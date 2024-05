Hoian Legacity cùng sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa trên vùng đất di sản

Nằm kề cận phố cổ, trong lòng Hội An đậm đà văn hóa bản địa, vùng đất di sản vang danh khắp thế giới, Hoian Legacity được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết phát triển sản phẩm gắn chặt với sứ mệnh bảo tồn và tiếp nối giá trị văn hóa giao thoa của phố Hội.

Sứ mệnh bảo tồn di sản

Phố cổ Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ XVII và XVIII. Bởi vậy những công trình kiến trúc và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An được hội tụ từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Với chiều sâu văn hóa đa tầng, đa sắc Hội An được coi là bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống của Việt Nam. Những giá trị văn hóa của phố cổ Hội An là nét đẹp cần phải được lưu giữ và bảo tồn. Bởi chính những giá trị đó đã khiến Hội An trở thành mảnh đất đặc biệt “hút hồn” hàng triệu du khách quốc tế.

Mới đây, đô thị cổ Hội An vừa được đề cử là “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards lần thứ 31 năm 2024 khu vực châu Á và Châu Đại Dương.

Sở dĩ Hội An luôn có sức mạnh cuốn hút đặc biệt với du khách là bởi mảnh đất này phát triển theo hướng lấy di sản làm nền tảng, mọi sự phát triển tại vùng đất này đều hướng đến sứ mệnh bảo tồn di sản làm trọng tâm. Theo đó, những dự án BĐS tại Hội An cần hướng đến gìn giữ được bản sắc di sản, bảo tồn thiên nhiên cũng như duy trì tỷ lệ, mật độ vàng hiện hữu mà chỉ có tại Hội An.

Tọa lạc tại vị trí kề bên phố cổ, Hoian Legacity được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết phát triển với sứ mệnh bảo tồn di sản đồng thời mở rộng và lan tỏa các giá trị văn hóa giao thoa đặc trưng của phố Hội.

Nối tiếp mạch nguồn giao thoa lừng lẫy ấy, Hoian Legacity là dự án toát lên sự đồng điệu độc đáo giữa mỹ cảm văn hóa Hội An truyền thống cùng phong cách sống chuẩn mực hiện đại. Nơi không chỉ gìn giữ mà còn là cách tân những di sản văn hóa truyền thống, trân quý giao thoa cùng lối sống sôi động, hiện đại đầy sức sống mới. Dự án như một làn gió mới đầy cảm hứng hoàn thiện bức tranh cảng thị hội An cách tân đầy mới mẻ và sống động.

Kiến trúc tiếp nối dấu ấn văn hóa

Không chỉ phát triển với sứ mệnh bảo tồn di sản, Hoian Legacity còn mang tầm nhìn tiếp nối những giá trị văn hoá của phố Hội. Theo đó, sắc màu phồn vinh của thương cảng hơn 400 tuổi được tái hiện sinh động qua điểm nhấn tiện ích là phố đêm 24/7 đầu tiên tại Hội An cùng trung tâm thương mại 10 tầng quy mô bậc nhất khu vực.

Đồng thời, tiếp nối và nâng tầm nếp sống thanh bình, truyền thống của người Hội An, không gian sống tại Hoian Legacity được quy hoạch thoáng đãng, dễ chịu với chuỗi tiện ích công viên và quảng trường sự kiện, sân chơi thể thao…

Đặc biệt hơn với nét thiết kế đương đại pha trộn cùng vẻ đẹp văn hoá bản địa, Hoian Legacity đã thành công tiếp nối dấu ấn văn hoá khi sử dụng các hoạ tiết từ di sản Chămpa và cảm hứng kiến trúc nhà cổ Hội An, được tái hiện rõ nét tại hai phân khu Faifo và Champa.

Trong đó, Faifo là phân khu kế thừa trọn vẹn vẻ đẹp tinh tế của những căn nhà cổ Hội An. Từ những đặc điểm thiết kế như chiều cao 2 tầng, chiều ngang hẹp, chiều sâu dài gồm nhiều nếp nhà cấu thành các không gian riêng biệt theo công năng sử dụng. Đến giao diện đặc trưng như các khu nhà chính phụ không chung một mái mà là hai, thậm chí bốn nếp mái được lợp âm dương kế tiếp nhau.

Như dạo bước trên những dãy phố cổ Hội An, những tuyến đường nội khu rộng hơn 10m, được bố trí bàn cờ ngang dọc, ôm lấy những ngôi nhà tại phân khu Faifo mang đến nếp sống thanh bình và truyền thống. Có thể thấy mọi chi tiết từ ngôn ngữ thiết kế đến quy hoạch phân khu, Faifo đã tái hiện tinh tế bản sắc địa phương, giao thoa hài hoà giữa văn hoá bản địa với yếu tố đương đại.

Trong khi đó, phân khu Champa là nơi tái hiện chất sống đặc trưng từ văn hóa Champa. Chỉ cần đặt chân tới đây, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự tinh tế trong kiến trúc mái vòm cuốn đặc trưng dễ dàng bắt gặp tại tất cả các công trình của đồng bào Chăm. Đồng thời, kiến trúc Chăm Pa còn được thể hiện qua bố cục xây dựng vuông vức vì người Chăm pa cổ quan niệm thế giới là hình vuông.

Tại phân khu Champa, giá trị tinh thần phong phú của đồng bào Chăm cũng được tái hiện trọn vẹn nhờ vị trí giáp quảng trường Hoa đăng, hồ Bách Liên và toạ lạc ngay trên mặt tiền các trục đường chính rộng tới 33m giúp mang đến không gian lễ hội bất tận, sôi động.

Nằm trong lòng TP.Hội An, kề bên phố cổ, Hoian Legacity như hưởng trọn mạch nguồn văn hóa của vùng đất di sản để từ đó tiếp nối sắc màu phồn vinh, cộng hưởng với quy hoạch khu phố đêm 24/7 sôi động tạo nên một phiên bản phố Hội đương đại, sầm uất và đậm dấu ấn tinh hoa giữa vùng đất di sản. Với tâm huyết và tầm nhìn của chủ đầu tư, Hoian Legacity hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút du khách, vươn tầm quốc tế.