sống sinh hoạt của các gia đình trẻ đang làm việc tại Bình Dương và Tp. Thủ Đức, Honas Residence sở hữu điểm nhấn là chung cư có 3 tầng thương mại duy nhất trong khu vực với diện tích sàn lên đến 4000m2 - cung cấp các loại hình thương mại - dịch vụ như cafe, nhà hàng, cửa hàng 24/7, spa, hiệu thuốc… Ngoài ra còn có hệ tiện ích nội khu đẳng cấp gồm công viên cây xanh, bãi đậu xe PCCC, nhà trẻ, hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, spa, gym-yoga, sân thể thao, nhà hàng, siêu thị, nhà thuốc, khu sinh hoạt cộng đồng…

Căn hộ được thiết kế diện tích phù hợp với gia đình từ 45,6 - 69,1 m2 (dành cho căn hộ 1 phòng ngủ, 1+ phòng ngủ, 2 phòng ngủ).

Với mức giá tốt nhất khu vực và phương thức thanh toán phù hợp, khách hàng Honas Residence được san sẻ bài toán tài chính và hứa hẹn sở hữu chốn an cư lạc nghiệp “all-in-one” lý tưởng cho các thành viên trong gia đình.

Đơn vị phát triển dự án: MapleLand Đơn vị phân phối: Đất Xanh Miền Nam, Hunter Land, Đất Sài Gòn, Nam Hưng Land Website: https://honasresidence.vn/ Hotline: 0906 456 678