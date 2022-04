Hơn 800 học sinh đoạt giải sáng tác tranh 'Đội mũ xinh – Bảo vệ chúng mình'

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác tranh “Đội mũ xinh – Bảo vệ chúng mình” đã chấm điểm công tâm với các tiêu chí cụ thể về bố cục, màu sắc, thông điệp tuyên truyền…và lựa chọn ra 836 bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải.

“Đội mũ xinh – Bảo vệ chúng mình” là cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình Sân chơi ATGT “Giữ trọn ước mơ” năm 2021, được tổ chức dưới sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam.

Cuộc thi đã mang đến cơ hội cho các em học sinh được thể hiện niềm đam mê sáng tạo, đồng thời giúp các em nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật, từ đó góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn nhằm hiện thực hóa mục tiêu Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Chính Phủ: Không còn Thương vong do tai nạn giao thông

Với chủ đề “Đội mũ xinh – Bảo vệ chúng mình”, các bạn nhỏ đã vận dụng óc sáng tạo cùng sự quan sát thực tế để trình bày những ý tưởng, suy nghĩ và cảm nhận của mình thông qua những nét vẽ, giúp các em thêm yêu chiếc mũ bảo hiểm của mình, từ đó thay đổi nhận thức, thói quen về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã đặc biệt thu hút sự chú ý và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn nhỏ cũng như các bậc phụ huynh và thầy cô giáo trên toàn quốc với hơn 327 nghìn bài dự thi từ các Sở GD&ĐT trên toàn quốc được gửi về.

Những nét vẽ hồn nhiên sinh động dưới những gam màu tươi sáng và lăng kính hồn nhiên của trẻ thơ đã gây ấn tượng mạnh với Hội đồng Giám khảo. Hình ảnh bố mẹ trìu mến đội mũ bảo hiểm cho con, hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng nhau tham gia giao thông an toàn với chiếc mũ bảo hiểm thân thuộc, hình ảnh những em bé hồn nhiên vui vẻ cùng nhau đạp xe và khám phá thiên nhiên khi đã được đội mũ bảo hiểm cẩn thận…, tất cả đều thể hiện nhận thức cũng như ước mơ của trẻ thơ về một thế giới giao thông an toàn và tràn ngập niềm vui, trong đó chiếc mũ bảo hiểm là người bạn đồng hành không thể thiếu.

Ban tổ chức đã chấm điểm công tâm với các tiêu chí cụ thể về bố cục – màu sắc – thông điệp tuyên truyền…và lựa chọn ra 836 bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi rất hấp dẫn và giàu tính thực tiễn, bao gồm: 1 Giải Xuất sắc (1 Máy tính xách tay và 1 Giấy chứng nhận đoạt giải); 5 Giải Nhất (mỗi giải 1 Máy tính bảng và 1 Giấy chứng nhận đoạt giải); 10 Giải Nhì (mỗi giải 1 Xe đạp và 1 Giấy chứng nhận đoạt giải); 20 Giải Ba (mỗi giải 1 Đồng hồ thông minh và 1 Giấy chứng nhận đoạt giải); 800 Giải Khuyến khích (mỗi giải 1 Mũ bảo hiểm Honda và 1 Giấy chứng nhận đoạt giải).

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm dành cho học sinh tiểu học với chủ đề “Đội mũ xinh – Bảo vệ chúng mình” năm 2021 là một trong những hoạt động giáo dục với ý nghĩa mà HVN phối hợp tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao tỉ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em, khơi dậy trong các em niềm đam mê sáng tạo, qua đó lan tỏa giá trị về an toàn giao thông và góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn.

Bên cạnh hoạt động giáo dục đầy ý nghĩa này, Honda Việt Nam còn phối hợp với các cơ quan Chính phủ tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo ATGT khác như: chương trình “Tôi yêu Việt Nam” dành cho lứa tuổi Mầm non, chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học sinh bậc Tiểu học, hay chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông…

Với sự đa dạng của các hoạt động đào tạo lái xe an toàn dành cho tất cả các đối tượng khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc, Công ty Honda Việt Nam mong muốn lan tỏa rộng rãi văn hóa tham gia giao thông văn minh, từ đó “mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái dành cho tất cả mọi người”.