Hoà Phát đặt mục tiêu lợi 10.000 tỷ lợi nhuận sau thuế năm 2024

Trước mắt Hoà Phát dồn lực cho thép, chưa đầu tư vào sản xuất kim loại màu, nhôm trong bối cảnh thị trường cạnh tranh đang hết sức khốc liệt. Từ cạnh tranh về vốn đầu tư cho đến thị trường, sản phẩm và đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng…là những thông tin được ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hoà Phát khẳng định với các cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn ngày 11/4.

Hoà Phát không đầu tư làm kim loại màu, tiếp tục dồn sức cho Dung Quất 2

Nhiều cổ đông và các công ty chứng khoán đặt câu hỏi cho Chủ tịch Hoà Phát về việc thép Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam, vậy có làm ảnh hưởng đến sản xuất cũng lợi nhuận của Hoà Phát? Việc một số doanh nghiệp thép đang đề xuất điều tra chống bán phá giá với thép nhập khẩu, quan điểm của Hoà Phát thế nào khi thép Trung Quốc vào Việt Nam rất mạnh, trả lời câu hỏi của các cổ đông, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hoà Phát cho rằng khởi xướng điều tra chống bán phá giá là hoạt động thông thường ở tất các thị trường. Việt Nam hàng năm cũng đối mặt với nhiều vụ việc khởi kiện điều tra chống bán phá giá.

Ông Long cho biết, Hoà Phát đã nộp đơn đề nghị điều tra chống bán phá giá với thép nhập khẩu. Tuy nhiên, hôm nay là cuộc họp đại hội cổ đông nên không quá tập trung cho vụ việc mà hãy để các cơ quan chức năng thực hiện công việc theo thẩm quyền. HIện hầu hết cổ đông của Hoà Phát cũng là công dân Việt Nam vậy nên có quan điểm ủng hộ sản xuất trong nước. Từ đầu năm dến nay Hoà Phát sản xuất hơn 2 triệu tấn nhưng thép nhập khẩu của các doanh nghiệp lên tới 3 triệu tấn, trong đó nhập riêng từ Trung Quốc 2 triệu tấn.

“Tất cả các nước, nước nào cũng ủng hộ sản xuất không nước, không ai chấp nhận hàng hoá nhập khẩu tràn ngập trong nước, thép nhập khẩu lớn hơn so với thép sản xuất trong nước”, ông Long nhấn mạnh và cho biết, hiện thép của Hoà Phát sản xuất có lợi thế rất lớn. Ngay cả đơn vị đang xuất khẩu tôn lớn nhất Việt Nam cũng phải lấy hàng của Hoà Phát và Formosa để thực hiện yêu cầu chứng nhận xuất xứ của các nước hiện nay.

Về những yếu tố ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp, Chủ tịch Hoà Phát khẳng định, việc tỷ giá tăng ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn cũng như tất cả các doanh nghiệp khác có vay vốn ngoại. Theo đó, chỉ riêng trích lập dự phòng tỷ giá của Hoà Phát trong quý 1/2024 lên tới 200 tỷ đồng cho việc tỷ giá liên tục tăng từ đầu năm.

Nhiều cổ đông cũng đặt câu hỏi liên quan việc trả cổ tức của Hoà Phát ra sao trong bối cảnh tập đoàn đang dồn các nguồn lực cho đầu tư dự án Dung Quất 2, ông Long khẳng định, bản thân ông cũng là cổ đông lớn nhất và ai đi làm, đi đầu tư cũng mong nhận cổ tức. Vì vậy, đường lối của tập đoàn không có gì thay đổi, từ năm 2025 sẽ tiếp tục duy trì trả tiền mặt cho các cổ đông.

“Cổ đông còn tham gia vào Hoà Phát thì ưu tiên cho đầu tư phát triển cho doanh nghiệp một cách hợp lý. Sau đó thì ưu tiên chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu. Hàng năm Hoà Phát đều chia tiền mặt và cổ phiếu cho các cổ đông. Mà cổ phiếu của Hoà Phát chỉ từ tốt đến tốt. Mọi thứ đều minh bạch. Đó là chiến lược của tập đoàn”, ông Long nói.

Các cổ đông cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc đầu tư, thuê kiểm toán từ các công ty Big4, số lượng thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành tập đoàn có bổ nhiệm nữ hay không? Trả lời các thắc mắc của cổ đông về đầu tư dự án bauxite, ông Long cho biết, đích thân ông và Tổng Giám đốc Hoà Phát vào thực địa nghiên cứu dự án bauxitet. Tuy nhiên, trước mắt trong 5 đến 10 năm tới, Hoà Phát chỉ tập trung một số dự án nhà ở, khu công nghiệp như ở khu công nghiệp Phố Nối và một số địa phương mà tập đoàn đã hoàn thiện thủ tục pháp lý. Tập đoàn sẽ không mở rộng trong lĩnh vực bất động sản để tập trung dồn sức cho dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất 2. Theo kế hoạch, phân kỳ 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động vào đầu quý I năm 2025.

Ông Long cho biết, Hoà Phát là một trong những trường hợp doanh nghiệp thép hiếm hoi trên thế giới sử dung vốn vay dưới 50% trong khi các doanh nghiệp khác thường vay 70%, vốn tự có khoảng 30%. Việc vay vốn ít để đầu tư khiên Hoà Phát cũng bị mang tiếng là bảo thủ khi không dùng đòn bẩy tài chính nhiều. Tuy nhiên, quan điểm của tập đoàn là dùng vốn đầu tư phải an toàn.

Đặt mục tiêu lợi nhuận 10.000 tỷ năm 2024

Tại đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo Hòa Phát cho biết, năm 2023, tập đoàn ghi nhận 120.355 tỷ đồng doanh thu và 6.800 tỷ đồng lợi nhuận, giảm lần lượt 16% và 19% so với năm 2022. Lợi nhuận năm 2023 đạt 85% kế hoạch và giảm so với cùng kỳ 2022, chủ yếu do lĩnh vực kinh doanh thép giảm 22% lợi nhuận so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của mảng thép (gồm gang thép và sản phẩm thép) lần lượt chiếm 93% và 92% của toàn Tập đoàn. Hòa Phát chủ trương tối ưu hóa hoạt động các trang trại chăn nuôi hiện có, nhờ vậy lợi nhuận nhóm nông nghiệp tăng 236% so với năm 2022. Lĩnh vực bất động sản hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch được giao.

Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu đạt 36.077 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ USD và đóng góp 30% tổng doanh thu của Tập đoàn. Tổng cộng hơn 2,2 triệu tấn sản phẩm thép của Hòa Phát đã được xuất khẩu tới trên 30 quốc gia khắp năm châu. Hoạt động xuất khẩu giúp đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, đồng thời góp phần thu ngoại tệ và cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hoà Phát cho biết, quý I/2024, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 2,1 triệu tấn thép thô, tăng 70% so với cùng kỳ 2023. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và HRC đạt 1,85 triệu tấn, tăng 34% so với quý I/2023. Quý đầu năm, thép xây dựng, thép chất lượng cao của Hòa Phát đạt sản lượng 956.000 tấn, tăng 10%. Thép cuộn cán nóng đạt 805.000 tấn, tăng 67% so với 3 tháng đầu năm ngoái. Ống thép Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường 131.000 tấn trong quý I/2024, giảm 18% so với 3 tháng đầu năm 2023. Tôn mạ các loại đạt sản lượng 98.000 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ 2023, trong đó lượng tôn xuất khẩu 3 tháng qua tăng trưởng mạnh, đóng góp tới hơn 61.000 tấn.

Đại hội đồng cổ đông HPG đã thông qua mục tiêu kinh doanh 2024 là 140.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ lợi nhuận sau thuế; thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 với tỷ lệ 10%; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2024 là 10%. Cổ đông HPG cũng biểu quyết thông qua việc bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Chu Quang Vũ và ông Đặng Ngọc Khánh, đưa số thành viên HĐQT HPG lên thành 9 người.