Học sinh An Giang bứt phá với ngôi vị Á Quân The IELTS Quest 2022

Học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang đã xuất sắc vượt qua hơn 2000 thí sinh giành ngôi vị Á Quân của cuộc thi The IELTS Quest 2022 do IvyPrep và IvyOnline đồng tổ chức, diễn ra trên nền tảng trực tuyến vào sáng ngày 30/10/2022.

The IELTS Quest 2022 là sân chơi tiếng Anh học thuật chuyên nghiệp và uy tín dành cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc. Qua 3 mùa thi The IELTS Quest đã và đang mang đến cơ hội trải nghiệm, rèn luyện và tiếp cận gần hơn với tiếng Anh học thuật cho học sinh trên khắp cả nước. Mùa thi năm nay đã thu hút hơn 2000 học sinh đến từ 64 trường trung học trên khắp cả nước quan tâm và tham dự. Tại The IELTS Quest 2022, các thí sinh bước vào vòng 3 được thi đấu trực tiếp trên hệ thống trường ảo với công nghệ tương tác đa chiều và nhiều trải nghiệm thú vị. Ở hai mùa thi trước, TOP 3 giành giải của cuộc thi The IELTS Quest đều thuộc về học sinh ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, thì năm 2022, thí sinh đến từ tỉnh An Giang đã xuất sắc vươn lên giành ngôi vị Á quân, nhen lửa cho phong trào thi tiếng Anh học thuật tỉnh nhà. Hồ Chí Thành là học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang. Trong các năm học cấp 3, Thành đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi, học đều các môn và đứng TOP 3 học sinh xuất sắc nhất của lớp. Hiện Thành đang trong đội tuyển bồi dưỡng môn tiếng Anh của trường để chuẩn bị cho cuộc thi HSG Quốc gia sắp tới. Trong mắt thầy cô, Thành là cậu học trò ngoan, luôn hết mình cố gắng và nỗ lực trong học tập. Thành cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao - văn hóa của trường, là tấm gương sáng để các bạn noi theo. Theo chia sẻ của Thành : để học tốt môn tiếng Anh không khó khi tự tìm được cho mình phương pháp học phù hợp, bên cạnh việc tập trung vào học lý thuyết, làm bài tập hay luyện đề thi, em thường ưu tiên việc đọc báo, đọc sách, nghe các chương trình thời sự bằng tiếng Anh để phát triển các kỹ năng Nghe và Đọc. Việc giao tiếp thường xuyên chính là chìa khóa để có thể luyện nói tiếng Anh trôi chảy. Ở kỹ năng Viết, em viết về bất cứ đề tài hoặc vấn đề nào, điều này sẽ giúp mình quen được lối logic và cách triển khai ý tưởng. Em thường ghép từ mới vào các câu cụ thể để dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng hơn. “Em nghĩ đó là một số “bí kíp” để học tốt môn tiếng Anh mà em tự tích lũy cho bản thân mình” - Thành cho biết. Á quân The IELTS Quest 2022 - Hồ Chí Thành chia sẻ: “Các cuộc thi tiếng Anh thường được tổ chức chỉnh chu, chuyên nghiệp, đặc biệt là các cuộc thi theo hình thức trực tuyến sẽ mang đến nhiều cơ hội rất lớn đối với học sinh ở khắp các tỉnh trên cả nước sau tham gia nhiều và nhiệt huyết hơn.” Cô Đồng Thị Anh Thi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu chia sẻ: “Nhận được thông tin em Hồ Chí Thành đạt giải Á Quân cuộc thi The IELTS Quest, BGH Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu rất vui và tự hào về thành tích của em. Mong rằng sau thành công này, Thành sẽ tiếp tục giữ lửa để đạt được nhiều thành công nữa trong tương lai.” Tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu nói riêng và các trường THPT trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung, các hoạt động về môn tiếng Anh cũng rất sôi nổi, thường xuyên được tổ chức với mục tiêu nâng cao chất lượng học môn tiếng Anh và tạo sân chơi cho học sinh. The IELTS Quest là cuộc thi tiếng Anh học thuật theo chuẩn format kỳ thi IELTS, mang đến sân chơi trực tuyến quy mô, chất lượng cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 tranh tài và thể hiện bản thân. Đây là cơ hội để học sinh trên mọi miền đất nước thử sức, trải nghiệm, đánh giá năng lực và tiếp cận dễ dàng hơn các chương trình tiếng Anh học thuật chất lượng. The IELTS Quest hứa hẹn sẽ tiếp nối những thành công của mùa thi năm nay, tiếp tục đem lại những sân chơi ngày càng bổ ích dành cho học sinh có niềm yêu thích với tiếng Anh học thuật trên khắp cả nước. THÔNG TIN LIÊN HỆ ● Website: http://ivyprep.edu.vn/ ● Fanpage: https://www.facebook.com/IvyCollegePreparation/ ● Email: info@ivyprep.edu.vn IvyPrep Education là thành viên Tổ chức giáo dục EQuest – một trong những Tổ chức giáo dục lớn nhất Việt Nam với 21 thành viên và hơn 120.000 học viên theo học mỗi năm. Với tên gọi mang ý nghĩa “Sẵn sàng nhập học Đại học hàng đầu tại Mỹ” – IvyPrep Education là hệ thống giáo dục đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình đào tạo College-Prep giúp học sinh du học thành công tại Mỹ và trên toàn thế giới. Chương trình đào tạo của IvyPrep Education bao gồm: Đào tạo kỹ năng toàn cầu, giúp học viên có thể sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 và sẵn sàng hội nhập cùng bạn bè quốc tế; Luyện thi các chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế; Luyện thi bằng tú tài Mỹ, Tư vấn chiến lược du học có học bổng tại các trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ và trên thế giới. P.V