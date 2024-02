Hơn 300 chuyên gia dự Hội nghị Hội đồng kiểm định các trường và chương trình kinh doanh

TPO - Từ 22 - 26/2, Trường Đại học FPT tổ chức Hội nghị Hội đồng kiểm định các Trường và Chương trình kinh doanh Hoa Kỳ (ACBSP) khu vực 10 với sự tham gia của hơn 300 lãnh đạo ACBSP và chuyên gia.

Trong 5 ngày liên tiếp, Hội nghị ACBSP khu vực 10 được tổ chức cùng hơn 300 chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên… đến từ Mỹ, Châu Âu, khu vực Nam Á, Đông Nam Á và nhiều trường đại học uy tín của Việt Nam như ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH FPT…

Tại các phiên toàn thể, giá trị của hoạt động kiểm định các trường và chương trình kinh doanh tác động lên chất lượng giáo dục đào tạo, quan hệ doanh nghiệp đối tác đã được chia sẻ. Các diễn giả cũng đưa ra những góc nhìn đa chiều, hỏi đáp và thảo luận về các tình huống thực tế cũng như các vấn đề ở góc nhìn toàn cảnh để phân tích rõ vai trò và cách thức chương trình kiểm định như ACBSP đóng góp cho phát triển giáo dục và mang lại lợi ích cho người học.

Đồng thời, các diễn giả cũng trình bày về cách thức và xu hướng những quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục được thiết lập và duy trì trong bối cảnh toàn cầu hoá, công nghệ cao như hiện nay. Theo các chuyên gia tại Hội nghị, tựu trung, việc tham gia các hoạt động kiểm định hay thiết lập quan hệ đối tác với các trường, doanh nghiệp đều nhằm mục tiêu tạo lập trải nghiệm học tập, tăng cường cơ hội việc làm trên quy mô toàn cầu cho người học.

Lần lượt 60 báo cáo xoay quanh chủ đề chính: "Be Extraordinary - Emerging Partnerships For Student Success" (tạm dịch: làm khác - thúc đẩy quan hệ đối tác mới vì sự thành công của sinh viên) đã được các diễn giả quốc tế và Việt Nam trình bày.

Diễn giả và người tham dự đã thực hiện các trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác có hiệu quả giữa nhà trường – doanh nghiệp – xã hội, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục, trải nghiệm nghề nghiệp và thành công của sinh viên; nâng cao nhận thức về kinh doanh bền vững và trách nhiệm; cũng như đổi mới các phương thức sử dụng công nghệ, tận dụng xu hướng quốc tế hóa để tăng hiệu quả học tập cho người học.

Các báo cáo xuất sắc tại Hội nghị có cơ hội giành một trong hai giải thưởng: “The best of region” (tạm dịch: công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất khu vực 10) dành cho báo cáo của giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các trường khu vực 10 và “The best student showcase” (tạm dịch: nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất của sinh viên) dành cho báo cáo của sinh viên các trường khu vực 10. Các tác giả có báo cáo đạt giải có cơ hội trình bày tại hội nghị toàn cầu ACBSP 2024 ở Miami, Hoa Kỳ.

Ngoài ra, các báo cáo đạt tiêu chí xuất bản có thể được công bố bởi tạp chí The Transnational Journal of Business của ACBSP. Các báo cáo đạt giải và đạt tiêu chí xuất bản được công bố sau khi Hội nghị ACBSP khu vực 10 kết thúc.