Học phí tăng, học bổng giảm, sinh viên bức xúc: Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM nói gì?

TPO - Nhiều sinh viên có thành tích giỏi, xuất sắc ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), thuộc ĐHQG TPHCM đã bày tỏ bức xúc khi học bổng bị giảm gần một nửa trong khi học phí mới tăng cao.

N.K, sinh viên năm 2 cho biết, theo quy định ban đầu của trường về học bổng là sinh viên diện xuất sắc sẽ nhận được học bổng khuyến khích học tập là 1,96 triệu đồng/tháng nhân với 5 tháng của một học kỳ; loại giỏi là 1,47 triệu đồng/tháng nhân với 5 tháng.

Thế nhưng, khi nhận học bổng, nhiều em “sốc” vì số tiền bị cắt giảm gần một nửa, cụ thể loại xuất sắc chỉ còn 1,176 triệu đồng/tháng, loại giỏi còn 1,078 triệu đồng/tháng.

N.K. cho hay, hầu hết các sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 trở về trước đều rơi vào tình cảnh trên đồng thời bày tỏ thắc mắc việc sinh viên khóa năm 2022 được nhận ở mức cao.

Theo thông tin từ Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, nhà trường điều chỉnh mức cấp học bổng cho sinh viên như sau: Mức học bổng loại giỏi: bằng 1,1 lần mức học bổng loại khá (thay cho tỷ lệ 1,5 lần so với trước đây). Mức học bổng loại xuất sắc: bằng 1,2 lần mức học bổng loại khá (thay cho tỷ lệ 2,0 lần so với trước đây).

Đại diện Trường ĐH KHXH&NV TPHCM cho biết từ năm 2022, nguyên do học bổng khóa 2022 cao hơn các khóa trước vì trường chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính nên học phí sinh viên khóa 2022 phải đóng có sự chênh lệch cao hơn so với các khóa trước đó. Do đó, cách tính hệ số mức học bổng của khóa 2022 cũng được điều chỉnh khác hơn so với cách tính ở những khóa trước.

Đại diện này cũng khẳng định, việc học bổng các khóa từ 2021 trở về trước giảm không phải trường giảm tiền học bổng của các khóa trước để bù cho khóa 2022. Vì tổng tiền trường chi cho học bổng khuyến khích học tập vẫn từ 8% tổng thu học phí của trường.

"Mức học bổng cao hay thấp phụ thuộc vào số lượng sinh viên nhận học bổng. Như học kỳ 1 này, nhà trường có điều chỉnh giảm mức kinh phí cấp học bổng để tạo điều kiện cho nhiều sinh viên được tiếp cận với học bổng hơn theo đúng quy định", đại diện trường nói.

Cũng theo đại diện này, căn cứ trên tổng số tiền sử dụng cho việc cấp học bổng không thay đổi (bằng 8% nguồn thu học phí theo quy định của Chính phủ), khi mức cấp học bổng giảm thì số suất học bổng sẽ tăng lên. Theo dự kiến thì số lượng sinh viên giỏi và xuất sắc nhận học bổng có thể tăng thêm khoảng 30-35% so với số sinh viên loại giỏi và xuất sắc theo quy định cho các khóa trước.

Theo đề án tuyển sinh của trường, học phí tự chủ của khóa tuyển sinh từ năm 2022 dao động từ 13-24 triệu đồng/năm học với hệ đại trà (tùy nhóm ngành). Còn hệ chất lượng cao khoảng 60 triệu đồng/năm học. Trong khi đó, từ năm 2021 khi chưa thực hiện tự chủ, học phí của trường trung bình 11 triệu đồng/năm học với hệ đại trà và khoảng 36 triệu đồng/năm học với hệ chất lượng cao.