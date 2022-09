Hoàn 10% giá trị chi tiêu với thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt

Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Vui chi tiêu - Nhận nhiều tích luỹ” với ưu đãi hoàn tiền lên tới 3 triệu đồng/tháng thông qua tích luỹ tiền thưởng đối với các giao dịch thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng thẻ tín dụng Lộc Việt Agribank, tỷ lệ tối đa 10%/giao dịch.

Tính năng nhân đôi, tiện ích vượt trội với thẻ Lộc Việt

Theo đó, từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 28/2/2023, chỉ cần sở hữu thẻ chip nội địa hai ứng dụng – thẻ Lộc Việt và sử dụng tính năng của thẻ tín dụng nội địa, khách hàng có thể thoải mái thanh toán, mua sắm với ưu đãi hoàn tiền cực lớn như sau:

- Hoàn tiền lên tới 3 triệu đồng/tháng thông qua tích luỹ tiền thưởng với tỷ lệ 10%/giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại POS của đơn vị kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, giáo dục.

- Hoàn tiền lên tới 900.000 VND/tháng với tỷ lệ 3%/giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại POS của đơn vị kinh doanh dịch vụ bán lẻ, ăn uống và giao dịch tại Internet.

- Với các giao dịch thanh toán hàng hóa tại POS của đơn vị kinh doanh khác, hoàn tiền lên tới 300.000 VND với tỷ lệ 0,5%/giao dịch.

Chi tiết chương trình, Quý khách hàng tham khảo thể lệ tại đây.

Thẻ Lộc Việt Agribank được ra mắt đầu năm 2022 và đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Với thiết kế hiện đại cùng màu sắc tươi tắn, được tích hợp 2 dòng thẻ tín dụng nội địa và thẻ ghi nợ nội địa trên cùng 1 con chip theo chuẩn VCCS, thẻ Lộc Việt giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn hình thức thanh toán, mang đến những trải nghiệm hoàn hảo, nhanh chóng.

Áp dụng công nghệ thanh toán vượt trội, khách hàng hoàn toàn có thể chủ động thanh toán bằng nguồn tài chính của mình với ứng dụng thẻ ghi nợ hoặc chi tiêu trước, trả tiền sau với ứng dụng thẻ tín dụng mà không mất lãi trong thời gian tối đa lên đến 55 ngày.

Với thẻ Lộc Việt, khách hàng được cấp hạn mức tín dụng tối đa 30 triệu đồng, cấp hạn mức thấu chi thẻ ghi nợ lên đến 50 triệu đồng. Số tiền thanh toán tối thiểu khách hàng phải trả khi đến hạn chỉ 2%/tổng dư nợ. Bên cạnh thủ tục nhanh gọn, hiện nay Agribank đang triển khai rất nhiều các khuyến mãi, ưu đãi dành cho chủ thẻ Lộc Việt như: Miễn 100% phí phát hành thẻ; Miễn 100% phí thường niên năm đầu

Bên cạnh đó, khi mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ thẻ của Agribank, Quý khách còn có cơ hội tham gia "Combo" các chương trình khuyến mại hấp dẫn với hàng trăm giải thưởng giá trị của Agribank, cụ thể:

- Chương trình "Mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank" với giải đặc biệt lên tới 100 triệu đồng cùng trong thời gian từ nay đến 15/9/2022. Chi tiết xem tại đây.

- Chương trình ưu đãi "Xài thẻ thả ga – Nhận quà tài lộc (chương trình khuyến mại dành cho thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt) trong thời gian từ nay đến hết 15/11/2022 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,96 tỷ đồng. Chi tiết chương trình xem tại đây.

- Cơ hội sở hữu xe máy siêu “hot” Honda Vision cùng chương trình ưu đãi “Kích hoạt Agribank E-Mobile Banking – Nhận ngay quà 1 triệu” từ nay đến hết ngày 23/10/2022 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 12 tỷ đồng. Chi tiết xem tại đây.

- Chương trình “Agribank đồng hành cùng Tân sinh viên năm 2022” với gần 1000 giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị lên tới 800 triệu đồng dành riêng cho các bạn Tân sinh viên mở và sử dụng tài khoản/thẻ của Agribank từ ngày 15/08/2022 đến hết 30/11/2022. Chi tiết xem tại đây.

Với mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng, từng bước hình thành và chuyển dịch dần thói quen sang hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Sản phẩm thẻ Lộc Việt chính là một trong những giải pháp trọng tâm của Agribank trong năm 2022 để nâng cao hiệu quả triển khai “Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn”, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó giúp hạn chế, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn. Năm 2022, thẻ Lộc Việt của Agribank đã được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê năm 2022.

Một mẹo nhỏ dành cho khách hàng khi chi tiêu qua thẻ tín dụng Lộc Việt đó là hãy tận dụng tối đa thời gian miễn lãi suất của thẻ. Theo đó, Quý khách nên thực hiện giao dịch vào đầu chu kỳ thanh toán, tức ngày đầu tiên sau ngày in sao kê. Đối với thẻ Lộc Việt, ngày in sao kê là ngày 10 hàng tháng, ngày đến hạn thanh toán là sau 25 ngày kể từ ngày in sao kê. Thời gian ân hạn tối đa là 55 ngày.

Định kỳ đến ngày thanh toán, Agribank sẽ tự động trích thu số tiền thanh toán tối thiểu từ tài khoản thanh toán của khách hàng. Ngoài ra, chủ thẻ có thể đến chi nhánh Agribank nơi gần nhất để thanh toán dư nợ hoặc chủ động thanh toán dư nợ trên ứng dụng Agribank E- Mobile Banking. Khách hàng hoàn toàn có thể trải nghiệm nền tảng công nghệ số hóa sản phẩm thẻ trên ứng dụng Ngân hàng điện tử Agribank E-Mobile Banking gồm kích hoạt thẻ, cấp/đổi mã PIN, thay đổi hạn mức thẻ, thanh toán trực tuyến,…

Hãy nhanh tay sở hữu thẻ Lộc Việt để tận hưởng tiện ích kép và những ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

Thông tin chi tiết về chương trình quý khách hàng liên hệ Tổng đài hỗ trợ khách hàng 24/7: 1900558818 - 024.32053205, hotline hỗ trợ về SPDV tại các chi nhánh (tại đây) hoặc tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.