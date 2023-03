Học nhanh - thi gọn TOEIC để tốt nghiệp Đại học đúng hạn cùng PREP

Theo thống kê, hiện có hơn 127 trường Cao đẳng, Đại học tại Việt Nam sử dụng chứng chỉ TOEIC làm quy chuẩn để xét tốt nghiệp. Ngay từ bây giờ, sinh viên năm cuối cần có một lộ trình ôn thi khoa học để đạt được số điểm TOEIC mục tiêu trước đợt tốt nghiệp Đại học tháng 6 này . Khóa học TOEIC tại PREP chính là sự lựa chọn số một giúp sinh viên học nhanh trong 4 tháng, chắc tay TOEIC 800+ để xét tốt nghiệp Đại học và ra trường đúng hạn.

TOEIC là chứng chỉ dùng để xét đầu ra ngoại ngữ của nhiều trường Đại học

Hiện nay, hầu hết các hệ đại trà của các trường Đại học yêu cầu mức TOEIC 450-650 trở lên để làm điều kiện ra trường. Nếu không đạt yêu cầu đầu ra với số điểm TOEIC trường yêu cầu thì có thể bạn sẽ không được xét duyệt ra trường đúng thời hạn.

Thời gian xét tốt nghiệp của các trường Đại học

Mỗi trường Cao đẳng, Đại học có một thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp khác nhau tùy theo đợt. Đa số các trường thường có thời gian xét tốt nghiệp đợt 1 rơi vào khoảng tháng 3 đến tháng 6 như trường Đại học Ngoại thương, Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân…

Danh sách điểm chuẩn đầu ra TOEIC của một số trường Đại học:

STT Tên trường Chuẩn đầu ra TOEIC 1 Đại học Bách Khoa Hà Nội TOEIC 500 2 Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) TOEIC 600 (đào tạo chính quy học bằng tiếng Việt) TOEIC 730 (chất lượng cao, POHE và các ct đào tạo tiếng Anh) 3 Đại học Luật Hà Nội - Ngôn ngữ Anh: TOEIC 850 4 kỹ năng. - Ngành luật, chương trình chất lượng cao: TOEIC 600 4 kỹ năng - Luật, ngành luật kinh tế, ngành luật thương mại quốc tế: TOEIC 450 4 Đại học Thương mại Hà Nội TOEIC 450+ (ngành ngôn ngữ Anh: TOEIC 800) 5 Đại học Thăng Long TOEIC 450 6 Học viện Ngoại giao TOEIC 4 KĨ NĂNG 600+ - Khoa Ngôn ngữ Anh TOEIC 4 kỹ năng 700. - Ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế: TOEIC 600. 7 Học viện Ngân hàng - TOEIC 450 (hệ chính quy) - TOEIC 600 (hệ chất lượng cao) 8 Đại học Công nghiệp Hà Nội TOEIC 450 9 Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - Hệ chính quy: Reading – 275

Listening – 275

Speaking – 120

Writing – 120 - Hệ chất lượng cao: Reading – 385

Listening – 400

Speaking – 160

Writing – 150 10 Đại học Ngoại thương TOEIC 650 11 Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Hệ chính quy: TOEIC 450 - Ngành ngôn ngữ Anh: TOEIC 600 12 Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Hệ chính quy: TOEIC 450 - Hệ chất lượng cao: TOEIC 600 13 Đại học Bách Khoa TP. HCM TOEIC 600 14 Đại học KHXH&NV - ĐHQG TPHCM TOEIC 4 kỹ năng 450 15 Đại học KINH TẾ LUẬT - TP HCM TOEIC 4 kỹ năng 500

4 tháng học nhanh - Chắc tay TOEIC 800+ cùng với Prep.Vn

Lộ trình học TOEIC tinh gọn, hiệu quả

Khóa Nền tảng TOEIC (mất gốc - 300 TOEIC): Học trong 35 ngày, cung cấp hệ thống 7 chủ điểm ngữ pháp & 12 chủ điểm từ vựng nền tảng.

Khóa TOEIC Trung cấp (300 - 600 TOEIC): Học trong 50 ngày, cung cấp 20 chủ điểm từ vựng thường xuất hiện trong bài thi, bộ kỹ thuật Nghe & Đọc cơ bản và mẹo làm bài.

Khóa TOEIC Chuyên sâu (600 - 800+ TOEIC): Học trong 60 ngày, bao gồm 26 bài về bẫy nâng cao, 30 chủ điểm từ vựng nâng cao và 1000 câu luyện đề New Economy có giải thích đáp án.

Học TOEIC từ bản chất để học một lần là nhớ

Tâm lý chung của nhiều người học TOEIC là tập trung học mẹo. Tuy nhiên nếu chỉ “học vẹt” các mẹo thì sẽ rất dễ quên, hoặc chỉ đạt được 300-400 điểm do áp dụng mẹo sai cách, khiến bạn sập bẫy đề thi và mất điểm. PREP giúp bạn nắm vững bản chất kiến thức của mẹo để học một lần là nhớ. Bạn sẽ hiểu tường tận về từng mẹo làm bài và cách áp dụng mẹo để tiết kiệm tối đa thời gian xử lý đề thi.

Học TOEIC Reading từ bản chất: Đối với các câu hỏi ngữ pháp, mặc dù có thể dùng mẹo để làm bài mà không cần phải đọc hiểu cả đoạn văn, bạn vẫn cần hiểu bản chất ngữ pháp mới có thể áp dụng đúng. Tương tự đối với các câu hỏi từ vựng, bạn cũng phải hiểu ngữ nghĩa của từ mới chọn được đáp án đúng.

Ví dụ Part 5 TOEIC có mẹo: sau động từ “to be” thường là tính từ hoặc phân từ 2. Vậy bạn cần phải hiểu bản chất tính từ là những từ có đuôi như thế nào, phân từ 2 trông ra sao mới chọn được đáp án đúng.

Để giúp bạn áp dụng đúng mẹo cho các câu ngữ pháp và hiểu ngữ nghĩa từ vựng ở bài Đọc, PREP giúp bạn nạp đủ 600 từ vựng thường xuất hiện trong bài; các bước làm bài cho từng dạng (từ part 5 đến part 7) và kỹ năng đọc hiểu (skimming & scanning) để xác định được thông tin chính xác.

Học TOEIC Listening từ bản chất: Nếu chỉ áp dụng mẹo mà không hiểu hết thông tin bài nghe, bạn sẽ dễ nhầm lẫn, áp dụng mẹo sai câu và sập bẫy của đề bài. Cách giải quyết chính là trau dồi vốn từ vựng và phát âm đúng.

Ví dụ 1 câu nghe TOEIC part 2: “What’s your marital status?” có các đáp án: (A) Single, (B) Yes, I am, (C) I have no idea. Một mẹo nổi tiếng trong TOEIC là các câu trả lời như “I have no idea", “I don't know" có thể là đáp án đúng cho tất cả các dạng câu hỏi. Tuy nhiên, bạn phải nghe và hiểu được hàm ý người nói thể hiện trong đoạn băng mới biết được “I have no idea" không phải đáp án đúng trong ví dụ trên. Nếu câu nào đáp án này xuất hiện bạn cũng chọn mà không nghe hiểu từ trước thì rất dễ mất điểm.

Để hiểu và áp dụng mẹo chính xác trong bài nghe, PREP giúp bạn học đủ 600 từ vựng và phát âm chuẩn từng từ để hiểu rõ bài nghe; thành thạo các bước làm cho từng dạng bài từ Part 1 đến Part 4 và kỹ năng tìm và xác định thông tin chính xác từ bài nghe.

Phản hồi từ học viên điểm cao TOEIC tại PREP

Thu Trang 985 TOEIC: “Điểm TOEIC của em không vững do không nắm vững kiến thức, học lúc nhớ lúc quên. Khóa TOEIC Chuyên sâu của PREP dạy em kiến thức từ bản chất, em không những nhớ kiến thức được lâu hơn mà còn học được cách tránh bẫy hiệu quả, nên dù có thi xong thì em vẫn nhớ để áp dụng vào thực tế được.”

Phương Anh 930 TOEIC: “Ngày trước em ôn thi bừa, trước khi thi em ôn qua các mẹo vì nghĩ là áp dụng mẹo là đủ. Ai ngờ điểm thi thử thấp quá trời. Học ở PREP em mới nhận ra là mẹo chỉ áp dụng trong vài câu thôi, nếu muốn làm được hết đề thi thì phải có kỹ năng làm bài và phải biết từ vựng. Giờ em có thể làm được full đề ngon nghẻ rồi ạ...”

Thanh Bình 950 TOEIC: “Hồi đó em chỉ còn có 5 tháng để ôn, còn chẳng biết cấu trúc đề TOEIC. Học hết 2 khóa TOEIC trung cấp và chuyên sâu ở Prep xong em thi thử được 900 điểm. Lúc đi thi thật em tự tin lắm ạ. Kết quả là em được 950 luôn!”

Tháng 03/2023, PREP tặng ưu đãi lên đến 1,000,000đ khi đăng ký lộ trình TOEIC và nhập code ưu đãi. Code 1000 giảm 1,000,000đ, áp dụng khi đăng ký lộ trình từ 0 lên 800+ TOEIC. Code 800 giảm 800,000đ, áp dụng khi đăng ký lộ trình từ 300 lên 800+ TOEIC. Code 500 giảm 500,000đ, áp dụng khi đăng ký lộ trình từ 0 lên 600+ TOEIC. Đặc biệt, các bạn học viên tại PREP đi thi TOEIC đạt từ 850 điểm sẽ được PREP hoàn 100% lệ phí thi! Với các mức điểm TOEIC 650 - 749 sẽ được tặng học bổng tiền mặt 300,000đ kèm quà hiện vật của PREP, TOEIC 750 - 849 sẽ được tặng học bổng tiền mặt 500,000đ kèm quà hiện vật của PREP.

Đăng ký trở thành học viên TOEIC của PREP để nhận ưu đãi và học bổng ngay hôm nay! Các bạn hãy liên hệ hotline (+84) 931 42 88 99 để được tư vấn chi tiết nhé!