Hôn thú giữa sát thủ và nạn nhân

TP - Sự hay ho của một bộ phim trước hết do kịch bản quyết định. Và phải khẳng định Vầng trăng máu (Killers of the Flower Moon) có một cốt truyện đặc biệt được kể theo cách đặc biệt. Trong khi sách của David Grann diễn giải câu chuyện từ cuộc điều tra của FBI thì Martin Scorsese chọn cuộc hôn nhân giữa tên sát nhân da trắng và nạn nhân da đỏ của hắn để làm rõ hố sâu ngăn cách chủng tộc.