Hoài Đức - Mảnh đất “hái ra tiền” nhờ lực hút mới

Hoài Đức đang khẩn trương triển khai quy hoạch, chỉnh trang đô thị để lên quận với nhiều lực hút mới đầy hấp dẫn, được dự đoán là mảnh đất “hái ra tiền” trong tương lai gần.

Giới đầu tư ráo riết “gom” đất Hoài Đức dịp cuối năm

Ngay khi dịch bệnh dần được kiểm soát, quỹ đất sạch tại lõi nội đô Hà Nội ngày càng khan hiếm, giới đầu tư bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển dòng đầu tư sang các vùng ven, nhất là các huyện sắp lên quận, khiến giá nhà đất tại đây thời gian qua không ngừng tăng lên.

Báo cáo thị trường bất động sản năm 2021 của Savills, hầu hết nguồn cung tương lai này đều nằm tại huyện Hoài Đức và Đan Phượng. Riêng huyện Hoài Đức chiếm 56% thị phần giao dịch trên toàn thị trường, theo sau bởi quận Hà Đông với 24%. Ghi nhận thực tế tại huyện Hoài Đức, nhiều vị trí đẹp trong làng xã, trước đây với mức giá từ 30-35tr/m2, nay có thể được chào giá từ 90 - 120tr/m2. Cùng với những cơn sốt đất nền cục bộ, quan sát thực tế cho thấy, thời gian gần đây giới đầu tư đang dồn mua tài sản bất động sản tích trữ, đón đầu cơ hội tăng giá khá nhiều.

Để có được sức bật mạnh mẽ đó là nhờ vào nhiều yếu tố mang tính lực đẩy từ cơ sở hạ tầng đến các ưu ái về chính sách, đầu tư. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến thị trường Hoài Đức “là thỏi nam châm” cực mạnh là do sự “thay da đổi thịt” với hàng loạt công trình, dự án về giao thông, hạ tầng, tiện ích vui chơi… liên tiếp được đầu tư bằng các nguồn vốn ngân sách hoặc xã hội hóa.

Đơn cử như tuyến đường Tây Thăng Long, Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3, vành đai 3.5, hay đường Trung Văn nối với Mễ Trì - Mỹ Đình được đầu tư xây dựng, tạo thành một chuỗi giao thông liên hoàn kết nối toàn bộ khu vực phía Tây với trung tâm cũ, biến khu vực này trở thành trục phát triển mạnh mẽ nhất của Hà Nội. Với sự bứt tốc mạnh mẽ về hạ tầng, giờ đây, bất cứ ai đi trên những trục đường huyết mạch của Hoài Đức đều có thể cảm nhận được tầm vóc của một khu vực phát triển năng động.

Một lực đẩy quan trọng khác là thông tin sắp “lên quận” khiến Hoài Đức nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút mọi mối quan tâm của các nhà đầu tư lớn, nhỏ. Theo đó, huyện Hoài Đức đang rà soát báo cáo tình hình xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể còn phải triển khai để đưa các huyện này trở thành quận trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, thông tin này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, trên thị trường dồn dập chú ý đến đất đai ở các địa phương này.

Hàng loạt dự án hạ tầng tỷ đô liên tục được quy hoạch và xây dựng đã tạo ra một cú hích lớn cho kế hoạch xây dựng khu đô phía Tây trở thành trung tâm phát triển chính của Hà Nội.

Mới đây nhất, một trong những thông tin hạ tầng quan trọng khác khiến thị trường BĐS Hoài Đức tiếp tục sôi động là việc ngày 21/12/2021, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 có chiều dài 111,2 km, điểm đầu nằm trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), điểm cuối nằm trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long (địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Đi qua 7 quận, huyện của Hà Nội, trong đó có Hoài Đức.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ đầu tư các nút giao thông trọng điểm giao cắt giữa đường hướng tâm và đường vành đai, các nút giao thông trọng yếu, các tuyến đường trục chính đô thị, liên khu vực, có tính kết nối tại khu vực để chuẩn bị cho lộ trình lên quận của Hoài Đức trong thời gian tới.

Nhà đầu tư đón sóng săn đất “vàng” Hinode Royal Park

Đứng trước những thông tin lên quận cùng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng “biến” Hoài Đức trở thành “khu đất vàng”, thu hút các ông lớn bất động sản thi nhau rót vốn đầu tư. Quỹ đất càng hạn hẹp, dự án đảm bảo được tiến độ, đáp ứng tích hợp nhu cầu nhà ở và kinh doanh đang là tâm điểm của mọi nhà đầu tư.

Được biết, Hinode Royal Park nằm trên “tọa độ vàng” của xã Kim Chung và Di Trạch, hội tụ các yếu tố góp phần quyết định thay đổi diện mạo huyện Hoài Đức và được xem là một điểm sáng hiếm hoi trên thị trường, ví như “một viên ngọc” cho các nhà đầu tư khai phá, sinh lời.

Được đánh giá là “trung tâm của trung tâm”, khu đô thị Hinode Royal Park được xây dựng theo tiêu chí tiện ích "all in one" trên tổng diện tích 146,8 ha, định hình một phong cách sống gần gũi với thiên nhiên, hiện đại, văn minh và đẳng cấp tại phía Tây thủ đô.

Hướng tới biểu tượng trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực cao cấp bậc nhất, chủ đầu tư đã cho ra mắt sản phẩm độc bản chủ đạo Shophouse Thịnh Vượng, với mô hình bán khép kín phù hợp đa công năng - vừa để ở vừa để kinh doanh.

Với ưu thế nằm trong đại đô thị thông minh hàng đầu Hinode Royal Park, những căn shophouse Thịnh Vượng không chỉ thừa hưởng lợi thế hạ tầng kết nối đa tâm mà còn được hưởng “ưu ái” khi tọa lạc độc quyền trên hai mặt tiền đại lộ Bình Minh rộng 51m và đại lộ Thịnh Vượng rộng 30m, bao quanh là không gian xanh với mô hình nhà trong vườn, nhà trong công viên, kế bên là công viên, hồ trung tâm có quy mô lên tới 6ha.

Cư dân cũng sẽ được hưởng những tiện ích giải trí, chăm sóc sức khỏe như công viên hồ trung tâm, quảng trường, bể bơi ngoài trời, đường chạy bộ ven hồ, khu BBQ, sân tập đa năng, khu vui chơi trẻ em, vườn dưỡng sinh,...

Đặc biệt, các tuyến đại lộ nội đô được thiết kế thông minh có mặt tiền rộng rãi, thoáng đãng, quy hoạch giao thông theo cơ chế ô bàn cờ hỗ trợ trong việc giảm tải ùn tắc khi di chuyển, tạo sự lưu thông, thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán diễn ra sôi động, sầm uất.

Hiện tại, chủ đầu tư WTO đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng giao thông nội bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thi công xong phần thảm, hoàn thiện cơ bản các phần ngầm, một số điểm đang chờ để đấu nối các đường vành đai 3.5, tiến hành trồng cây xanh bóng mát, hoàn thiện các hạng mục cảnh quan, tiện ích công cộng.

Với việc chủ đầu tư WTO tập trung toàn bộ tài chính và nguồn lực đẩy mạnh tiến độ dự án song song việc tung ra thị trường những chính sách ưu đãi hấp dẫn như chỉ từ 4,7 tỷ sở hữu Shophouse mặt đường 30m mặt tiền 7,5m; hỗ trợ lãi suất 0% 12 tháng; 30 khách hàng đầu tiên giao dịch thành công Nhà thấp tầng tại Phân khu Shophouse Thịnh Vượng sẽ được hưởng chiết khấu 1% giá bán niêm yết, sẽ làm giá trị của những căn Shophouse Thịnh Vượng tại Hinode Royal Park tiếp tục gia tăng hơn nữa.

